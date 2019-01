Transfer-Coup: Handball-Nationalspieler Uwe Gensheimer kehrt zu Rhein-Neckar Löwen zurück

Uwe Gensheimer wird wohl wieder für die Rhein-Neckar Löwen in der Bundesliga spielen.

Handball-Nationalspieler Uwe Gensheimer kehrt wohl nach Deutschland zurück. Einem Medienbericht zufolge soll er am Mittwoch bei seinem neuen Klub präsentiert werden.

Update vom 30. Januar 2018: Die Transfer-Sensation ist perfekt! Der DHB-Kapitän Uwe Gensheimer kehrt zu den Rhein-Neckar Löwen zurück, wie mannheim24.de* berichtet. Er erhält einen Dreijahresvertrag.

Mannheim - Die Rückkehr von Nationalmannschafts-Kapitän Uwe Gensheimer zu den Rhein-Neckar Löwen ist dem Anschein nach perfekt. Drei Tage nach dem Ende der Handball-WM wird der 32-Jährige nach Informationen des Mannheimer Morgen an diesem Mittwoch (10 Uhr) als Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Der deutsche Pokalsieger hatte zuvor zu einer Pressekonferenz für Mittwoch eingeladen, ohne einen konkreten Anlass zu nennen. Ein Sprecher des Klubs sagte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur: „Es ist eine zukunftsweisende Entscheidung für die Rhein-Neckar Löwen.“

Die Rückkehr des Weltklasse-Linksaußen zu seinem Heimatklub hatte sich schon seit Monaten angedeutet. Gensheimer spielt aktuell noch für den französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain. Seine Ehefrau und der gemeinsame Sohne sind von der französischen Hauptstadt aber schon wieder in die Region Mannheim umgezogen. „Uwe würde sehr gerne wieder für die Löwen spielen“, hatte sein Berater Uli Roth zuletzt gesagt. Zunächst wollte der DHB-Kapitän aber noch die Heim-WM abwarten. Nach dem Ende des Turniers und dem vierten Platz mit der DHB-Auswahl scheint der Zeitpunkt für die Bekanntgabe des Wechsels nun gekommen.

Kretzschmar adelt Gensheimer: „Der beste Linksaußen der Welt“

Gensheimer war bereits von 2003 bis 2016 für die Löwen aktiv und wechselte anschließend zu PSG. Bei den Badenern war er zum Nationalspieler und einem der weltweit besten Spieler auf seiner Position gereift. Dass er auch mit 32 Jahren noch auf dem allerhöchsten Niveau spielen kann, stellte er bei der WM unter Beweis. Mit 56 Treffern war er der viertbeste Schütze des Turniers und der mit Abstand treffsicherste Spieler in der Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop. „Der beste Linksaußen der Welt“, wie der frühere Weltklasse-Akteur Stefan Kretzschmar zuletzt sagte.

Ein großer internationaler Titel blieb Gensheimer aber bisher verwehrt. Der Traum vom Gewinn der WM-Goldmedaille erfüllte sich bisher ebenso wenig wie ein Erfolg in der Champions League. Als er die Löwen 2016 in Richtung Paris verlassen hatte, verabschiedete er sich immerhin mit dem erstmaligen Gewinn der deutschen Meisterschaft. Auch vom PSG-Starensemble könnte er sich im Sommer mit einem großen Erfolg verabschieden: Für den Gewinn der Königsklasse war er damals an die Seine gewechselt.

