Handball-WM 2019: So sind Sie live im TV und im Live-Stream dabei

Bei der Handball-WM 2019 werden alle deutschen Spiele live im TV und im Live-Stream gezeigt. Im Stream können Sie auch alle anderen Spiele verfolgen.

Bei der Handball-WM 2019 müssen die Fans auf keine Minute der deutschen Spiele verzichten, denn die Übertragung ist dieses Mal gesichert. Die Spiele der Deutschen Nationalmannschaft (Gruppe A) werden von ARD und ZDF übertragen, live im TV und im Live-Stream. Damit ist die Handball-WM erstmals seit 2013 wieder im Free-TV zu sehen. ARD und ZDF hatten sich mit der Sportmarketingagentur Lagardère Sports auf eine Übertragung der TV-Rechte für das Turnier verständigt.

Hier finden Sie auch den Spielplan der Handball-WM 2019 in Deutschland und Dänemark.

Handball-WM 2019: Deutschland in der Vorrunde live im TV und im Live-Stream

In der Vorrunde musste die deutsche Nationalmannschaft fünf Spiele absolvieren. Diese Begegnungen waren sowohl live im Free-TV als auch im Live-Stream zu sehen. Hier die Termine und übertragenden TV-Sender im Überblick:

Donnerstag, 10. Januar 2019, 18.15 Uhr: Deutschland gegen Korea (ZDF)

Deutschland gegen Korea (ZDF) Samstag, 12. Januar 2019, 18.15 Uhr: Deutschland gegen Brasilien (ZDF)

Deutschland gegen Brasilien (ZDF) Montag, 14. Januar 2019, 18.00 Uhr: Deutschland gegen Russland (ARD)

Deutschland gegen Russland (ARD) Dienstag, 15. Januar 2019, 20.30 Uhr: Deutschland gegen Frankreich (ZDF)

Deutschland gegen Frankreich (ZDF) Donnerstag, 17. Januar 2019, 18.00 Uhr: Deutschland gegen Serbien (ARD)

Handball-WM 2019: Deutschland-Spiele während der Hauptrunde live im TV und im Live-Stream

Auch in der Hauptrunde können Sie die Partien der DHB-Auswahl live im TV und im Live-Stream verfolgen. Welche Sender die Matches übertragen, steht noch nicht fest.

Samstag, 19. Januar 2019, 20.30 Uhr: Deutschland gegen Island (ARD)

Deutschland gegen Island (ARD) Montag, 21. Januar 2019, 20.30 Uhr: Deutschland gegen Kroatien (ZDF)

Deutschland gegen Kroatien (ZDF) Mittwoch, 23. Januar 2019, 20.30 Uhr: Deutschland gegen Spanien (ARD)

Deutschland gegen Spanien (ARD) Freitag, 25. Januar 2019, 20.30 Uhr: Deutschland gegen Norwegen (ARD)

Handball-WM live: Hauptrunde bis zum Finale

Übersteht Deutschland auch die Hauptrunde, geht es zum Halbfinale nach Hamburg. Die Partien um den Einzug ins Finale finden am 25. Januar statt. Die Halbfinals werden um 17.30 Uhr und 20.30 Uhr angepfiffen. Im Falle einer deutschen Beteiligung überträgt die ARD. Das Spiel um Platz 3 sowie das Finale steigen am 27. Januar im dänischen Herning (14.30 Uhr und 17.30 Uhr). Das ZDF überträgt, wenn Deutschland dabei ist.

Auch weitere Spiele der Handball-Weltmeisterschaft 2019 sind live im TV zu sehen oder im im Live-Stream verfügbar.

Handball-WM: Spiele der Hauptrundengruppe I live im TV und im Live-Stream

Datum Begegnung Uhrzeit Übertragung 19. Januar 2019 Frankreich - Spanien 18.00 Uhr Eurosport und sportdeutschland.tv 19. Januar 2019 Deutschland - Island 20.30 Uhr ARD 20. Januar 2019 Brasilien - Kroatien 18.00 Uhr Eurosport und sportdeutschland.tv 20. Januar 2019 Island - Frankreich 20.30 Uhr sportdeutschland.tv 21. Januar 2019 Spanien - Brasilien 18.00 Uhr sportdeutschland.tv 21. Januar 2019 Kroatien - Deutschland 20.30 Uhr ZDF 23. Januar 2019 Brasilien - Island 15.30 Uhr Eurosport und sportdeutschland.tv 23. Januar 2019 Frankreich - Kroatien 18.00 Uhr Eurosport und sportdeutschland.tv 23. Januar 2019 Deutschland - Spanien 20.30 Uhr ARD

Handball-WM: Spiele der Hauptrundengruppe II live im TV und im Live-Stream

In der zweiten Hauptrundengruppe, die ihre Partien im dänischen Herning austrägt, wird es am letzten Spieltag der Hauptrunde noch einmal richtig spannend. Denn hier steht noch nicht fest, wer ins Halbfinale einzieht. In der Tabelle steht ganz oben Gastgeber Dänemark (8:0 Punkte), dahinter Schweden und Norwegen (je 6:2 Punkte). Nur die ersten beiden Teams qualifizieren sich für das Halbfinale in Hamburg.

Datum Begegnung Uhrzeit Übertragung 19. Januar 2019 Tunesien - Schweden 18.00 Uhr sportdeutschland.tv 19. Januar 2019 Dänemark - Ungarn 20.30 Uhr sportdeutschland.tv 20. Januar 2019 Ungarn - Tunesien 18.00 Uhr sportdeutschland.tv 20. Januar 2019 Norwegen - Ägypten 20.30 Uhr sportdeutschland.tv 21. Januar 2019 Schweden - Norwegen 18.00 Uhr Eurosport und sportdeutschland.tv 21. Januar 2019 Ägypten - Dänemark 20.30 Uhr sportdeutschland.tv 23. Januar 2019 Tunesien - Ägypten 15.30 Uhr sportdeutschland.tv 23. Januar 2019 Norwegen - Ungarn 18.00 Uhr sportdeutschland.tv 23. Januar 2019 Dänemark - Schweden 20.30 Uhr sportdeutschland.tv

Handball-Weltmeisterschaft 2019: Vorrunden-Spiele live im TV und im Live-Stream

Datum Begegnung Uhrzeit Übertragung 10. Januar 2019 Korea - Deutschland (Live-Ticker) 18.15 Uhr ZDF 10. Januar. 2019 Chile - Dänemark 20.15 Uhr Eurosport (geplant) und sportdeutschland.tv 11. Januar 2019 Serbien - Russland 18.00 Uhr sportdeutschland.tv 11. Januar 2019 Brasilien - Frankreich 20.30 Uhr sportdeutschland.tv 11. Januar 2019 Japan - Mazedonien 15.30 Uhr sportdeutschland.tv 11. Januar 2019 Island - Kroatien 18.00 Uhr sportdeutschland.tv 11. Januar 2019 Bahrain - Spanien 20.30 Uhr sportdeutschland.tv 11. Januar 2019 Saudi-Arabien - Österreich 18.00 Uhr sportdeutschland.tv 11. Januar 2019 Tunesien - Norwegen 20.30 Uhr sportdeutschland.tv 11. Januar 2019 Angola - Katar 15.30 Uhr sportdeutschland.tv 11. Januar 2019 Argentinien - Ungarn 18.00 Uhr sportdeutschland.tv 11. Januar 2019 Ägypten - Schweden 20.30 Uhr sportdeutschland.tv 12. Januar 2019 Russland - Korea 15.30 Uhr sportdeutschland.tv 12. Januar 2019 Deutschland - Brasilien 18.15 Uhr ZDF 12. Januar 2019 Frankreich - Serbien 20.30 Uhr Eurosport (geplant) und sportdeutschland.tv 12. Januar 2019 Österreich - Chile 15.00 Uhr sportdeutschland.tv 12. Januar 2019 Norwegen - Saudi-Arabien 17.30 Uhr sportdeutschland.tv 12. Januar 2019 Dänemark - Tunesien 20.15 Uhr sportdeutschland.tv 13. Januar 2019 Mazedonien - Bahrain 14.00 Uhr sportdeutschland.tv 13. Januar 2019 Kroatien - Japan 16.30 Uhr sportdeutschland.tv 13. Januar 2019 Spanien - Island 19.00 Uhr sportdeutschland.tv 13. Januar 2019 Katar - Ägypten 15.30 Uhr sportdeutschland.tv 13. Januar 2019 Ungarn - Angola 18.15 Uhr sportdeutschland.tv 13. Januar 2019 Schweden - Argentinien 20.30 Uhr sportdeutschland.tv 14. Januar 2019 Serbien - Brasilien 15.30 Uhr (geplant) Eurosport 14. Januar 2019 Russland - Deutschland 18.00 Uhr ARD 14. Januar 2019 Frankreich - Korea 20.30 Uhr sportdeutschland.tv 14. Januar 2019 Island - Bahrain 15.30 Uhr sportdeutschland.tv 14. Januar 2019 Kroatien - Mazedonien 18.00 Uhr sportdeutschland.tv 14. Januar 2019 Spanien - Japan 20.30 Uhr sportdeutschland.tv 14. Januar 2019 Tunesien - Chile 15.00 Uhr sportdeutschland.tv 14. Januar 2019 Norwegen - Österreich 17.30 Uhr sportdeutschland.tv 14. Januar 2019 Dänemark - Saudi-Arabien 20.15 Uhr sportdeutschland.tv 14. Januar 2019 Ungarn - Katar 15.30 Uhr sportdeutschland.tv 14. Januar 2019 Argentinien - Ägypten 18.00 Uhr sportdeutschland.tv 14. Januar 2019 Schweden - Angola 20.30 Uhr sportdeutschland.tv 15. Januar 2019 Russland - Brasilien 15.30 Uhr (geplant) Eurosport und sportdeutschland.tv 15. Januar 2019 Korea - Serbien 18.00 Uhr (geplant) Eurosport und sportdeutschland.tv 15. Januar 2019 Deutschland - Frankreich 20.30 Uhr ZDF 15. Januar 2019 Saudi-Arabien - Tunesien 16.15 Uhr sportdeutschland.tv 15. Januar 2019 Norwegen - Chile 18.30 Uhr sportdeutschland.tv 15. Januar 2019 Österreich - Dänemark 20.45 Uhr sportdeutschland.tv 16. Januar 2019 Japan - Island 15.30 Uhr sportdeutschland.tv 16. Januar 2019 Kroatien - Bahrain 18.00 Uhr sportdeutschland.tv 16. Januar 2019 Mazedonien - Spanien 20.30 Uhr sportdeutschland.tv 16. Januar 2019 Angola - Argentinien 15.30 Uhr sportdeutschland.tv 16. Januar 2019 Ungarn - Ägypten 18.00 Uhr (geplant) Eurosport und sportdeutschland.tv 16. Januar 2019 Katar - Schweden 20.30 Uhr sportdeutschland.tv 17. Januar 2019 Brasilien - Korea 15.30 Uhr sportdeutschland.tv 17. Januar 2019 Deutschland - Serbien 18.00 Uhr ARD 17. Januar 2019 Frankreich - Russland 20.30 Uhr sportdeutschland.tv 17. Januar 2019 Bahrain - Japan 15.30 Uhr sportdeutschland.tv 17. Januar 2019 Mazedonien - Island 18.00 Uhr sportdeutschland.tv 17. Januar 2019 Spanien - Kroatien 20.30 Uhr sportdeutschland.tv 17. Januar 2019 Chile - Saudi-Arabien 15.00 Uhr sportdeutschland.tv 17. Januar 2019 Österreich - Tunesien 17.30 Uhr sportdeutschland.tv 17. Januar 2019 Dänemark - Norwegen 20.15 Uhr sportdeutschland.tv 17. Januar 2019 Ägypten - Angola 15.30 Uhr sportdeutschland.tv 17. Januar 2019 Katar - Argentinien 18.00 Uhr sportdeutschland.tv 17. Januar 2019 Schweden - Ungarn 20.30 Uhr sportdeutschland.tv

Handball-WM 2019 live im TV bei ARD und ZDF

Für die Handball-WM 2019 haben ARD und ZDF die Rechte an den Übertragungen der deutschen Spiele.

Die Aufteilung für die Vorrunde steht bereits fest.

Welcher der beiden Sender welches Deutschland-Spiel überträgt, falls das Team die Hauptrunde erreicht, steht noch nicht fest.

Handball-WM 2019 im Live-Stream bei ARD und ZDF

Handball-WM 2019 live im TV bei Eurosport

Eurosport hat sich die Rechte an der Übertragung von sieben Gruppenspielen und bis zu sieben Hauptrundenspielen gesichert.

Die Spiele werden live im Free-TV bei Eurosport 1 übertragen.

Als Experte ist der frühere Welthandballer Daniel Stephan dabei.

Die Kommentatoren sind Uwe Semrau und Tobias Schimon

Handball-WM 2019 im Live-Stream von Eurosport

Die Spiele werden auch im Live-Stream von Eurosport 1 kostenlos übertragen.

Für den Zugriff auf den Stream ist eine Registrierung erforderlich.

Handball-WM 2019 komplett im Live-Stream von sportdeutschland.tv

Der Live-Stream von sportdeutschland.tv zeigt alle Spiele der Handball-WM 2019 im Live-Stream.

Die Spiele der deutschen Mannschaft sind nur im kostenpflichtigen Plus-Paket zu sehen.

