Formel 1: Verstappen siegt auch in Montreal – bittere Pille für Hülkenberg

Von: Marius Epp

Teilen

Max Verstappen triumphiert beim Großen Preis von Kanada und feiert seinen sechsten Saisonsieg. Nico Hülkenberg ist nach einem starken Qualifying chancenlos.

Formel 1: Großer Preis von Kanada

Hülkenberg wird durchgereicht: Haas-Pilot nach Startplatz fünf chancenlos

wird durchgereicht: Haas-Pilot nach Startplatz fünf chancenlos Das Formel-1-Rennen in Montreal hier im Ticker zum Nachlesen.

Formel 1 in Montreal: Endstand

1 Verstappen 2 Alonso 3 Hamilton 4 Leclerc 5 Sainz 6 Perez 7 Albon 8 Ocon 9 Stroll 10 Bottas 11 Piastri 12 Gasly 13 Norris 14 Tsunoda 15 Hülkenberg 16 Zhou 17 Magnussen 18 de Vries DNF Russell DNF Sargeant

70/70: SCHLUSS! Verstappen fliegt auf die karierte Flagge zu, jetzt kann nichts mehr schiefgehen! Der Niederländer triumphiert auch in Kanada und fährt einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg ein. Alonso wird Zweiter, Hamilton Dritter. Für Red Bull der 100. Formel-1-Sieg in der Geschichte, für Verstappen der sechste Saisonsieg. Der zweifache Weltmeister baut seinen Vorsprung in der Fahrerwertung weiter aus – und fährt langsam aber sicher seinem dritten WM-Titel entgegen. Auf der letzten Runde gibt es nochmal eine Attacke von Norris gegen Ocon, doch der Franzose wehrt den Angriff mit der Brechstange ab.

66/70: Verstappen leistet sich kurz vor Schluss einen kleinen Konzentrationsfehler, kann seinen Wagen aber noch kurz vor der Bande abfangen. „Fast hätte ich mich selbst abgeschossen“, funkt er mit einer Mischung aus Schreck und Belustigung an die Box.

63/70: Noch sieben Runden in Montreal! Alonso kann sich ein wenig von Hamilton lösen, allzu groß scheinen die Probleme am Aston Martin nicht zu sein. Norris überholt Bottas und schnappt sich Platz neun.

61/70: Alonso soll ein Problem mit der hinteren Bremse zu haben, wie man bei Mercedes vermutet. Geht da noch was für Hamilton in Richtung Platz zwei? Weit ist er nicht entfernt, gerade einmal zwei Sekunden. Möglicherweise gibt es auf dem Podium noch einen Wechsel. Ganz vorne passiert wohl nichts mehr, Verstappen cruist entspannt seinem sechsten Saisonsieg entgegen.

55/70: Russell hat nochmal alles rausgeholt und eine kleine Aufholjagd gestartet. Jetzt muss er seinen Wagen aber abstellen. Für ihn ist das Rennen beendet.

52/70: Albon im Williams liefert einen starken Auftritt ab und hält sich den Mercedes von Russell vom Leib. Hülkenberg wird durchgereicht und verliert die nächste Position gegen Tsunoda. Es ist zu konstatieren: Der Haas kann im Qualifying für Überraschungen sorgen, im Rennen bleibt er aber ein zahnloser Tiger.

46/70: Hamilton fährt die schnellste Rennrunde, attackiert er jetzt nochmal Alonso? Hülkenberg muss derweil Gasly passieren lassen und ist jetzt 15. Perez jagt die beiden Ferraris von Sainz und Leclerc und macht immer mehr Boden gut.

42/70: Verstappen, Alonso und Hamilton wechseln ebenfalls die Reifen. Die Positionen eins bis drei scheinen zementiert – passiert da noch was? Gut sieht es bisher für die Ferraris aus, die den vierten und fünften Platz durch ihren langen Stint auf den Mediums halten konnten.

Nico Hülkenberg beim Großen Preis von Kanada in seinem Haas. © Jake Grant/imago-images

38/70: Norris bekommt eine Fünf-Sekunden-Strafe für Unsportlichkeit, weil er unnötig langsam gefahren war und damit andere ausgebremst hatte. Jetzt kommen Sainz und Perez zum ersten Mal an die Box. Leclerc folgt.

35/70: Magnussen und de Vries geraten aneinander, de Vries trägt einen Schaden davon. Vorne bleibt alles unverändert.

34/70: Erstaunlich: Die beiden Ferraris waren immer noch nicht in der Box und fahren nach wie vor auf dem Medium-Startreifen. Hat die Scuderia heute doch mal ein glückliches Händchen bei der Strategie?

Hülkenberg wird durchgereicht: Haas-Pilot nach Startplatz fünf chancenlos

32/70: Hülkenberg kommt zum zweiten Mal an die Box und muss die nächste Position an Stroll abgeben, der zwei Runden zuvor gestoppt hatte und damit per Undercut vorbeigekommen ist. Das Rennen läuft dann doch wirklich ernüchternd für Hülkenberg.

29/70: Russell steckt weit hinten im Verkehr fest, der Brite wird im Kampf um die vorderen Plätze nach seinem Fahrfehler keine Rolle mehr spielen. Verstappen führt das Feld souverän an und kann Acht auf seine Reifen geben. Alonso liegt vier Sekunden hinter ihm, dicht gefolgt von Hamilton.

23/70: Ganz starkes Überholmanöver von Alonso! Der grüne Aston Martin fliegt auf der langen Geraden an Hamiltons Mercedes heran, auf der Bremse kassiert der Spanier dann seinen Rivalen und schnappt sich Rang zwei.

22/70: Alonso macht Druck auf Hamilton, während Verstappen vorne keine Mühe hat, sich Hamilton vom Leib zu halten. Er fährt allerdings auch nicht wirklich davon.

19/70: Das Safety Car ist Geschichte, beim Restart gibt es keine Positionsveränderungen. Hülkenberg

17/70: Der Großteil nutzt die Safety-Car-Phase zum Boxenstopp, Ferrari lässt beide Fahrer draußen. Mutige Entscheidung. Auch Perez, Magnussen und Bottas sind draußen geblieben. Hülkenberg ist im Pech, weil er eine Runde vor dem Safety Car gestoppt hat und dadurch Zeit verloren hat. Das wird ihn einige Plätze – und womöglich sogar die Punkte – kosten.

14/70: Untersuchung gegen Lewis Hamilton, der Alonso in der Boxengasse blockiert hatte. Der Fehler liegt allerdings beim Mercedes-Team, das zu lange für den Stop gebraucht hat und Hamilton dann ganz knapp vor Alonso hat rausfahren lassen. Passendes Wort in der Formel-1-Sprache: „unsafe release“.

Max Verstappen führt beim Großen Preis von Kanada das Rennen nach dem Start an. © GEOFF ROBINS/AFP

13/70: Russells Auto wird notdürftig geflickt, er fährt tatsächlich weiter. Das Safety Car ist draußen.

12/70: Auweia, das sieht nicht gut aus bei Russell! Der Reifen des Engländers ist platt – und der Weg zur Box weit. Das Rennen dürfte für den Mercedes-Piloten gelaufen sein. Wie in der Wiederholung zu sehen ist, kollidierte er mit der Wand. Klassischer Fahrfehler, den Russell auch sofort auf seine Kappe nimmt. „Sorry“, funkt er an die Box.

11/70: Hülkenberg fungiert momentan als Prellbock für den Rest des Feldes. Der Emmericher verteidigt seine Position tapfer, allzu lange kann das allerdings nicht gut gehen. Das hat auch Haas realisiert und holt ihn zum Boxenstopp rein.

7/70: Der „Hulk“ kämpft momentan mit einem zahnlosen Tiger und muss Piastri vorbeilassen. Nur noch Position sieben für den Deutschen. Williams-Fahrer Sargeant muss derweil sein Auto abstellen, weil jenes den Geist aufgibt. Es folgt ein Virtual Safety Car, das aber schnell wieder aufgehoben wird.

6/70: Hülkenberg kann seinem Vordermann Ocon nicht folgen und reißt eine Lücke. Wie erwartet muss der Haas-Pilot heute wohl eher in den Rückspiegel schauen, wenn er Punkte mitnehmen will.

Runde 4/70: Alonso küsst eine Streckenbarriere, scheint aber keinen Schaden davongetragen zu haben. Zeitweise kann es hier in Montreal richtig eng werden. Hamilton lässt Verstappen nicht kampflos ziehen und bleibt am Red Bull dran. Der Niederländer kann sich noch nicht absetzen.

START! Verstappen startet glänzend, auch Hamilton kommt gut weg! Er kassiert Alonso gleich auf der Startgeraden. Hülkenberg muss Ocon ziehen lassen, fällt vorerst auf Platz sechs zurück. Auf der ersten Runde wird es gleich richtig eng zwischen Perez und Leclerc, doch die beiden können eine Kollision gerade noch abwenden. Magnussen muss den Notausgang nehmen und hält seinen Boliden damit unbeschadet.

Update, 19.58 Uhr: Die Fahrer befinden sich auf der Einführungsrunde, gleich geht es los! Erwischt Nico Hülkenberg einen guten Start? Die Sonne lugt zum ersten Mal an diesem Rennwochenende heraus, es ist angerichtet.

Update vom 18. Juni, 19.45 Uhr: Es kribbelt immer mehr: In 15 Minuten gehen die Ampeln aus! Die Strecke in Montreal ist für Action bekannt, Überholen gut möglich. Fernando Alonso wird gleich beim Start versuchen, Max Verstappen unter Druck zu setzen – der Start könnte seine beste Chance auf Platz eins sein. Wahrscheinlicher ist, dass der Spanier mit den beiden Mercedes hinter ihm um Platz zwei kämpft. Der Countdown läuft!

Update vom 18. Juni, 19.14 Uhr: Zwei große Fragen für den Großen Preis von Kanada: Wer schnappt sich die Position hinter Dominator Verstappen? Und was kann Nico Hülkenberg von Startplatz fünf aus ausrichten? Die Longrun-Pace spricht nicht für seinen Haas, da sind einige andere Teams schneller. Es wird also etwas Glück brauchen, wenn der Emmericher heute ein Top-Ergebnis einfahren will. Ein F1-Podium fehlt ihm immer noch …

Formel 1: Rennen in Montreal im Live-Ticker

Erstmeldung vom 18. Juni:

Montreal – Lewis Hamilton ist Rekordsieger der Formel 1 in Kanada, daran wird sich auch an diesem Wochenende nichts ändern. Siebenmal gewann der Mercedes-Frontmann auf dem Circuit Gilles Villeneuve, ebenso oft wie Deutschlands Ikone Michael Schumacher. Zwei Rekord-Weltmeister unter sich – da hat selbst der unantastbare Max Verstappen noch einen weiten Weg vor sich: Der Red-Bull-Star gewann im Vorjahr zum ersten Mal überhaupt auf dem Vollgaskurs in Montreal.

Dass am Sonntag (20 Uhr MESZ/Sky) die Nummer zwei für den mittlerweile zweimaligen Weltmeister dazukommt, bezweifelt kaum jemand. Allerdings: Mercedes hat sich nach einem frustrierenden Jahr 2022 und einem nicht viel besseren ersten Saisondrittel 2023 offenbar wieder zum Verfolger Nummer eins aufgeschwungen. „Das ist unser bestes Auto seit anderthalb Jahren“, stellte der zuletzt in Barcelona zweitplatzierte Hamilton fest: „Damit geht wieder was.“

Nico Hülkenberg zeigte im Montreal-Qualifying eine Glanzleistung. © IMAGO/Eibner/Memmler

Hülkenberg-Strafe nach sensationellem Qualifying: Startplatz fünf statt zwei

Auch für Nico Hülkenberg ging was beim chaotischen Qualifying in Montreal. Eine ganze Menge sogar. Der Haas-Pilot fuhr sensationell auf Startplatz zwei – die Freude währte aber nicht lange. Der Emmericher verlor wegen eines Regelverstoßes seinen zweiten Platz im Qualifying für den Großen Preis von Kanada und geht nun nur noch als Fünfter in das Rennen am Sonntag (20 Uhr/Sky). Die Rennrichter ahndeten damit ein Vergehen des Deutschen, der bei Roter Flagge zu schnell gefahren war.

So groß die Ernüchterung, so groß war der Jubel zuvor im Haas-Lager. Im strömenden Regen lieferte Hülkenberg eine Gala ab. Nur der erneut unantastbare Weltmeister Max Verstappen im Red Bull war schneller und fuhr zum fünften Mal im achten Saisonrennen auf die Pole Position. „Ich bin sehr stolz und sehr glücklich“, sagte Nico Hülkenberg zunächst bei Sky: „Es war ein wahnsinniges Qualifying. Ich hatte den totalen Spaß, klar, es ist etwas unerwartet, aber ich bin sehr stolz.“

Nachrücker in die erste Startreihe ist der Spanier Fernando Alonso im Aston Martin. In der zweiten Reihe folgen Rekordweltmeister Lewis Hamilton und sein Mercedes-Teamkollege George Russell. (epp/SID/dpa)