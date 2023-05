Sainz ist schockiert: „Wir Formel-1-Fahrer setzen jedes Mal unser Leben aufs Spiel“

Von: Jannek Ringen

Teilen

Carlos Sainz hat in seiner Heimatstadt Madrid die „Formula 1 Exhibition“ besucht. Dieser Besuch stimmt den Spanier nachdenklich.

Madrid – Ferrari-Pilot Carlos Sainz nutzte die Pause in der Formel 1, um seiner Heimatstadt Madrid einen Besuch abzustatten. Neben einem Besuch bei der Familie stand ein Ausflug zu einer Ausstellung über die Formel 1 auf dem Plan. Die Erkenntnisse der „Formula 1 Exhibition“ schockierten den 28-jährigen Formel-1-Fahrer.

Carlos Sainz Geboren: 1. September 1994 (Alter 28 Jahre), Madrid, Spanien Bisherige Teams: Toro Rosso, Renault, McLaren, Ferrari Rennen (Siege): 167 (1)

Unfallauto von Grosjean setzt Sainz unter Schock

Sainz war in Madrid auf der „Formula 1 Exhibition“ unterwegs und warf dabei einen Blick auf die Geschichte des populären Rennsports. Teil der Ausstellung war unter anderem auch das Unfallauto von Romain Grosjean aus Bahrain 2020. Der Anblick der Überreste versetzte den Spanier ins Nachdenken.

„Ich bin schockiert über das Unfallauto von Romain. Das ist eine ernüchternde Erinnerung daran, wie gefährlich unser Sport sein kann – trotz aller Sicherheitsmaßnahmen“, zitiert Speedweek.com Sainz. „Das verkohlte Chassis zeigt auch, dass wir Formel-1-Fahrer jedes Mal unser Leben aufs Spiel setzen, wenn wir da rausfahren“, fügte er hinzu.

Carlos Sainz macht sich Sorgen angesichts der Unfälle. © IMAGO / ZUMA Wire; IMAGO / PanoramiC

Grosjean entkam nur knapp den Flammen

Beim Rennen 2020 in Bahrain kam es zu einem schweren Unfall von Romain Grosjean. Der Franzose raste mit voller Geschwindigkeit in die Streckenbegrenzung und das Auto ging in Flammen auf. Nach kurzer Zeit konnte er sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und den Flammen entkommen.

Wie durch ein Wunder erlitt er nur Verbrennungen an den Händen. Zum Zeitpunkt des Unfalls stand die Formel-1-Welt still und man rechnete mit dem Schlimmsten. Für Aufatmen sorgte die selbstständige Befreiung und das schnelle Herbeieilen der Sicherheitskräfte. Heute ist Grosjean in der Indy-Car-Serie am Start. (jari)