Kassel Huskies verlieren auch im vierten Spiel gegen Nauheim - und stehen vor dem Aus

Von: Marie Klement

Wir informieren im Liveradio und im Liveticker vom Spiel © HNA

Die Kassel Huskies nutzen ihre Chancen erneut nicht, verlieren so im vierten Spiel gegen den EC Bad Nauheim. In der Serie steht es damit 1:3. Der Liveticker zum Nachlesen.

EC Bad Nauheim - Kassel Huskies 1:0 (Endstand)

1. Drittel 2. Drittel 3. Drittel Bad Nauheim 1 0 0 Kassel 0 0 0

Tore: 1:0 Weiß (19. Minute) Strafen: Bad Nauheim 16 - Kassel 10



Zuschauer: 4450 (ausverkauft)

Wir verabschieden uns an dieser Stelle. Samstag sind wir dann wieder für euch am Start.

+++ So bleibt wenig Hoffnung auf ein Wunder. Das aber bräuchten die Huskies, um nicht gegen die Teufel auszuscheiden.

+++ Zumal dieses Spiel fast eine Kopie des zweiten und dritten Derbys war: Ein mühevolles Anrennen, zu viele Chancen, die nicht genutzt werden, schlechtes Powerplay.

+++ Bitter ist das. Absolut bitter.

+++ 0:1 verlieren die Huskies Spiel Nummer vier.

Das war‘s! Schluss in Bad Nauheim.

60. Arniel zieht von rechts ab - wird aber geblockt.

+++ 19 Sekunden noch.

60. Die Scheibe rutscht nach einem Schuss von links vorbei.

60. Keussen stochert am linken Pfosten, kann sich aber nicht durchsetzen.

59. Die Huskies haben auch direkt Mühe in der eigenen Zone gegen die Teufel.

+++ So ist es: Kielly bleibt auf der Bank.

+++ Kielly wird danach sicher gleich vom Eis fahren.

59. Die Huskies nehmen Auszeit.

+++ Die Huskies mühen sich, kommen aber gerade nicht mal ins Angriffsdrittel.

+++ 1:30 Minuten nur noch.

58. Shevyrin passt auf Preto, der es aus spitzem Winkel versucht, aber an Bick scheitert.

58. Nauheim ist wieder komplett.

58. McGauley schießt - erwischt die Scheibe aber nicht richtig.

57. McGauley hat Platz, schießt aber nicht, sondern legt quer. Das aber genau dorthin, wo drei Nauheimer stehen.

57. Schlagschuss von Sykora - der rauscht vorbei.

56. Keussen hat Mühe, Hickmott zu stoppen, der einen Konter startet.

56. Die Huskies setzen sich fest. Keussens Schlenzer geht vorbei.

55. Es gibt direkt die nächste Strafe gegen die Teufel. Sekesi muss 2 Minuten wegen hohen Stocks in die Box.

55. Nauheim ist wieder komplett.

+++ Wie konnte der nicht reingehen?!!

55. McGauley spielt ab auf Arniel, der freistehend aus dem Slot abzieht - aber an Bick scheitert!!!

54. Nochmal McGauley, nochmal vors Tor. Auch jetzt kann sich Lowry nicht durchsetzen.

54. McGauley spielt vors Tor, wo Lowry den Schläger reinhält, die Scheibe aber nicht an Bick vorbeibringt.

53. Schlenker wird rabiat gestoppt in der Zone der Nauheimer. Pollastrone war das - und der muss daher nun 2 Minuten zwangspausieren.

53. Faber zieht ab. Der Schuss wird abgefälscht, geht knapp vorbei!!!

+++ 8 Minuten bleiben den Kasselern für den Ausgleich.

52. Sykora jetzt links aus der Drehung - der wird geblockt.

52. Spitzner wird auf der rechten Seite von zwei Nauheimern gestoppt.

51. Keussen spielt den Puck vors Tor, wo sich Lowry nicht durchsetzen kann.

51. Die Huskies kontern mit Tempo. Kecks Schuss von links wird jedoch geblockt.

+++ Ich hätte lieber bessere Nachrichten, aber: Es ist zäh. Die Huskies mühen sich, aber die letzte Konsequenz fehlt.

50. Powerbreak.

50. Arniel schießt aus dem rechten Bullykreis - und wird im Gegenzug hart von Köhler gefoult.

48. Nauheim kontert. Und dann könnte es richtig gefährlich werden. Pollastrone vertendelt die Scheibe allerdings. Glück für die Huskies also.

48. Keussen von links, legt die Scheibe deutlich vorbei.

47. Bick sichert die Scheibe nach einem abgefälschten Distanzschuss.

+++ Diesen Rückstand aufzuholen, es ist machbar. Es ist erstmal nur ein Tor.

+++ Die Kasseler rennen an und rennen an und rennen an. Aber ein ums andere Mal vergeblich.

45. Dotter spielt die Scheibe vors Tor, wo Lowry und Weidner lauern, sich aber nicht durchsetzen können.

45. Bick fischt die Scheibe nach einem Schuss von der Blauen Linie aus der Luft.

44. Nauheim ist wieder komplett.

44. Keussen mit dem Schlenzer, auch er ist nicht erfolgreich.

44. Keck gefährlich aus dem rechten Bullykreis - scheitert an Bick.

43. Arniel kann abziehen - rutscht aber weg.

42. Strafe gegen Bad Nauheim. Cerny muss wegen Beinstellens 2 Minuten vom Eis.

41. Die Huskies sind in der Vorwärtsbewegung. Spitzners Pass ins Zentrum kann aber kein Mitspieler erreichen - und so rutscht die Scheibe durch.

41. Kielly muss nach einem Schuss von links eingreifen.

Wir starten ins Schlussdrittel. Und damit heißt es: Kämpfen, Kassel! Huskies geben niemals auf!

+++ Gleich geht‘s weiter, die Mannschaften sind schon auf dem Eis.

+++ Möglichkeiten zum Ausgleich hatten die Nordhessen. Irgendwie klebt ihnen aber das Pech am Schläger. Dabei mühen sie sich verzweifelt.

+++ Einmal haben die Kasseler den Puck über die Linie gebracht. Weil das Tor verschoben war, hat der Treffer allerdings nicht gezählt.

+++ Die zweiten 20 Minuten bleiben torlos - und so liegen die Huskies weiter 0:1 hinten.

Das war‘s im Mitteldrittel. Pause in Bad Nauheim.

40. Die Huskies brandgefährlich. Weidner schießt einmal, schießt zweimal - aber kommt nicht durch!

40. McGauley spielt die Scheibe ins Zentrum, wo Lowry lauert - aber nicht rankommt.

39. Arniel tankt sich durch die Zone der Teufel, versucht querzulegen auf Keck. Der Pass kommt nicht an. Und dann ist das Spiel erstmal unterbrochen, weil ein Nauheimer mit Bick zusammen ins Tor rutscht, das dann verschoben ist und erstmal wieder verankert werden muss.

38. Kassel ist wieder komplett.

38. Lowry darf abziehen - scheitert aber an Bick.

37. Riesen Chance für die Gastgeber. Coffman zieht vors Tor und schießt aus kürzester Distanz. Kielly verhindert mit einem riesen Safe den Rückstand!!! Auch als Herrmann dann nachstochert ist der Kasseler Schlussmann zur Stelle - und sichert den Puck schließlich.

37. Die Huskies lassen die Teufel nicht in die eigene Zone kommen.

36. Nauheim setzt sich fest. Weil die Kasseler konsequent verteidigen, kommen die Teufel aber nicht zum Abschluss - und dann befreien sich die Huskies.

36. Keussen holt Erk an der Bande von den Beinen - und muss nun 2 Minuten aussetzen.

+++ Die Huskies mühen sich, laufen immer wieder an - finden aber auch heute kein Mittel gegen diese hinten so kompakt stehenden Teufel.

35. Gewühl vorm Tor der Teufel. Weder Weidner noch McGauley können sich da durchsetzen.

34. Kielly rettet nach einem Schuss von Köhler, fängt den Puck mit dem Schläger ab.

33. Wieder darf Kassels Kapitän abziehen. Aber auch jetzt ist Shevyrin nicht erfolgreich.

+++ Es ist wirklich Wahnsinn, was die Mittelhessen hier an Schüssen abfangen.

32. Shevyrin jetzt von der Blauen Linie - wird geblockt.

32. Gute Möglichkeit für die Kasseler nach einem schnellen Angriff. Kecks Schuss kommt allerdings etwas zu zentral - und so ist Bick an der Scheibe.

31. Nauheim ist wieder komplett.

31. Sykora darf nochmal in Überzahl abziehen, wird aber geblockt.

+++ Ist das bitter aus Kasseler Sicht.

+++ Da ist die Entscheidung: Der Treffer zählt nicht.

+++ Die Entscheidung dauert und dauert.

+++ Sah etwas nach Absicht aus von Bick.

+++ Moment: Es gibt Videobeweis, weil das Tor verschoben war - und das deutlich.

+++ Sykora war das, meine ich, der abgezogen hatte.

+++ Da war ordentlich was los vorm Tor der Teufel, wildes Gestocher. Und dann haben die Huskies die Scheibe über der Linie gebracht.

Toooooooooooor für die Kassel Hukies!!!

31. Faber von der Blauen Linie. Der Schuss des Kasselers wird geblockt.

30. Ahlroth hat auf der linken Seite viel Platz und schießt! Bick ist aber dran.

30. Die Huskies setzen sich direkt fest, machen sich mit kleineren Fehlern aber das Leben schwer.

29. Nächste Strafe gegen Nauheim. Steck foult Schlenker an der Bande. Und so sind die Huskies erneut in Überzahl.

29. Powerbreak.

29. Die Teufel sind wieder komplett.

28. Faber schießt - kommt aber auch nicht durch.

28. Auf der anderen Seite wieder die Huskies - ebenfalls nach einem Konter. Ahlroth spielt den aber nicht aus.

27. Die Teufel kontern in Unterzahl. Kielly ist dann zur Stelle, als der Schuss von Weiß kommt.

27. Die Huskies setzen sich direkt fest. Ein erster Versuch von Ahlroth wird geblockt.

+++ Es ist die erste Kasseler Überzahl heute Abend.

27. Strafe gegen Nauheim. Bartuli teilt mit dem Ellenbogen gegen Tramm aus - und darf nun 2 Minuten nicht mitmischen.

27. Spitzner spielt die Scheibe quer auf Arniel - oder versucht es zumindest. Denn der Pass ins Zentrum kommt nicht an.

27. Und wieder muss Kielly eingreifen, diesmal nach einem Schuss von El-Sayed. Macht er sicher.

26. Wachter hat viel Platz und nutzt das für einen Distanzschuss - der links vorbei geht.

25. Vause hat rechts viel Platz und nutzt das zum nächsten Abschluss. Die Scheibe segelt direkt auf Kielly zu, der sie sicher hat.

25. Seifert mit einem Schuss von der Blauen Linie, trifft Körner.

24. Auf der anderen Seite darf Ahlroth aus dem linken Bullykreis abziehen. Bick sichert die Scheibe.

24. Erk zieht gefährlich ab. Kielly ist auf dem Posten.

24. Die Scheibe rutscht vors Tor, wo Bartuli abziehen kann - aber scheitert.

23. Die Huskies befreien sich - und kontern. Tramms Passversuch ins Zentrum wird allerdings unterbunden.

22. Die Huskies sind wieder komplett.

22. Es bleibt gefährlich in der Zone der Kasseler. Kielly stoppt einen gefährlichen Distanzschuss mit dem Schoner.

22. Gute Möglichkeit von Schmidt, nach einem Schuss aus der Distanz. Kielly hält.

+++ Die Huskies heute also der erste Mal in Überzahl.

21. Strafe gegen die Huskies. Tramm muss 2 Minuten auf der Strafbank Platz nehmen - wegen eines Checks gegen den Kopf.

Weiter geht‘s. Das Mitteldrittel läuft.

+++ Die Mannschaften kommen zurück aufs Eis.

+++ In vier Minuten geht es weiter.

+++ 20 Minuten sind gespielt und wieder liegen die Kasseler hinten. Wieder waren sie das bessere Team. Wieder haben sie das nicht nutzen können.

In denen passiert nichts mehr: Pause in Nauheim.

+++ 5 Sekunden sind es eigentlich nur noch bis zur Pause.

+++ Pauli und Geischeimer holen sich die 2 Minuten für übertriebene Härte ab.

+++ So ist es nun ordentlich voll auf der Strafbank.

+++ Pauli und Geischeimer geraten dort aneinander - und müssen ebenfalls vom Eis.

20. Als es in der neutralen Zone weitergehen soll, gibt es die nächste Rangelei.

+++ Weidner bekommt 2 Minuten wegen Check mit dem Stock, McGauley wie Erk wegen übertriebener Härte.

+++ El-Sayed bekommt 2 Minuten wegen hohem Stock, Erk wegen übertriebener Härte.

+++ Bei den Nauheimer sind es Erk und El-Sayed, die sich abkühlen müssen.

+++ Jetzt fährt auch McGauley dorthin.

+++ Weidner sitzt schon auf der Strafbank.

+++ Es gibt Diskussion über die Höhe der Strafen.

+++ Erk und McGauley diskutieren weiter, als alle schon getrennt sind.

+++ Das wird die ersten Strafen geben.

20. Sekunden vor Drittelende wird es nach einem Kasseler Angriff wüst am Tor der Nauheimer - Rudelbildung. McGauley ist da unter anderem beteiligt. Und El-Sayed

+++ Bitter ist das. Ganz, ganz bitter. Denn die Kasseler sind das aktiviere Team, haben mehr Abschlüsse - nutzen aber ihre Chancen nicht.

+++ Weiß bekommt die Scheibe, wartet, bis er die Lücke sieht und bringt den Puck aus kurzer Distanz an Kielly vorbei.

+++ Wieder ist es ein Konter, den die Mittelhessen nutzen.

+++ In der 19. Minute gehen die Teufel in Führung.

Tor für Nauheim.

18. Die Huskies kontern. Keck kommt über links, zieht verdeckt ab, legt die Scheibe aber knapp rechts vorbei.

+++ Die Kasseler sind das bessere Team, haben mehr Abschlüsse. Aber noch steht es 0:0.

18. Spitzner versucht es ebenfalls aus der Distanz. Bick lenkt den Puck links am Tor vorbei.

17. Faber zieht hart von der Blauen Linie ab - wird ebenfalls geblockt.

+++ Das hat ordentlich weh getan. Der Nauheimer, der die Scheibe abbekommen hat, bleibt auf dem Eis liegen.

16. Keussen zieht ab - wird aber geblockt.

16. Und wieder muss der Kasseler Schlussmann eingreifen. Diesmal nach einem Versuch von Cerny aus spitzem Winkel.

15. Schuss jetzt von der Blauen Linie von den Teufeln - der knapp vorbeirutscht.

15. Vause zieht nach einem Konter von links ab, schafft es aber nicht an Kielly vorbei.

14. Mieszkowski spielt die Scheibe quer auf Lowry, der sich dann allerdings nicht durchsetzen kann.

12. Die Huskies kontern. Arniel schießt dann aber übers Tor.

12. Die Teufel machen in diesem Spiel zum ersten Mal Druck, richtig gefährlich wird‘s aber erstmal nicht.

11. Sykora versucht sich aus spitzem Winkel - da ist das Spiel aber schon unterbrochen.

11. Müller bringt die Scheibe einfach mal aus der neutralen Zone aufs Tor der Nauheimer. Damit bringt er Bick natürlich nicht ins Schwitzen.

+++ Die Huskies machen hier in den ersten ordentlich Druck, aaaaaber: Getroffen haben sie noch nicht. Und das hatte sich vorgestern auch gerächt.

10. Es gibt das erste Powerbreak.

9. Ahlroth kommt anrauscht und darf frei schießen. Und dann? Ist da wieder Bick, der die Scheibe sichert.

8. Und wieder die Huskies. Schlenker ist es, der da mit Gewalt vom linken Bullykreis abzieht - aber geblockt wird.

+++ Da sind die Unparteiischen mit der Entscheidung: kein Tor. Der Puck war nicht über der Linie.

+++ Die Entscheidung dauert ...

+++ Es gibt Videobeweis.

+++ War der sogar über der Linie?

8. Und nochmal die Huskies. Ahlroth gefährlich von rechts! Trifft den Innenpfosten!!!

+++ Gute Druckphase der Kasseler.

7. Es wird erneut gefährlich. Diesmal nach einem Schuss von links.

7. Die Scheibe wird nach einem Distanzschuss abgefälscht und rutscht knapp am Tor vorbei.

+++ Es ist ausgeglichen bisher - beide Teams hatten erste Möglichkeiten, in Führung zu gehen.

6. Riesen Möglichkeit für Kassel! Arniel bringt die Scheibe vors Tor der Gastgeber. Es gibt einiges Gestocher - und dann landet der Puck bei Keck, der direkt abzieht, aber an Bick scheitert!

5. Weiß taucht vor Kielly auf und zieht hart aus kurzer Distanz ab. Kielly ist auf dem Posten, pariert stark!!

5. Tramm hat viel Platz und nutzt das für einen Distanzschuss. Bick fischt den Puck aus der Luft.

4. Herrmann bringt den Puck von links rein - und dann wird‘s richtig gefährlich, denn die Scheibe landet am Pfosten!

3. El-Sayed versucht es von links - scheitert von dort aber an Kielly.

3. Erste Chance für Nauheim nach einem Fehler von Keussen. Huskies-Goalie Jake Kielly pariert.

3. Tramm mit einem Distanzschuss. Erneut muss Bick parieren.

2. Schuss von Spitzner, den Bick um den Pfosten lenkt.

2. Erste gute Möglichkeit für die Huskies: McGauley mit einem Schuss von rechts. Teufel-Schlussmann Felix Bick ist mit dem Schoner zur Stelle.

Los geht‘s. Das Spiel läuft. Jetzt heißt es: kämpfen und siegen, Huskies!!!

+++ Hier kommt noch die Starting Six der Kasseler: Jake Kielly - Joel Keussen, Alec Ahlroth, Pierre Rosa Preto, Darren Mieszkowski und Stephan Tramm.

Und die der Teufel: Felix Bick - Tim Coffman, Huba Sekesi, Fabian Herrmann, Jordan Hickmott und Mick Köhler.

+++ Wie die anderen Halbfinal-Partien ist auch die heutige im Colonel-Knight-Stadion ausverkauft.

+++ Im Radio berichten wir heute aus der Kasseler Eissporthalle. Björn und Steffen kommentieren für euch. Eine klassische Übertragung wird es so nicht werden. Aber über alles wichtige werdet ihr natürlich informiert.

+++ Im Tor der Kasseler steht wie im ersten Auswärtsspiel der Serie Jake Kielly.

+++ Thomas Reichel ist erneut für Wolfsburg im Einsatz, Fabian Ribnitzky ist nicht im Kader. Steven Seigo, Lars Reuß und Hans Detsch sind weiter verletzt.

+++ Die gute Nachricht aus Kasseler Sicht: Nach Tim McGauley ist auch Tomas Sykora wieder zurück.

+++ Hier gibt‘s wie immer erstmal die Aufstellung - beginnend mit den Huskies:

1 Jake Kielly

7 Joel Keussen

8 Oleg Leon Tschwanow

11 Jake Weidner

15 Denis Shevyrin

16 Vincent Schlenker

17 Joel Lowry

18 Lois Spitzner

22 Marco Müller

23 Timothy McGauley

24 Alec Ahlroth

35 Gerald Kuhn

36 Pierre Rosa Preto

38 Kristian Hufsky

55 Samuel Dotter

63 Maximilian Faber

66 Darren Mieszkowski

70 Stephan Tramm

71 Tristan Keck

73 Tom Geischeimer

74 Tomas Sykora

91 James Arniel

Und die der Mittelhessen:

4 Kevin Schmidt

6 Tim Coffman

9 Huba Sekesi

10 Andreas Pauli

11 Philipp Wachter

16 Christoph Körner

19 Taylor Vause

20 Patrick Seifert

23 Marius Erk

25 Fabian Herrmann

26 David Cerny

27 Michael Bartuli

29 Leo Hafenrichter

31 Felix Bick

34 Pascal Steck

36 Jerry Pollastrone

57 Daniel Weiß

61 Jordan Hickmott

77 Mick Köhler

80 Rihards Babulis

91 Marc El-Sayed

Die Unparteiischen sind: Seedo Janssen (1. Schiedsrichter), Nikolas Neutzer (2. Schiedsrichter), Dominik Pfeifer (1. Linesperson) Dominic Borger (2. Linesperson) und Annette Dietrich (Punktrichter)

+++ 1:2 liegen die Kasseler in dieser Halbfinalserie hinten, müssen heute also unbedingt siegen.

+++ Hallo und willkommen zum vierten Playoff-Derby zwischen den Kassel Huskies und Bad Nauheim.

