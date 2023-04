Rhein-Neckar Löwen treffen auf Flensburg: Alle Infos zum Pokal-Halbfinale

Von: Marco Büsselmann

Uwe Gensheimer trifft mit den Rhein-Neckar Löwen auf Flensburg. © Uwe Anspach/dpa

Im Halbfinale des DHB-Pokals kommt es am Samstag zum Duell zwischen den Rhein-Neckar Löwen und Flensburg-Handewitt. Alle Infos zur Partie:

Erstmals seit fünf Jahren nehmen die Rhein-Neckar Löwen wieder am Final Four des DHB-Pokals teil. Im Halbfinale treffen die Gelbhemden am Samstag (15. April) auf die SG Flensburg-Handewitt.

Rhein-Neckar Löwen gegen Flensburg-Handewitt – im Live-Ticker von MANNHEIM24 gibt es alle Infos zum Final Four im DHB-Pokal.

Anwurf in der Kölner Lanxess Arena ist um 16:10 Uhr. (mab)