Michael Schumacher: Foto von Formel-1-Legende aufgetaucht - „Wir trafen ihn, er ...“

Formel-1-Rennfahrer Charles Leclerc sitzt nun im Ferrari-Cockpit. Nun erzählte er eine bewegende Geschichte über seine persönliche Begegnung mit Michael Schumacher.

Der Ferrari-Pilot traf die Formel-1-Legende einst persönlich.

Le Castellet - Während über den aktuellen Gesundheitszustand von Michael Schumacher nicht allzu viel in der Öffentlichkeit bekannt ist, gibt es nun eine herzerwärmende Anekdote für alle Fans, die den Rekordweltmeister der Formel 1 in bester Erinnerung halten.

Diese kommt ausgerechnet von Charles Leclerc, Teamkollege von Sebastian Vettel* und bei Ferrari Erbe des Mannes, der bis dato als einziger Rennfahrer sieben WM-Titel holen konnte.

Formel-1-Legende Michael Schumacher: Charles Leclerc postet bewegendes Bild

In einem Instagram-Post zeigt der Franzose Leclerc eine alte Aufnahme, die ihn bei einem persönlichen Treffen mit dem mittlerweile 51-jährigen Schumacher zeigt.

+ Charles Leclerc war ein kleiner Knirps, als er Michael Schumacher persönlich traf. © dpa / Antonio Calanni

Darauf ist zu sehen, wie „Schumi“ hinter Leclerc steht und ihm ein Autogramm gibt. Entstanden ist das Archivbild am Rande des Rennkurses Paul Ricard in Frankreich, der nach langer Abstinenz seit 2018 wieder zum Rennkalender der F1* gehört:

Damals begegnete der Monegasse seinem Idol persönlich, als er mit drei Freunden im Rahmen von Kart-Tests in der Box unterwegs war und Ferrari-Pilot Michael Schumacher ebenfalls dort weilte.

Leclerc schreibt zu dem Eintrag: „Ich bin so glücklich, dass ich dieses Bild von früher wieder gefunden habe. Einige Jahre zuvor, in Paul Ricard, testete ich auf dem Kart-Track und Michael auf der Formel-1-Teststrecke. Wir trafen ihn, er gab uns Autogramme auf unseren Overall und sprach mit uns ein bisschen, bevor er sich auf den Weg zurück in die Pits machte“, erinnert sich der Franzose.

Formel 1: Schumi-Erbe Leclerc Hoffnungsträger bei Ferrari

Außerdem schildert Leclerc rührend, dass er nie gedächt hätte, irgendwann mal für das gleiche Team fahren zu dürfen, wie der legendäre Kerpener. Seit 2019 befindet sich der 22-Jährige im Team der Scuderia*, aktuell ist jedoch auch die Formel 1 aufgrund der Coronavirus-Pandemie zur Untätigkeit verdammt*.

Bei Ferrari konnte der Vettel-Kollege in seinem Premierenjahr zwei Grand-Prix-Siege feiern (Belgien und Italien), sein Vertrag beim früheren Rennstall von Michael Schumacher geht noch bis 2024.

Zu Beginn des Jahres 2020 stellten die Teams ihre neuen Flitzer für die anstehende Saison* vor. Ferrari präsentierte den SF1000 als Hoffnungsträger für den WM-Titel. Aktuell dürfen die Piloten aber nur im Rennsimulator ran.

Michael Schumachers Sohn Mick erklärte kürzlich, warum das Privatleben der bekannten Rennfahrer-Familie unter Verschluss bleibt.

