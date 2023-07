Showdown bei U21-Handball-WM – hier gibt es alle Infos zum Finale

Von: Nils Wollenschläger

U21-Handball-WM: Deutschland trifft im Finale auf Ungarn. © Tom Weller/dpa

Bei der U21-Handball-WM 2023 findet am Sonntag (2. Juli) das Finale Deutschland gegen Ungarn statt. Hier finden Sie alle Infos zum Showdown:

Bei der U21-Handball-WM 2023 steht der große Finaltag an. Zunächst steigt in der Max-Schmeling-Halle am Sonntag um 15:30 Uhr das Spiel um Platz 3 zwischen Serbien und Island. Um 18 Uhr wird an gleicher Stelle das große Finale Deutschland gegen Ungarn angepfiffen.

Deutschland gegen Ungarn – alle Infos zum Finale der U21-Handball-WM finden Sie im Live-Ticker von MANNHEIM24.

Die U21 des DHB setzte sich im Halbfinale deutlich gegen Serbien durch. Ungarn bezwang zuvor Island. (nwo)