Spanien gegen Frankreich bei der Handball-WM: So können Sie die Partie live verfolgen

Von: Marco Büsselmann

Handball-WM – Im letzten Hauptrundenspiel treffen am Sonntag Spanien und Frankreich aufeinander. Hier können Sie die Partie live verfolgen:

Die Handball-Weltmeisterschaft 2023 in Polen und Schweden geht so langsam in ihre heiße Phase. Am Sonntag (22. Januar/21 Uhr) treffen Spanien und Frankreich im dritten Hauptrundenspiel aufeinander. Spanien gegen Frankreich – MANNHEIM24 verrät, wo Sie die Partie bei der Handball-WM im Live-Stream schauen können.

Beide Mannschaften sind bereits für das Viertelfinale qualifiziert, es geht lediglich noch um den Gruppensieg. Fest steht: Eines der beiden Teams trifft am Mittwoch (25. Januar) in der Runde der letzten Acht auf Deutschland. (mab)