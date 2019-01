Live-Ticker: DHB-Team besiegt Spanien in Spektakel - Gruppensieg vor Frankreich

Letztes Spiel in der Hauptrunde: Fabian Wiede (r.) und das deutsche Team treffen auf Spanien um Raul Enterrios.

Deutschland zieht als Gruppenerster ins Halbfinale der WM 2019 ein. Im letzten Spiel der Hauptrunde gelingt ein knapper Sieg gegen Spanien. Im Ticker zum Nachlesen.

Das Spiel gegen Spanien ist für die Deutschen nicht nur das letzte Match in Köln, sondern auch der Hauptrunde.

Durch den Sieg gegen Kroatien am Montag haben sich die Handballer bereits für das Halbfinale qualifiziert, das in Hamburg stattfindet.

Andreas Wolff, der bisher überragende Keeper der Prokop-Männer, hat nach dem Kroatien-Spiel das ZDF kritisiert. Aufbauspieler Martin Strobel muss hingegen mit einer Schock-Diagnose von der Tribüne aus zuschauen.

Deutschland gegen Spanien 31:30 (17:16)

Fazit: Zwei wichtige Erkenntnisse bringt die - Prokop kann sich auch auf seine Backups verlassen und es gibt keine weiteren Ausfälle zu beklagen. Suton hat sich super eingefügt ins deutsche Spiel.

Schluss: Die Partie ist beendet, das DHB-Team siegt knapp.

60. Minute: Auch die Spanier sind durch A. Dujshebaev noch einmal erfolgreich. Das 31:30 ist aber der Endstand.

60. Minute: Häfner steckt durch auf Kohlbacher und der markiert das 31:29.

60. Minute: Prokop nimmt 33 Sekunden vor Ende seine letzte Auszeit. Was heckt er wohl aus für den wohl letzten deutschen Angriff?

59. Minute: Unfassbar dieser Heinevetter. Nach einem Ballverlust von Drux taucht Morros alleine vor dem Keeper auf, doch der bremst den Wurf.

59. Minute: Wieder findet A. Dujshebaev die Lücke und trifft ansatzlos zum 29:30.

58. Minute: Musche setzt Kohlbacher ein und der trifft aus der Drehung zum 30:28.

57. Minute: Enterrios scheitert noch an Heinevetter. Doch dann macht es A. Dujshebaev besser und verkürzt auf 28:29.

57. Minute: D. Dujshebaev scheint sich am Knie verletzt zu haben. Er bleibt quasi ohne Fremdeinwirkung hängen und muss gestützt vom Feld gebracht werden.

56. Minute: Die Spanier ziehen ihre Auszeit. Kurz durchatmen vor der Schlussphase.

56. Minute: Böhm sieht Kohlbacher und der überwindet Perez de Vargas zum 29:27.

55. Minute: Gomez wird eingesetzt und trifft zum 27:28. Es wird nochmal spannend.

54. Minte: Häfner verliert den Ball und A. Dujshebaev trifft zum 26:28 ins leere Tor.

53. Minute: Suton kassiert eine Zwei-Minuten-Strafe und verursacht auch einen Siebenmeter mit einer übertriebenen Abwehraktion. Und wieder nutzt Solé das Eins-gegen-eins gegen Heinevetter. Das ist das 25:28.

53. Minute: Musche darf ran und trifft zum 28:24.

52. Minute: Wiede erarbeitet den ersten deutschen Siebenmeter der Partie.

51. Minute: Heinevetter pariert erneut, aber weil Musche bei seiner Abwehraktion im Kreis steht, folgt der nächste Siebenmeter. Und auch Wolff hat gegen Solé das Nachsehen. Es steht 27:24.

50. Minute: Erneut bleibt Heinevetter gegen D. Dujshebaev der Sieger. Eigentlich unglaublich, dass der Berliner nur die Nummer zwei im Tor ist.

49. Minute: Heinevetter pariert gegen D. Dujshebaev und der Keeper bringt den Ball schnell auf Musche, der den Tempogegenstoß mit dem 27:23 abschließt.

48. Minute: Gurbindo räumt Drux im Rückraum ab und kassiert dafür eine Zwei-Minuten-Strafe.

46. Minute: Wiencek erzielt allein vor Perez de Vargas das 26:23. Wichtig, gerade schienen die Spanier etwas Oberwasser zu bekommen.

46. Minute: Wiedes Pass verunglückt und A. Dujshebaev nutzt den Tempogegenstoß zum 23:25.

45. Minute: Prokop greift zur zweiten Auszeit. Eine kurze Verschnaufpause tut sicher allen gut.

45. Minute: Der Innenblock fälscht einen Versuch von A. Dujshebaev ab, doch weil Heinevetter schon in die andere Ecke unterwegs ist, findet der Ball den Weg ins Tor. Noch 25:22 für Deutschland.

44. Minute: Böhm markiert das 25:21 - dieses deutsche Team ist kaum noch aufzuhalten.

43. Minute: A. Dujshebaev findet Figueras am kreis und schon steht es 21:24 aus spanischer Sicht.

43. Minute: Suton setzt Häfner ein und der donnert das Ding in die Maschen - 24:20.

42. Minute: Siebenmeter für die Iberer - gegen Solé findet Heinevetter weiter kein Mittel. Das ist das 20:23.

41. Minute: Suton tankt sich durch und macht das 23:19. Zudem kassiert Enterrios eine Zwei-Minuten-Strafe.

40. Minute: Heinevetter lenkt den Abschluss von Enterrios mit der linken Hand um den Pfosten. Der Keeper agiert bärenstark.

39. Minute: Nach toller Finte erzielt D. Djushebaev das 19:21. Aber auf der anderen Seite stellt Lemke den alten Abstand wieder her.

39. Minute: Wieder übernimmt Häfner Verantwortung und erzielt das 21:18.

38. Minute: Sutons Versuch landet in den Armen von Perez de Vargas und im Gegenzug verkürzt Guardiola zum 18:20.

37. Minute: Nach einer starken Abwehraktion von Pekeler startet Musche durch, findet seinen Meister aber in Perez de Vargas.

36. Minute: Häfner legt nach und schon steht es 20:17.

35. Minute: Böhm markiert das 19:17 und Heinevetter pariert sich in einen richtigen Rausch. So schnell dreht sich das Momentum. Weiter so!

35. Minute: Heinevetter ist zur Stelle, aber Musche scheitert an Perez de Vargas. Es gibt zum Glück Freiwurf.

34. Minute: Musche ist erstmals an diesem Abend erfolgreich und trifft zum 18:17.

33. Minute: Auch einen Passversuch von Wiede auf Pekeler riechen die Spanier. Kein guter Start für das DHB-Team. Immerhin bremst Lemke den Angriff der Iberer.

32. Minute: Goni wirft über das Tor - beide Teams suchen nach ihrem Rhythmus.

32. Minute: Der erste deutsche Abschluss der Hälfte endet bei Keeper Perez de Vargas.

31. Minute: Böhms Pass auf Pekeler wird angefangen und so erzielt Guardiola im Gegenstoß das 17:17.

31. Minute: Die zweite Hälfte beginnt mit Anwurf für Deutschland.

Pausenfazit: Heute wird offenbar nicht mit der Intensität der anderen Partien verteidigt. Denn sowohl hinten als auch vorne rauscht die Kugel deutlich häufiger ins Tor. Aber das Wichtigste: Es riecht alle nach Gruppensieg.

Pause: Die ersten 30 Minuten sind absolviert.

30. Minute: Heinevetter ist noch einmal zur Stelle und rettet die Pausenführung.

30. Minute: Böhm sorgt für das 17:16.

29. Minute: D. Dujshebaev trifft durch die Hosenträger von Heinevetter zum 16:16.

29. Minute: Der Keeper schickt Groetzki, der Deutschland mit 16:15 in Führung bringt.

28. Minute: Das DHB-Team bleibt hängen und so kann Spanien das Ergebnis nun wieder drehen. Aber Heinevetter ist zur Stelle.

27. Minute: Kohlbacher verhindert einen Kempa-Trick, steht bei der Abwehraktion aber im Kreis. Also gibt es wieder Siebenmeter und Solé lupft die Kugel über Heinevetter zum 15:15 in die Maschen.

27. Minute: Nun nehmen die Spanier ihre erste Auszeit.

26. Minute: Böhm findet die Lücke im Innenblock und trifft zum 15:14.

26. Minute: Weil Musche im Kreis verteidigt, gibt es Siebenmeter für Spanien. Solé überwindet Heinevetter und es steht 14:14.

25. Minute: Gomez donnert die Kugel ebenfalls an den Pfosten. Aber die Spanier bleiben am Ball.

25. Minute: Suton macht es besser und erzielt das 14:13. Zudem bekommt D. Dujshebaev eine Zwei-Minuten-Strafe.

24. Minute: Musche bleibt gleich nochmal hängen, aber auf der anderen Seite bleibt Aguinagaldes Abschluss am Pfosten hängen.

23. Minute: Musche wird gestoppt, aber der weite Pass der Spanier landet bei Heinevetter.

23. Minute: Fernandez kommt auf Zuspiel von Enterrios zu einfach durch und markiert das 13:13.

22. Minute: Durch Böhms ersten Treffer des Abends führt Deutschland wieder mit 13:12.

21. Minute: Spanien gleicht erneut aus, diesmal durch Goni.

20. Minute: Suton macht es diesmal besser und tunnelt Corrales zum 12:11. Mittlerweile ist Deutschland wieder vollzählig.

19. Minute: Wiede trifft zum 11:11. Derweil darf Heinevetter ins Tor und entschärft gleich den nächsten Versuch.

18. Minute: Suton scheitert am Pfosten und Fernandez trifft ins leere deutsche Tor. Damit führt Spanien wieder.

18. Minute: Kohlbacher trifft zum 10:9, aber auch Fernandez ist erneut zur Stelle. Damit steht es nun 10:10.

17. Minute: Spaniens Linksaußen Fernandez zieht nach innen und überwindet Wolff zum 9:9. Häfner muss für zwei Minuten auf die Bank.

16. Minute: Aber die Deutschen jagen den Spaniern den Ball ab und Pekeler erzielt per Tempogegenstoß das 9:8.

16. Minute: Nach langer Zeit endet mal wieder ein Angriff ohne Treffer - leider einer des DHB-Teams.

15. Minute: Prokop nimmt die erste Auszeit der Partie.

14. Minute: Die Iberer gleichen prompt aus - durch Fernandez.

14. Minute: Kurz nachdem Deutschland wieder auffüllen darf, trifft Suton bei seinem ersten Versuch zum 8:7.

13. Minute: Die Spanier antworten aber erneut duch Solé - 7:7. Beide Teams haben im Angriff einen Lauf.

12. Minute: Suton ist nun erstmals auf der Platte. Den Treffer zum 7:6 markiert aber Wiede.

11. Minute: Enterrios behauptet sich gegen Drux und erzielt das 6:6. Der Berliner kassiert obendrein eine Zwei-Minuten-Strafe.

10. Minute: Aguinagalde ist nicht zu halten und schon seht es 5:5. Wieder antwortet das DHB-Team umgehend - Wiede bedient Wiencek und der trifft zum 6:5.

10. Minute: Solé gleicht zum 4:4 aus, doch Drux bringt Deutschland gleich wieder in Führung.

9. Minute: Wieder geht es nach einem Pass von Drux über Gensheimer, der auf 4:3 stellt.

8. Minute: Der deutsche Schlussmann ist aber gleich nochmal zur Stelle.

8. Minute: Wolff pariert gegen Enterrios. Sein Pass auf Gensheimer gerät aber sehr lang, so dass auch der Pariser an Corrales scheitert.

7. Minute: Nach schnellem Ballverlust schaffen die Spanier durch Solé den Ausgleich.

6. Minute: Die Defensive steht weiter klasse und so bleiben zwei spanische Abschlüsse erfolglos. Doch dann verkürzt Enterrios auf 2:3.

5. Minute: Drux nimmt aus dem Rückraum Maß und trifft humorlos zum 3:1.

4. Minute: Nach einem geblockten Versuch macht es Deutschland schnell und Gensheimer stellt auf 2:1.

3. Minute: Nach einer Wolff-Parade markiert Groetzki das 1:1. Guter Start für den Rechtsaußen.

2. Minute: Fäth bleibt mit einem Pass auf Gensheimer hängen. Anschließend schenken die Spanier den Ball schnell wieder her, doch das DHB-Team kommt wieder nicht zum Abschluss.

1. Minute: Die Iberer setzen Aguinagalde ein und der überwindet Wolff zum 0:1.

1. Minute: Die Partie läuft. Anwurf hat Spanien.

+++ Gleich geht‘s los in der Lanxess Arena. Das deutsche Team betritt das Spielfeld. +++

20.12 Uhr: Heute steht erstmals Tim Suton im DHB-Aufgebot. Der Lemgoer wurde für den verletzten Martin Strobel nachnominiert. Es ist das erste große Turnier für den Rückraumspieler mit kroatischen Wurzeln.

19.40 Uhr: Kroatien hat Deutschland Schützenhilfe im Kampf um den Gruppensieg geleistet. Weil sich die Südosteuropäer mit 23:20 gegen Frankreich behaupteten und dem Titelverteidiger damit die erste Niederlage im Turnier beibrachten, genügt dem DHB-Team gegen Spanien schon eine knappe Niederlage für Rang eins. Der Vorsprung beträgt acht Tore.

17.33 Uhr: In der ersten Partie des abschließenden Spieltags in der Hauptrguppe des DHB-Teams hat sich Brasilien mit 32:29 gegen Island behauptet und damit die Chance auf das Spiel um Platz sieben gewahrt.

11.29 Uhr: Der verletzte Handball-Nationalspieler Martin Strobel hat sich aus dem Krankenhaus gemeldet und für die Unterstützung nach seinem WM-Aus bedankt. Der 32-Jährige richtete einen emotionalen Appell an seine Mitspieler.

Vorbericht: DHB-Handballer beenden Hauptrunde

Köln - Nicht einmal in den feuchten Träumen der Verantwortlichen des Deutschen Handballbundes wäre vor der Weltmeisterschaft im eigenen Land eine Qualifikation für das Halbfinale schon vor dem letzten Hauptrundenspiel aufgetaucht. Doch jetzt ist es so weit. Durch den umkämpften Sieg gegen Kroatien, haben die Deutschen schon den Einzug ins Halbfinale gesichert. Jetzt geht es lediglich um die Platzierung.

Aktuell sind die Deutschland und Frankreich punktgleich. In der Vorrunde trennten sich beide Teams Unentschieden. Das heißt, dass es bei einem Sieg der Deutschen und einem gleichzeitigen Erfolg der Franzosen auf das Torverhältnis herausgeht. Deutschland hat da aktuell die Nase vorne. Doch sollte Frankreich gegen Kroatien hoch gewinnen, könnte es für die DHB-Jungs noch knapp werden.

Die Gegner stehen noch nicht fest, denn mit Schweden, Norwegen und den favorisierten Dänen sind noch sämtliche Konstellationen in der zweiten Hauptrunden-Gruppe möglich, in der alle drei Teams noch weiterkommen oder ausscheiden können.

