Nach fast 40 Jahren: Leichtathlet knackt deutschen Uralt-Rekord

Von: Christoph Wutz

Jürgen Hingsens deutscher Zehnkampf-Rekord schien für die Ewigkeit Bestand zu haben. Doch Leo Neugebauer brach die historische Marke jetzt.

Austin – Knapp 39 Jahre hatte Leichtathletik-Legende Jürgen Hingsen den deutschen Zehnkampf-Rekord inne. Seine historische Bestmarke aus dem Jahr 1984 schien lange unerreichbar, selbst Dekathlon-Ikonen wie Siegfried Wentz, Frank Busemann und der Weltmeister von 2019, Niklas Kaul, konnten sie nicht übertreffen. Doch Leo Neugebauer brach den Uralt-Bestwert jetzt sensationell – zum Leidwesen von Hingsen.

Leo Neugebauer Geboren: 19. Juni 2000 (Alter: 22 Jahre) Disziplin: Zehnkampf Persönlicher Bestwert: 8.836 Punkte (damit deutscher Rekord und neuntbester Wert aller Zeiten)

Historisch: Leichtathlet Neugebauer überbietet fast 40 Jahre alten deutschen Zehnkampf-Rekord

Am Donnerstagabend trat der in Texas in den USA studierende Neugebauer zu einem historischen Leichtathletik-Wettkampf in Austin an. Bei den Division Championships der National Collegiate Athletic Association (NCAA) erzielte der aus der Nähe von Stuttgart stammende Student fabelhafte 8.836 Punkte – College-Rekord in den USA!

Doch damit nicht genug: Mit diesem Wert überbot er darüber hinaus die fast 40 Jahre währende Zehnkampf-Bestmarke des einstigen Olympia-Zweiten Jürgen Hingsen um vier Zähler und ist nun deutscher Rekordhalter. Hingsen war fast auf den Tag genau vor 39 Jahren, am 9. Juni 1984, in Mannheim auf 8.832 Punkte gekommen.

Zehnkämpfer Leo Neugebauer schrieb am Donnerstag deutsche Leichtathletik-Geschichte und brach einen Uralt-Rekord. © Imago / National Collegiate Athletic Association

„Ich kann das noch gar nicht glauben“: Zehnkämpfer Neugebauer nach Rekord-Wettkampf überwältigt

Der für die LG Leinfelden-Echterdingen startende Leichtathlet hatte erst Ende März bei den sogenannten Texas Relays (ebenfalls in Austin) mit überragenden 8.478 Punkten eine persönliche Bestleistung aufgestellt und sich so für die WM in Budapest im August sowie für Olympia 2024 in Paris qualifiziert. Der WM-Zehnte von 2022 hatte sich damit bereits endgültig in die Weltspitze seiner Disziplin katapultiert.

Doch mit dem Quantensprung im deutschen Zehnkampf, der ihm jetzt gelungen ist, hatte er im Vorfeld trotzdem nicht gerechnet. „Das macht mich zum Größten der Geschichte im ganzen Land. Ich kann das noch gar nicht glauben“, sagte der um Worte ringende Neugebauer nach seinem historischen Wettkampf. „Das fühlt sich unglaublich an. Ich bin überglücklich, dass ich hier in Austin mit einem Rekord gewonnen habe.“ Dass er Hingsens fast 40 Jahre alte Bestmarke übertroffen hatte, habe er von seinem Trainer erfahren.

Im Video: Der Moment, als Neugebauer den 40 Jahre währenden deutschen Zehnkampf-Rekord brach

Ex-Rekordhalter Hingsen gratuliert Neugebauer – ist „aber auch ein bisschen traurig“

Auch der entthronte Altmeister reagierte inzwischen auf Neugebauers fantastische Leistung: „Ich freue mich natürlich riesig, aber man ist auch ein bisschen traurig. Ich hätte gerne die 40 Jahre geknackt“, sagte Jürgen Hingsen dem Sport-Informationsdienst mit einem Augenzwinkern.

„Ich finde das sensationell, wir brauchen so junge Leute“, fand der 65-Jährige anschließend nur anerkennende Worte. Hingsen möchte Neugebauer, der sich selbst „Leo the German“ nennt, „auf jeden Fall gratulieren“. Zunächst müsse er aber „mal gucken, wie ich an den herankomme“.

Er wurde nun gewissermaßen entthront: Zehnkampf-Legende Jürgen Hingsen, hier in Mannheim 1984 auf dem Weg zu seiner fast 40 Jahre währenden Bestmarke. Leo Neugebauer überbot diese jetzt. © Imago / Sven Simon

Neuntbestes Zehnkampf-Ergebnis aller Zeiten: Neugebauer ist jetzt WM-Favorit

Neugebauers Wert von 8.836 Punkten bedeuten zugleich das neuntbeste Zehnkampf-Resultat aller Zeiten. Der Weltrekord liegt seit 2018 bei 9.126 Zählern, aufgestellt vom Franzosen Kevin Mayer.

Durch die historische Leistung katapultierte sich der 22-Jährige zudem auf Platz eins der Jahresweltrangliste. Damit ist er nun einer der Medaillen-Favoriten bei der WM in Budapest Ende August. Dort möchte auch eine andere deutsche Leichtatletik-Hoffnung für Furore sorgen: Lauf-Ass Konstanze Klosterhalfen, die sich zuletzt zu ihren Ambitionen äußerte. (wuc)