Live-Ticker: Schon vor dem Spiel gegen Serbien - gute Nachrichten für Deutschland

Wie schließen die Handballer die Vorrunde? Im letzten Match treffen die DHB-Jungs auf Serbien. Das Spiel bei uns im Live-Ticker.

Für die deutschen Handballer endet der Aufenthalt in Berlin mit dem letzten Vorrundenspiel gegen Serbien. In der Hauptstadt werden keine weiteren Partien stattfinden.

Die Deutschen stehen schon vor dem Spiel fix in der Hauptrunde.

Serbien verlor überraschend gegen Brasilien und kam gegen Russland auch nur zu einem Remis.

Deutschland - Serbien -:- (-:-), Anpfiff: Donnerstag, 17. Januar, 18.00 Uhr

+++Los geht´s in Berlin! Die deutsche Nationalmannschaft betritt das Spielfeld. +++

17.32 Uhr: Eine knappe halbe Stunde vor der Partie gegen Deutschland gibt es bereits die ersten guten Nachrichten für das Team. Brasilien gewinnt gegen Korea und zieht mit Deutschland sowie Frankreich in die Hauptrunde ein. Das sind gute Nachrichten für Deutschland, da sie den Sieg gegen Brasilien mit in die Hauptrunde nehmen.

16.51 Uhr: Obwohl die deutsche Handball-Nationalmannschaft bereits sicher in der Hauptrunde der WM ist, schmerzt das unglaublich knappe Unentschieden gegen Frankreich. Dazu kommt noch ein Ausfall im deutschen Team: Steffen Weinhold fällt für die heutige Partei aus.

Berlin - Mit dem Match gegen Serbien absolviert das DHB-Team das fünfte und letzte Spiel in Berlin, bevor es in der Hauptrunde in Köln um den Einzug ins Halbfinale geht. Drei Teams pro Gruppe kommen in die sogenannte Hauptrunde. Dort werden in zwei Sechsergruppen die je besten zwei Teams ausgespielt, die dann noch um die Handball-Krone kämpfen können.

Weil man auch Punkte aus der Vorrunde mit in die Hauptrunde nimmt, war das Unentschieden gegen Russland am Montagabend umso ärgerlicher. Gleiches gilt für das späte Remis im Duell mit Titelverteidiger Frankreich. Gegner in der Hauptrunde sind die Teams aus Gruppe B, in der unter anderem die Favoriten aus Spanien und Kroatien spielen.

