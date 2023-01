Härtetest vor Handball-WM: Deutschland gegen Island wird im Free-TV übertragen

Von: Nils Wollenschläger

Teilen

Bundestrainer Alfred Gislason freut sich auf die Handball-WM. © Uwe Anspach/dpa

Wenige Tage vor dem Beginn der Handball-Weltmeisterschaft 2023 bestreitet Deutschland einen Doppel-Test gegen Island. Lesen Sie hier mehr:

Mehr zum Thema Doppel-Test vor Handball-WM: Deutschland gegen Island live im TV und Stream

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft bereitet sich aktuell auf die Weltmeisterschaft vor, die vom 11. bis 29. Januar in Schweden und Polen stattfindet. Kurz vor Turnierbeginn bestreitet das DHB-Team zwei Länderspiele gegen Island. Das erste Duell findet am Samstag (7. Januar) in Hannover statt, das zweite Aufeinandertreffen steigt einen Tag später in Bremen.

Deutschland gegen Island – MANNHEIM24 verrät Ihnen, wie Sie das Handball-Länderspiel live im TV und Live-Stream verfolgen können.

In der WM-Vorrunde trifft Deutschland auf Katar (13. Januar), Serbien (15. Januar) und Algerien (17. Januar). (nwo)