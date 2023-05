Internet statt Free-TV: Sky zeigt Formel 1 bei Youtube

Motorsport

Sky hat keinen frei empfangbaren Fernsehpartner für die Formel 1 gefunden. Der Pay-TV-Sender zeigt daher zunächst zwei Rennen kostenfrei im Internet.

Berlin - Die Großen Preise von Imola (21. Mai) und Budapest (23. Juli) können nach Angaben des Unternehmens auf „skysport.de“ sowie über die App und den Youtube-Kanal von Sky Sport gesehen werden.

Sky zeigt seit 2021 als einziger Anbieter in Deutschland alle Rennen der Formel 1. RTL hatte in den beiden vergangenen Jahren per Sub-Lizenz jeweils vier Rennen übertragen, sich aber Anfang des Jahres gegen einen neuen Kontrakt mit dem Pay-TV-Sender entschieden. Die Suche nach einem RTL-Nachfolger blieb erfolglos. Laut Vertrag mit der Formel 1 müssen pro Saison vier Rennen frei empfangbar zu sehen sein. dpa