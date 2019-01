Handball-WM im Live-Ticker: Deutschland gegen Island gefordert

Mit drei Pluspunkten hat sich die deutsche Nationalmannschaft eine gute Ausgangsposition für die Hauptrunde erspielt. Erster Gegner im Kampf ums Halbfinale ist Island.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft startet an diesem Samstag (20.30 Uhr/ARD) in die Hauptrunde der Weltmeisterschaft

Die DHB-Jungs nehmen drei Pluspunkte in die Sechser-Gruppe mit, aus der die zwei besten Teams ins Halbfinale einziehen.

Erster Gegner ist Island. Die Männer aus dem hohen Norden gehen ohne Punkte in die Hauptrunde.

17.11 Uhr: Vor dem Start in die Hauptrunde gibt es eine Änderung im deutschen Kader. Der bereits seit einigen Tagen bei der Mannschaft weilende Kai Häfner rückt ins 16 Mann starke Aufgebot und übernimmt den Platz von Franz Semper.

Handball-WM 2019: DHB-Team will im „Wohnzimmer“ wichtigen Schritt machen

Köln - Die Hauptrundengruppe I trägt ihre Partien in der 19.000 Zuschauer fassenden Lanxess Arena in Köln aus. Hier trifft das Team von Christian Prokop zunächst auf Island. Die Mannschaft von Gudmundur Gudmonsson gewann in der Vorrunde ihre Duelle gegen Bahrain, Japan und Mazedonien, steht punktemäßig aber trotzdem bei Null. Denn gegen die ebenfalls qualifizierten Teams aus Spanien und Kroatien unterlag man.

Doch Bundestrainer Christian Prokop, der Kai Häfner anstelle von Franz Semper in seinen Kader aufnahm, warnt vor dem auf dem Papier wohl leichtesten Gegner: „Auch wenn sie ihren Topstar Aron Palmarsson haben, spielen sie sehr mannschaftsdienlich." Palmarsson wird vielen Handballfans aus seinen sechs Jahren beim THW Kiel bekannt sein. Aktuell steht der Spielmacher in Diensten des FC Barcelona.

Für Aufsehen sorgt auch regelmäßig Islands Björgvin Gustavsson, der mit kurzen Ärmeln das Tor hütet. In der Vorrunden-Partie gegen Bahrain steckte der Schlussmann drei Kopftreffer ein, vollführte danach sogar noch ein Tänzchen. Sein Landsmann Arnor Gunnarsson, in der Handball-Bundesliga für den Bergischen HC im Einsatz und dort aktuell bester Torschütze seines Klubs, ist bei der Weltmeisterschaft Islands erfolgreichster Werfer. Er ist übrigens der Bruder von Islands Fußballheld Aron Gunnarsson, Kapitän des WM-Teilnehmers im vergangenen Sommer in Russland. Auf ihn wie auf Supertalent Gisli Kristjansson müssen die DHB-Jungs ein Auge haben. Der erst 19-jährige Rückraumspieler steht seit dieser Saison beim deutschen Rekordmeister THW Kiel unter Vertrag.

Die größten isländischen Handball-Erfolge waren die olympische Silbermedaille 2008 und der dritte Platz bei der Europameisterschaft 2010.

Island ist der erste von drei Hauptrunden-Gegnern für Deutschland. Am Montag (21. Januar) trifft das DHB-Team auf Kroatien, am Mittwoch (23. Januar) folgt das Duell mit Europameister Spanien. Alle drei Partien werden zur Primetime live im TV und im Livestream übertragen.