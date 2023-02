Laura Dahlmeiers erstes Buch - Über Biathlon, Berge und Freiheit

Neuerscheinung

+ © adidas Terrex Laura Dahlmeier gibt in ihrem Buch einzigartige Einblicke. © adidas Terrex

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Tobias Ruf schließen

Weitere schließen

Laura Dahlmeier hat ihr erstes Buch veröffentlicht. „WENN ICH WAS MACH, MACH ICH’S GSCHEID“ ist voll von spannenden Kapiteln, die einen bemerkenswerten Werdegang abbilden.

München - Und plötzlich sitzt man mit Laura Dahlmeier am elterlichen Küchentisch. Laura ist auf eine Köstum-Party eingeladen, auf der man als Fee erscheinen soll. Sie kommt als Cowboy. Mit dem Vater geht es in die Berge zum Skifahren. Plötzlich ist die kleine Laura weg und hat sich in der nahegelegenen Skihütte schon mal eine Limonade bestellt.

Laura Dahlmeier ist unter die Autorinnen gegangen. Gemeinsam mit Franziska Kucera hat sie ihr junges, aber bereits ereignisreiches Leben zu Papier gebracht. „Eine klassische Biografie wollte ich nicht. Der Riva-Verlag kam dann auf mich zu und hat vor gut einem Jahr vorgeschlagen ein Buch zu schreiben, in dem man in Kapiteln denkt. Nach einem ersten Austausch war das Eis schnell gebrochen und wir sind das Projekt angegangen“, sagt Dahlmeier im Gespräch mit chiemgau24.de.

+ Das Cover (links) zum Buch von Laura Dahlmeier © Daniel Hug

Im Buch „WENN ICH WAS MACH, MACH ICH’S GSCHEID“, lernt man die junge Laura kennen, die schon im Kindesalter den Hang zum Außergewöhnlichen hat. Es geht um eine behütete Kindheit, die von Familie, Sport und ihren geliebten Bergen geprägt ist.

„Es ist cool, wenn man sich das Kindsein bewahrt und das Leben nicht ganz zu ernst sieht. Manchmal erwische ich mich dabei, wie mir genau das passiert. Aber kindisch bin ich noch immer, und das ist gut so“, ergänzt die 29-Jährige.

+ Die kleine Laura im Jahr 2000 auf der Alpspitze © privat

Aus der kindlichen Cowboy-Laura wird eine junge Erwachsene, die sich ein großes Ziel gesetzt hat. Sie will Olympiasiegerin werden. Die Biathlon-Fans kommen bei der Lektüre voll auf ihre Kosten. Sie beschreibt den beschwerlichen Weg an die Weltspitze und gibt besondere Einblicke in die Höhen und Tiefen ihrer sportlichen Laufbahn.

2018 erfüllt sich der große Traum. Sie gewinnt zwei Goldmedaillen bei den Olympischen Winterspielen von Pyeongchang. Was die wenigsten wissen, Dahlmeier reist mit einem schweren Schicksalsschlag im Gepäck nach Südkorea. In ihrem Buch nimmt sie die Leser mit in ihre Gefühlswelt.

Laura Dahlmeier gibt Einblicke in ihren außergewöhnlichen Rückblick

„Warum hat die Laura denn so früh aufgehört? Sie hätte doch noch so viel gewinnen können“. Diese Frage stellen sich viele Biathlon-Fans bis heute. Die Antwort gestaltet sich vielschichtig. Vom ersten Gedanken an ein Karriereende bis zur finalen Entscheidung im Frühjahr 2019. Der Rücktritt passt zu ihrer Persönlichkeit, er ist alles andere als gewöhnlich und wird von Kucera detailgetreu wiedergegeben.

Früher war ihr Sport der Fokus, jetzt sind es die Berge. „ WENN ICH WAS MACH, MACH ICH’S GSCHEID“ ist eine Liebeserklärung an ihre Heimat in den Alpen und die Berge dieser Welt.

+ Laura Dahlmeier (Mitte) und die Huber-Buam auf dem Mont Blanc. © adidas Terrex

In neun Kapitel zieht sich das Thema „Berge“ durch wie ein roter Faden. Ihren Lebensmittelpunkt hat Dahlmeier längst in den Bergen gefunden. Sie schreibt über außergewöhnliche Erlebnisse auf riskanten Klettertouren, ihre vielschichtigen Aktivitäten in den Bergen und spricht über ihre Sorge, dass Natur und Umwelt durch den Menschen immer stärker in Mitleidenschaft gezogen werden.

Neben den Bergen gibt es noch ein zweites zentrales Thema, über das Dahlmeier stundenlang sprechen kann - Freiheit. „Ich fühle mich sehr frei, das war ein ganz großes Ziel von mir“, sagt sie zufrieden und beschreibt ihre vielschichtigen Projekte, denen sie sich seit ihrem Karriereende widmet.

„Vielleicht kann ich ja einen Anstupser geben“

Privat ist das Reisen ein zentraler Faktor. In mehreren Kapiteln nimmt Dahlmeier die Leser mit auf Tour. Sie schildert einzigartige Erlebnisse in den entlegensten Ecken der Welt.

Für wen das Buch geeignet ist? „Für eingefleischte Biathlon-Fans oder Liebhaber der Berge. Aber auch für bewegungs- und reisefreudige Menschen, haben wir dieses Buch geschrieben. Auch wenn es vielleicht den einen oder anderen gibt, der einen Anstupser braucht, hoffe ich, dass das Buch eine Motivationshilfe sein kann“, sagt Dahlmeier abschließend.

* Anmerkung der Redaktion: „WENN ICH WAS MACH, MACH ICH’S GSCHEID“ von Laura Dahlmeier und Laura Kucera ist erschienen im rivaverlag

Quelle: chiemgau24.de

truf