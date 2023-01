Handball-WM LIVE! Deutschland führt gegen Katar – Schlussphase läuft

Von: Nils Wollenschläger

Kattowitz - Zum Auftakt der Handball-WM 2023 trifft Deutschland auf Katar. Alle Infos zum ersten Vorrundenspiel gibt es jetzt im Live-Ticker von MANNHEIM24:

Deutschland bei der Handball-WM 2023: Auftaktspiel am Freitag (13. Januar).

DHB-Team trifft auf Katar – ZDF überträgt das Spiel live im TV und Stream.

Handball-WM: 2. Halbzeit bei Deutschland gegen Katar – alle Infos jetzt im Live-Ticker von MANNHEIM24.

Deutschland - Katar 29:26 (18:13)

Gruppe E 1. Spieltag Torfolge 3:2 nach 5 Minuten, 8:4 nach 10 Minuten, 12:7 nach 15 Minuten, 14:10 nach 20 Minuten, 15:12 nach 25 Minuten, 18:13 nach 30 Minuten, 22:16 nach 35 Minuten, 24:21 nach 40 Minuten, 25:22 nach 45 Minuten, 26:24 nach 50 Minuten, 29:25 nach 55 Minuten Spielort Kattowitz (Polen)

55. Minute: Knorr baut die Führung auf 29:25 aus – das DHB-Team ist auf Siegkurs.

53. Minute: Das DHB-Team kann sich in Überzahl etwas befreien – Kohlbacher macht das 28:25.

51. Minute: Gislason beschwert sich lautstark und bekommt dafür Gelb. Katar verkürzt inzwischen bis auf ein Tor – 26:25.

50. Minute: Katar bleibt hier dran, das wird eine spannende Schlussphase – 26:24.

48. Minute: Zwei-Minuten-Strafe gegen Zakkar: Knorr verwandelt den Siebenmeter – 26:23.

44. Minute: Katars Capote muss angeschlagen auf die Bank. Das sieht nicht gut aus.

43. Minute: Gefährliche Phase für das DHB-Team, Katar bleibt hier das aktivere Team – 24:22.

42. Minute: Wichtige Parade von Wolff – im Gegenzug verpasst Golla aber das Tor zum 25:21.

39. Minute: Der deutsche Vorsprung wird immer kleiner, Katar ist am Drücker – 22:20. Gislason nimmt die Auszeit.

38. Minute: Katar kann die Partie zu Beginn der zweiten Halbzeit ausgeglichen gestalten – 22:18.

33. Minute: Golla muss nach einem Foul zwei Minuten raus – 20:14.

31. Minute: Die zweite Halbzeit läuft.

Pause bei der Handball-WM: Deutschland gegen Katar voll auf Kurs

Pause in Kattowitz: Deutschland führt nach der ersten Halbzeit gegen Katar verdient mit 18:13. Das DHB-Team hat abgesehen von einer kurzen Schwächephase von Anfang an die Kontrolle übernommen. Während hinten Torhüter Andreas Wolff gut ins Spiel findet, zeigen sich vorne die beiden Löwen-Stars Juri Knorr und Patrick Groetzki in Torlaune. Wir melden uns gleich mit dem zweiten Durchgang wieder.

Patrick Groetzki jubelt im WM-Spiel gegen Katar. © Jan Woitas/dpa

26. Minute: Knorr verwandelt auch seinen dritten Siebenmeter – 16:12.

23. Minute: Deutschland agiert in der aktuellen Phase zu passiv, Katar kann verkürzen – 14:12.

22. Minute: Gislason nimmt die Auszeit – 14:11.

19. Minute: Knorr macht bereits sein viertes Tor in dieser Partie. Der Löwen-Star bestätigt seine starke Form – 14:8

17. Minute: Katar hat sich in den letzten Minuten etwas gefangen, dennoch führt das DHB-Team weiter komfortabel mit 13:8.

13. Minute: Klasse Parade, klasse Pass! Wolff bedient Groetzki, der zum 11:5 trifft.

11. Minute: Auch Groetzki zeigt sich hier direkt in Torlaune – 9:4.

9. Minute: Knorr behält aus sieben Metern die Nerven – 7:3.

8. Minute: Erste Zwei-Minuten-Strafe der Partie: Gacevic muss raus.

7. Minute: Beim Stand von 5:2 für Deutschland gibt es die erste Auszeit.

6. Minute: Knorr tankt sich stark durch und baut die Führung aus – 4:2.

5. Minute: Wolff kann sich erstmals auszeichnen. Im Gegenzug bringt Golla Deutschland erstmals in Führung – 3:2.

2. Minute: Häfner wirft das erste deutsche WM-Tor – 1:1.

2. Minute: Madadi verwandelt den ersten Siebenmeter - 0:1.

1. Minute: Und auf geht es! Das Spiel läuft.

17:56 Uhr: Bevor es losgeht, ertönen wie üblich die Nationalhymnen.

17:52 Uhr: Die Teams kommen auf das Parkett.

17:45 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker von MANNHEIM24! Hier gibt es alle Infos zum WM-Auftakt der deutschen Handball-Nationalmannschaft gegen Katar. Anwurf in Kattowitz ist um 18 Uhr.

Handball-WM im Live-Ticker: Deutschland trifft heute auf Katar

Vorbericht: Am dritten Turniertag der Handball-WM 2023 ist erstmals auch die deutsche Handball-Nationalmannschaft gefordert. Das DHB-Team um Kapitän Johannes Golla trifft zum Auftakt der Gruppe E am Freitag um 18 Uhr auf Asienmeister Katar. „Wir sind guter Dinge und haben große Lust auf das Turnier“, sagt Bundestrainer Alfred Gislason kurz vor dem ersten Vorrundenspiel dem SID.

Kapitän Golla macht deutlich, dass die Nationalmannschaft bei dem Turnier für Furore sorgen will. „Es ist schön, dass es endlich losgeht. Wir wollen als Mannschaft den nächsten Schritt gehen und zeigen, dass wir sportlich eine unglaublich hohe Qualität haben“, so der 25-Jährige.

Deutschland gegen Katar: Handball-WM heute live im TV und Stream

Der WM-Auftakt Deutschland gegen Katar wird live vom ZDF im TV und Stream übertragen. Bereits am Sonntag (15. Januar/18 Uhr) geht es für das DHB-Team gegen Serbien. Zum Abschluss der Vorrunde ist der Weltmeister von 2007 dann am Dienstag (17. Januar/18 Uhr) gegen Algerien gefordert. (nwo)