Mick Schumacher wechselt zu Mercedes: Neue Rolle in der Formel 1

Von: Christoph Klaucke

Mick Schumacher bleibt in der Formel 1 und wird Reservepilot bei Mercedes. © Hasan Bratic/dpa

Mick Schumacher ist auch in der kommenden Saison Teil der Formel 1. Der Schumi-Sohn unterschreibt bei Mercedes einen Vertrag als Ersatzfahrer.

München – Mick Schumacher bleibt der Formel 1 erhalten. Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher wechselt als Ersatzfahrer zum Topteam Mercedes. Das teilte das Werksteam am Donnerstag mit. Der 23-Jährige wird damit Kollege von Lewis Hamilton und George Russell. Fällt einer der beiden englischen Stammpiloten aus, übernimmt Schumacher 2023 das Steuer des Silberpfeils.

Mick Schumacher Geboren am 22. März 1999 (Alter 23 Jahre), Genolier, Schweiz Sohn von Michael Schumacher 43 Rennen in der Formel 1 Reservepilot bei Mercedes Vertrag bis Ende 2023

Mick Schumacher: Wechsel zu Mercedes – „eine Art Neuanfang“ in der Formel 1

Mick Schumacher erhält bei Mercedes einen Vertrag für die kommende Saison und arbeitet künftig für den deutschen Autobauer, bei dem sein Vater Michael Schumacher 2012 seine ruhmreiche Karriere als Rennfahrer beendet hatte. Mick Schumacher hatte nach zwei Jahren beim US-Rennstall Haas keinen neuen Vertrag über das Jahresende hinaus erhalten und auch anderweitig keinen Platz als Stammfahrer gefunden. Sein bisheriges Cockpit übernimmt Landsmann Nico Hülkenberg.

„Ich betrachte dies als eine Art Neuanfang“, sagte Schumacher in einer Mitteilung: „Die Formel 1 ist eine faszinierende Welt, in der man nie aufhört zu lernen. Ich freue mich darauf, noch mehr Wissen aufzusaugen und alles zum Wohle des Mercedes-Teams zu geben.“ Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff sieht in Schumacher einen „talentierten jungen Fahrer“ und „einen harten Arbeiter“. Er habe „eine ruhige und methodische Herangehensweise und ist immer noch hungrig, zu lernen“. All das werde auch bei der Weiterentwicklung des Mercedes-W14 helfen.

Mick Schumacher bleibt der Formel 1 erhalten: Ersatzpilot von Hamilton bei Mercedes

Schumacher hatte immer wieder betont, unbedingt in der Rennserie bleiben zu wollen. Der frühere Formel-2-Meister konnte sich bei Haas jedoch nicht für höhere Aufgaben empfehlen, auch sein Vertrag im Nachwuchsprogramm von Ferrari wurde nicht verlängert. Die Sitze bei der Scuderia sind fest an Charles Leclerc und Carlos Sainz vergeben. Bei Mercedes wird Schumacher nun Reservemann von Lewis Hamilton, der wie Vater Michael mit sieben WM-Titeln Rekordweltmeister ist, und dem zweiten Briten George Russell.

Haas hatte sich nach einem schwierigen Jahr unter anderem mit zwei schweren und teuren Unfällen in Saudi-Arabien und Monaco gegen eine Weiterverpflichtung Schumachers entschieden. Teamchef Günther Steiner, der pikante Enthüllungen über Schumacher ankündigte, und Besitzer Gene Haas wünschten sich für die im März 2023 beginnende Saison einen Fahrer, der den Rennstall „tragen kann“, Schumacher hätte aber getragen werden müssen, sagte Steiner. Der Deutsche schaffte es in diesem Jahr in 22 Rennen nur zweimal in die Punkte und belegte in der Fahrerwertung mit zwölf Zählern Rang 16.

Mick Schumacher: Mercedes als Übergangslösung auf dem Weg ins Audi-Team?

Mittelfristig und mit Blick auf die Saison 2024 strebt Schumacher die Rückkehr ins Starterfeld an. Dabei dürfte auch Audi eine Rolle spielen: Die Ingolstädter stellen ab 2026 ein Werksteam und kaufen sich zu diesem Zweck schon zuvor beim Traditionsrennstall Sauber ein. Künftig will Audi ausdrücklich mit einem deutschen Piloten an den Start gehen. (ck/dpa/sid)