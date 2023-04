Kassel Huskies liegen früh gegen Bad Nauheim zurück - und können Spiel nicht mehr drehen

Von: Marie Klement

Wir informieren im Liveradio und im Liveticker vom Spiel © HNA

Sechs Minuten reichen den Nauheimern für den Sieg - weil die Kassel Huskies es nicht schaffen, einen Drei-Tore-Rückstand zu drehen. Der Liveticker zum Nachlesen.

EC Bad Nauheim - Kassel Huskies 4:1 (Endstand)

1. Drittel 2. Drittel 3. Drittel Bad Nauheim 3 0 1 Kassel 1 0 0

Tore: 1:0 Herrmann (4. Minute, 5:4), 2:0 Hickmott (10., 5:4), 3:0 Köhler (10.), 3:1 Keck (11.), 4:1 Hickmott (60., EN) Strafen: Bad Nauheim 10 - plus 5 Köhler - Kassel 6 plus 5 Ribnitzy



Zuschauer: 4450 (ausverkauft)

+++ Hier gibt es den Spielbericht.

+++ Wir verabschieden uns. Dienstag sind wir dann mit Ticker und Radio wieder wie gewohnt für euch am Start.

+++ Hier könnt ihr noch euren Spieler des Spiels wählen:

+++ Das bittere heute Abend ist nicht allein die Niederlage. Sondern auch und vor allem, dass man bis auf eine gute Phase im Mitteldrittel nie das Gefühlt hatte, dass die Huskies den Rückstand heute hätten drehen können. Und das, wo sie am Freitag keinen Zweifel daran hatten aufkommen lassen, wer das bessere Team ist.

+++ Was ein gebrauchter Abend ....

Und dann ist Schluss hier in Bad Nauheim. Die Huskies verlieren 1:4 gegen die Teufel im zweiten Halbfinalspiel.

+++ Sieben Sekunden vor Drittelende befreien sich die Teufel - und dann ist es Hickmott, der die Scheibe von der linken Seite ins Tor befördert.

Tor für Nauheim.

60. Die Huskies bleiben am Drücker.

+++ 46 Sekunden sind noch auf der Uhr. Reichen die für 2 Tore? Ist verdammt schwer.

60. Keussen jetzt vom rechten Bullykreis - sein Schuss wird geblockt.

59. Ahlroth mit einem Versuch aus der Distanz. Bick hält.

59. Die Huskies setzen sich endlich mal fest.

59. Auch mit einem Mann vorne läuft es nicht für die Huskies heute. Stattdessen darf wieder Nauheim abschließen. Coffmans Schuss geht allerdings weit, weit vorbei.

58. Sekesi jetzt, kann von rechts schießen. Keussen macht den Raum dicht - und so rutscht der Puck wieder vorbei.

58. Pollastrone hält aufs leere Tor. Die Scheibe rutscht ein, zwei Zentimeter am linken Pfosten vorbei.

+++ Jetzt fährt er aber runter.

+++ Noch ist Kielly auf dem Eis.

+++ 2:58 Minuten sind noch auf der Uhr.

+++ Kielly wird sicher gleich vom Eis fahren.

58. Kassel nimmt Auszeit.

58. Weidner stochert vorm Tor der Nauheimer rum - und wird anschließend von einem Teufel attackiert. Das Ganze hat das Potential, wüst zu werden. Die beiden Kontrahenten werden aber schnell getrennt.

+++ Freitag haben die Huskies die Teufel komplett dominiert, davon ist heute allerdings ganz und gar nichts zu sehen.

56. Nauheim kontert im Gegenzug - und dann wird‘s richtig gefährlichl. Weil Vause frei durch ist und aus kurzer Distanz und vollem Lauf schießt. Kielly pariert stark!!

56. Schmidt stoppt Keck, der mit Tempo aufs Nauheimer Tor zuläuft - und verhindert so den Torschuss.

55. Schlenker kommt über rechts und schließt vom rechten Bullykreis ab. Einmal mehr steht Bick genau richtig.

+++ Nach dem Anschlusstreffer sieht es hier also so ganz und gar nicht aus.

+++ Das war mal gar nichts mit einem Mann mehr.

54. Nauheim ist wieder komplett.

54. Vause attackiert Keussen in der eigenen Zone, sodass der Husky die Scheibe nicht nach vorne bringen kann.

+++ Sonst: Keine gute Überzahl bisher.

53. Keck aus spitzem Winkel - Bick pariert.

53. Erstmal kommen die Kasseler nicht in Formation. Im Gegenteil: Nauheim befreit sich gleich zweimal.

+++ Können die Huskies diese Überzahl nutzen?

52. Strafe gegen Bad Nauheim. Herrmann zieht die 2 Minuten für Spielverzögerung.

52. Faber mit einem Versuch von rechts, der vorbeigeht.

+++ Den Huskies läuft die Zeit davon. Seit Kecks Treffer in der elften Minute ist diese Partie torlos geblieben. 8:32 Minuten sind es jetzt noch.

52. Verdeckter Schuss von Dotter, der vorm Tor im Gewühl hängen bleibt. Lowry versucht, die Scheibe an Bick vorbeizustochern - vergeblich.

51. Hickmott ebenfalls aus der Distanz. Auch er bringt den Puck nicht am Kasseler Goalie vorbei.

50. Seifert mit einem harten Schuss von der Blauen Linie, den Kielly mit dem Schoner pariert.

50. Keck kommt angerauscht, verpasst den Puck direkt vorm Tor aber knapp.

+++ Der Zug zum Tor fehlt den Huskies derzeit - mit Ausnahme des Lattentreffers gerade. Es wird richtig schwer, diesen Rückstand hier heute aufzuholen. Knapp 12 Minuten bleiben noch.

49. Powerbreak.

49. Auch Nauheim kann gefährlich. Pollastrone kommt angerauscht und zieht aus kurzer Distanz ab. Kielly hält.

48. Riesen Chance für die Kasseler!! Mieszkowski zieht von links ab - und trifft die Latte!!!

48. Nach einem Bully-Gewinn der Nauheimer in der Zone der Kasseler bringt Weiß die Scheibe aufs Tor - das aber zu unplatziert und so segelt der Puck links vorbei.

46. Dotter jetzt mit einem verdeckten Schuss von rechts. Bick fängt die Scheibe mit dem Schoner ab.

46. Hickmott blockt einen Schuss von Müller.

45. Sheyvrin versucht es aus der Distanz. Wachter fängt vorm Tor den Puck ab.

44. Nauheim ist wieder komplett.

44. Arniel versucht von links den Puck aufs Tor zu bringen, macht sich gaaaaanz lang, kommt aber trotzdem nicht richtig ran.

43. Lowry wird von zwei Mann gestoppt - und dann befreien sich die Teufel.

43. Ahlroth schießt - wird allerdings geblockt.

42. Strafe gegen Nauheim. Während Ribnitzky und Köhler wieder spielen dürfen, muss Cofmann 2 Minuten wegen eines Stockschlags absitzen.

42. Spitzner mit einem Versuch von links - der rechts vorbei geht.

41. Distanzschuss von Sekesi, der allerdings Hickmott trifft.

+++ Ribnitzky und Köhler warten derweil noch darauf, wieder mitmischen zu können.

41. Nun sind die Teufel wieder komplett.

+++ Nauheim ist noch 12 Sekunden in Unterzahl, dann ist Pollastrone wieder dabei.

Weiter geht‘s. Das Schlussdrittel läuft. Gebt nochmal alles, Huskies!

+++ Die Mannschaften kommen zurück aufs Eis.

+++ In 4 Minuten starten wir ins Schlussdrittel.

+++ Die Schussstatistik im Mitteldrittel: 14 zu 10 für die Huskies.

Hier mal ein Foto von unserem Arbeitsplatz - direkt am Eis. © Marie Klement

+++ Auch wenn die Huskies im Mitteldrittel deutlich mehr vom Spiel und auch mehrere richtig gute Möglichkeiten hatten, bleiben die zweiten 20 Minuten torlos. Und so liegen die Kasseler weiter 1:3 zurück.

40. Die Huskies können die Scheibe noch Richtung Tor bringen, wo Preto lauert. Aber da ertönt auch schon die Sirene: Zweite Pause hier in Bad Nauheim.

+++ Ein letztes Bully wird es in der Zone der Nauheimer geben vor der Pause.

40. 3,2 Sekunden vor Drittelende nimmt Huskies-Trainer Bo Subr Auszeit.

40. Ahlroth spielt den Puck quer auf Mieszkowski, der freie Bahn hat und abzieht. Bick fischt die Scheibe aus dem Flug.

40. Keussen aus der Distanz - Bick ist auf dem Posten.

40. Nauheim befreit sich gleich zwei Mal - und so wird‘s erstmal nicht gefährlich.

39. Lowry von links, trifft allerdings Weidner.

39. Schuss von Arniel, den Bick mit dem Schoner klärt.

+++ Die Nauheimer regt das hörbar auf. Dabei war die Entscheidung absolut korrekt.

39. Strafe gegen Nauheim. Pollastrone greift Ahlroth im Zweikampf an den Kopf, zieht den Husky zurück und muss nun 2 Minuten in die Box.

38. Seifert bekommt vor dem Tor der Nauheimer einen Puck ab, verletzt sich dabei und muss vom Eis eskortiert werden.

38. Es gibt Gestocher an der Bande. Obwohl Keussen auf dem Eis kniet, mit dem Kopf nah am Geschehen, wird das Spiel nicht unterbrochen.

37. Arniel kommt über links, spielt den Puck ins Zentrum. Bloß: Da ist keiner, weil Keck von einem Gegenspieler gestoppt wird.

37. Kielly hat nach einem Schuss von rechts die Hand auf der Scheibe.

+++ Nach einigen Diskussionen der Unparteiischen mit der Bank geht es weiter.

+++ Die Stimmung in der Halle kocht hier bald über.

+++ Weiter geht es fünf gegen fünf.

+++ Es gibt Strafen gegen beide Hitzköpfe - und zwar je 5 Minuten wegen Faustschlags.

37. Ribnitzky und Köhler geraten nach einem Laufduell hinter dem Tor der Nauheimer aneinander. Der Husky verliert schnell seinen Helm, Köhler drischt trotzdem weiter auf ihn ein.

+++ Der Kasseler Sturm und Drang scheint etwas vorbei. Mit einem Tor belohnt haben sich die Huskies leider nicht. Und so liegen sie weiter 1:3 zurück.

34. Die Teufel bleiben am Drücker. Vause schnappt sich die Scheibe vorm Tor das Kasseler, kann sie dann aber nicht an Kielly vorbeibringen.

34. Nauheim kontert. Schmidts Versuch von links fängt Kielly ab.

34. Keck spielt die Scheibe Richtung Nauheimer Tor. Bick befördert sie direkt aus der Gefahrenzone.

+++ Strafen verteilen die Unparteiischen in dieser Szene nicht.

33. Nach einem Schuss von Hickmott wird es wüst in der Zone der Kasseler: Es gibt Rudelbildung an der Bande.

33. Reuß versucht es aus vollem Lauf mit der Rückhand - scheitert aber auch an Bick.

+++ Ohne ihren Schlussmann hätten die Teufel gerade ein dickes Problem ...

32. Keussen legt von links nach - Bick pariert erneut.

32. Nächste gut Möglichkeit für Kassel. Die Scheibe springt nach Schlenkers Schuss von rechts aber überm Tor hinweg.

32. Gestocher am Tor der Kasseler. Kielly kann den Puck nach Bartullis Schuss dann festmachen.

31. Die Huskies setzen sich erneut fest. Bis Müller die Scheibe bekommt - und frei vom rechten Bullykreis abziehen darf. Auch er scheitert am Keeper der Gastgeber.

30. Körner darf von rechts frei abziehen - scheitert allerdings an Kiellys Schoner.

30. Harter Schuss von Keussen - ebenfalls von rechts. Bick muss einmal nachfassen, dann hat er auch jetzt die Scheibe.

29. Faber mit einem Schlagschuss von rechts. Bick ist auf dem Posten, sichert den Puck.

+++ Dieses Derby ist nichts für schwache Nerven. Vor allem aber dürfte den Kasseler Fans das Mitteldrittel wesentlich besser gefallen als die ersten 20 Minuten. Denn die Huskies machen ordentlich Alarm am Tor der Nauheimer. Was fehlt: ein Tor. Oder besser: mehrere.

29. Powerbreak.

28. Jetzt wird‘s auch mal am Kasseler Tor gefährlich, weil Steck im Fallen abzieht. Kielly kann die Scheibe abfangen.

28. Tschwanow spielt die Scheibe ins Zentrum, wo ein Nauheimer vor Ribitzky an der Scheibe ist.

27. Keck zieht hart ab, vorm Tor könnte Arniel verlängern, kommt aber nicht ran.

26. Mieszkowski tankt sich durch das Drittel der Nauheimer und versucht es dann mit einem Schuss aus dem linken Bullykreis. Bick pariert.

+++ Die Teufel kommen kaum noch aus der eigenen Zone.

25. Keussen versucht es jetzt im Nachschuss aus spitzem Winkel von links. Bick macht den Raum dicht.

+++ Die Huskies sind nun deutlich besser im Spiel als im ersten Drittel.

24. Es bleibt gefährlich in der Zone der Mittelhessen: Keussen jetzt von links, Bick lässt prallen. Das nutzt Schlenker und versucht, den Puck aus kurzer Distanz am Schlussmann der Teufel vorbeizubringen. Der pariert aber erneut.

+++ Die Entscheidung folgt schnell: Der Puck hat die Torlinie nicht überquert. Damit bleibt es beim 1:3 aus Kasseler Sicht.

+++ Die Unparteiischen gucken sich die Szene nochmal im Video an.

+++ Der Husky kann es selbst nicht fassen, dass er den nicht gemacht hat.

24. Was eine Chance für die Huskies! Keck rast auf Bick zu und zieht aus vollem Lauf ab - trifft die Latte. Der Puck ist weiter im Spiel, Keck versucht nachzufassen, Bick hat dann aber die Hand auf der Scheibe.

24. Schuss von Wachter von der Bande. Kielly ist am rechten Pfosten mit dem Schoner zur Stelle.

23. Ordentlich was los in der Zone der Kasseler, rechts neben dem Tor wird wild gestochert. Als der Puck auf Kielly zurutscht, hat der Kasseler Schlussmann ihn aber sicher.

22. Shevyrin zieht ab, wird allerdings von Hickmott geblockt.

22. Gefährlicher wird‘s nicht mehr. Nauheim ist wieder komplett.

22. Keussen bekommt die Scheibe auf der linken Seite von Ahlroth und versucht sie an Bick vorbeizulupfen - das gelingt nicht.

21. Druckvoll werden die Huskies nicht - und dann befreit sich Nauheim erstmal.

+++ Die ersten 1:28 Minuten sind die Kasseler in Überzahl.

Weiter geht‘s. Das Mitteldrittel läuft.

+++ Die Mannschaften sind zurück auf dem Eis.

+++ In 2 Minuten geht es weiter.

+++ Die Schussstatistik bisher: 11 zu 9 für Nauheim.

+++ Vor allem aber gibt es eine ganz neue Situation in dieser Saison: Sie müssen zeigen, ob sie einen Drei-Tore-Rückstand aufholen können. Zumindest mit ihrem ersten Tor hatten sie die richtige Direkt-Antwort auf Treffer Nummer drei.

+++ Was es den Huskies schwer gemacht hat, sind die Strafen im ersten Drittel.

+++ Die Teufel sind tatsächlich besser in die Partie gestartet - und waren im ersten Drittel auch das bessere Team. Belohnt haben sie sich nicht nur mit der frühen Führung, sondern auch mit zwei weiteren Toren per Doppelschlag.

+++ 1:3 liegen die Kasseler zurück nach 20 Minuten.

Erste Pause hier in Bad Nauheim.

20. Mieszkowski von rechts - aber auch er ist nicht erfolgreich.

20. Keussen hält von der Blauen Linie drauf - drüber.

20. Strafe gegen die Gastgeber: Hickmott bekommt wegen Stockschlags 2 Minuten.

20. Keussen erobert die Scheibe in der Zone der Teufel und zieht von links ab - das allerdings vorbei.

19. Gefährlicher Schuss von Faber aus der Distanz. Bick ist zur Stelle.

19. Shevyrin stoppt Cerny, der über rechts Richtung Kasseler Tor starten will.

18. Nauheim ist wieder komplett.

18. Mieszkowski spielt den Puck vors Tor, wo Schlenker versucht, ihn an Bick vorbeizustochern. Das misslingt.

17. Nach einem bösen Fehlpass der Nauheimer hat Keck jede Menge Platz und Zeit, zieht hart ab - legt die Scheibe aber links vorbei.

17. Jetzt mal ein Abschluss der Nordhessen. Fabers Versuch fängt Bick aber ab.

16. Die Huskies kommen zunächst nicht in Formation, können so keinen Druck aufbauen.

16. Es gibt die erste Strafe in diesem Spiel gegen Nauheim. Pauli muss 2 Minuten wegen Haltens auf der Strafbank Platz nehmen.

15. Die Huskies sind wieder komplett. Ihre dritte Unterzahl überstehen sie also unbeschadet.

15. Schmidt hält von der Blauen Linie drauf, bringt Kassels Schlussmann so aber nicht ins Schwitzen: Kielly fängt den Puck lässig.

14. Herrmann kommt angerauscht und versucht es mit einem harten Schuss von links. Kielly lenkt den Puck über die Latte.

14. Nauheim setzt sich fest. Vause Schuss von rechts wird vor dem Tor aber abgefangen - und dann befreien sich die Huskies.

13. Strafe gegen die Huskies - Preto muss 2 Minuten wegen Beinstellens absitzen.

13. Coffman spielt die Scheibe vors Tor, wo Schmidt lauert, das Zuspiel aber nicht verwerten kann.

11. Es wird wieder gefährlich am Kasseler Tor. Am rechten Pfosten kann Steck aber in letzter Sekunde gestoppt werden.

+++ Was eine wilde Phase: Drei Tore in einer Minute!

+++ Keussen passt auf Keck und der bringt die Scheibe direkt an Bick vorbei. Ramalam!!!

+++ In der 11. Minuten erzielen die Kasseler das 1:3.

+++ Gegenschlag!

Toooooooooooooooooooor für die Kassel Huskies!!!

+++ Köhler haut den Puck von links in den Winkel.

+++ Doppelschlag für die Gastgeber. In der 10. Minute erhöhen sie auf 3:0.

Tor für Nauheim.

+++ Hickmott ist es, der die Scheibe aus dem Gewühl vorm Tor über die Linie stochert.

+++ Gerade einmal 4 Sekunden sind die Teufel in Überzahl - da Treffen sie zum zweiten Mal heute Abend.

Tor für Nauheim.

+++ Eine sehr harte Entscheidung.

10. Nächste Strafe gegen die Huskies. Keussen stoppt Herrmann am Tor der Kasseler - und muss wegen Haltens 2 Minuten in die Box.

+++ Die Teufel sind bisher das bessere Team, führen nicht nur, sondern hatten durch Erk auch eine weitere brandgefährliche Chance.

9. Es gibt das erste Powerbreak.

9. Tramm darf aus dem Slot abziehen. Der geht direkt auf Goalie Felix Bick, der die Scheibe sichert.

8. Dotter kann Erk nicht aufhalten, der gefährlich von links abzieht. Kielly lenkt den Puck blitzschnell übers Tor.

8. Spitzner mit einem Schuss vom linken Bullykreis - vorbei.

+++ Hier geht es wirklich vogelwild hin und her. Was fehlt, sind gefährliche Abschlüsse.

6. Faber mit einem Pass in den Slot, wo Tschwanow nicht rankommt, weil ein Nauheimer als erstes an der Scheibe ist.

6. Weidner spielt den Puck auf Shevyrin, der abzieht - das allerdings zu ungenau und damit vorbei.

+++ Die Huskies sind damit wieder komplett.

+++ Die Mittelhessen setzen sich in Überzahl direkt fest und machen Druck. Herrmann ist es dann, der am linken Pfosten den Schläger reinhält und die Scheibe über die Linie bringt.

+++ 26 Sekunden in Überzahl reichen den Teufel - und sie gehen wie am Freitag in Führung.

Tor für Nauheim.

4. Es gibt die erste Strafe in diesem Spiel. Lowry zieht die 2 Minuten wegen eines Bandenchecks.

3. Coffman versucht die Scheibe am rechten Pfosten reinzulegen - vergeblich.

+++ Nochmal der Hinweis zum Radio: Wir haben keine Plätze für die Übertragung bekommen. Daher gibt es heute nur Atmo. Das verrückte: Die beiden Presseplätze neben unseren sind leer.

2. Erste gute Möglichkeit für die Huskies. Faber bekommt die Scheibe nach einem Fehlpass und darf freistehend aus der Distanz abziehen. Der Puck rauscht knapp vorbei und knallt in die Bande.

1. Körner mit einem ersten Abschluss aus spitzem Winkel. Jake Kielly macht den Raum am linken Pfosten aber dicht.

Los geht‘s. Das Spiel läuft. Jetzt heißt es: kämpfen und siegen, Huskies!!!

+++ Wir haben das Atmo-Radio mal gestartet.

+++ Hier wird die Aufstellung der Huskies verlesen. Für den Ex-Nauheimer Tristan Keck gibt es Pfiffe.

+++ Die Starting Six der Kasseler: Jake Kielly - Jake Weidner, Denis Shevyrin, Vincent Schlenker, Joel Lowry und Maximilian Faber.

Und die der Teufel: Felix Bick - Tim Coffman, Huba Sekesi, Fabian Herrmann, Jordan Hickmott und Mick Köhler

+++ Wir werden gleich testen, hier aus der Halle per Handy die Radioübertragung zu starten - dann könnt ihr auch heute bei Mixlr im Chat schreiben. Was wir nicht sagen können: Wie so der Ton ist. Wenn euch die Ohren wegfliegen, müsst ihr das Atmo-Radio stumm schalten :)

+++ Auch heute könnt ihr nach dem Spiel des Spieler der Partie wählen - hier im Ticker und im Spielbericht.

+++ Jake Weidner ist im ersten Halbfinal-Hessenderby herausgestochen. Der Mittelstürmer erzielte zwei Toren. Wir haben mit dem 30-Jährigen gesprochen.

+++ Das Aufwärmen beginnt.

Aufwärmen vor dem zweiten Halbfinalspiel in Bad Nauheim. © Marie Klement

+++ Immerhin: Heute ist es so frisch draußen, dass die Scheiben nicht so beschlagen wie bei der Nebelschlacht im Oktober.

+++ Der Kasseler Block ist bereits prall gefüllt. Drei Busse sind aus Nordhessen angereist, dazu Privatfahrer.

+++ Einen Hinweis gibt es zu den Auswärtsspielen im Halbfinale - für alle, die es noch nicht gehört haben: Da uns der Verein in Bad Nauheim erstmals keine Plätze für die Radioübertragung zur Verfügung stellt, können wir von hier leider kein Liveradio anbieten. Einen Liveticker wird es aber jeweils geben. In Kassel berichten wir wie gewohnt im Radio und Ticker.

+++ Wie am Freitag ist auch heute die Partie ausverkauft.

+++ Nicht mit dabei ist Tim McGauley. auch Tomas Sykora, Steven Seigo und Hans Detsch sind heute nicht im Kader. Thomas Reichel ist erneut für Wolfsburg im Einsatz.

+++ Bei den Kasselern hütet heute Jake Kielly das Tor.

+++ Hier gibt‘s erstmal die Aufstellung der Huskies:

1 Jake Kielly

7 Joel Keussen

8 Oleg Leon Tschwanow

11 Jake Weidner

15 Denis Shevyrin

16 Vincent Schlenker

17 Joel Lowry

18 Lois Spitzner

22 Marco Müller

24 Alec Ahlroth

35 Gerald Kuhn

36 Pierre Rosa Preto

38 Kristian Hufsky

43 Fabian Ribnitzky

55 Samuel Dotter

63 Maximilian Faber

66 Darren Mieszkowski

67 Lars Reuß

70 Stephan Tramm

71 Tristan Keck

73 Tom Geischeimer

91 James Arniel

Und die der Mittelhessen:

4 Kevin Schmidt

6 Tim Coffman

9 Huba Sekesi

10 Andreas Pauli

11 Philipp Wachter

16 Christoph Körner

19 Taylor Vause

20 Patrick Seifert

23 Marius Erk

25 Fabian Herrmann

26 David Cerny

27 Michael Bartuli

29 Leo Hafenrichter

31 Felix Bick

34 Pascal Steck

36 Jerry Pollastrone

57 Daniel Weiß

61 Jordan Hickmott

77 Mick Köhler

80 Rihards Babulis

91 Marc El-Sayed

Die Unparteiischen: Marcus Brill (1. Schiedsrichter), Christopher Schadewaldt (2. Schiedsrichter), Dominic Borger (1. Linesperson), Tom Giesen (2. Linesperson), Annette Dietrich (Punktrichterin)

+++ Das erste Spiel am Freitag haben die Huskies dominiert - und 6:3 gewonnen.

+++ Hallo und herzlich willkommen aus dem Nauheimer Colonel-Knight-Stadion - zum zweiten Halbfinalspiel gegen die Teufel.

