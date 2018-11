THW Kiel baut Erfolgsserie in Bundesliga aus

Der THW Kiel hat in der Handball-Bundesliga zum neunten Mal nacheinander gewonnen und liegt jetzt auf Tabellenplatz 2.

Kiel/Mannheim - Der Rekordmeister besiegte am Sonntag Frisch Auf Göppingen mit 28:26 (14:15) und zog nach Punkten mit dem Tabellenzweiten SC Magdeburg gleich. In einem in großen Teilen umkämpften Spiel waren Niclas Ekberg und Nationalspieler Patrick Wiencek mit sieben beziehungsweise sechs Treffern beste Kieler Werfer. Göppingen reichten dagegen auch die neun Treffer des starken Marcel Schiller nicht, um die sechste Liga-Niederlage in Serie zu verhindern.

Löwen bleiben dran

Die Rhein-Neckar Löwen bleiben in der Tabelle knapp hinter dem THW. Der Pokalsieger tat sich beim 29:26 (15:14) gegen den HC Erlangen über weite Strecken überraschend schwer. Erst in den Schlussminuten machte die Mannschaft von Trainer Nikolaj Jacobsen den knappen Sieg klar. Gudjon Valur Sigurdsson war mit acht Treffern bester Torschütze der Mannheimer, die weiter Vierter sind, aber auch zwei Spiele weniger als die Kieler absolviert haben.

dpa