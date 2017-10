Dennis Schröder gewinnt mit Atlanta in Cleveland

Die Atlanta Hawks haben auch ihr zweites Vorbereitungsspiel gewonnen. Das Team um den deutschen Basketball-Profi Dennis Schröder siegte beim NBA-Champion von 2016, der jedoch auf einen wichtigen Leistungsträger verzichten musste.

Cleveland - NBA-Jungstar Dennis Schröder hat die Atlanta Hawks im zweiten Saison-Vorbereitungsspiel zum Erfolg geführt. Der 24 Jahre alte Aufbauspieler war beim 109:93 (47:50)-Sieg der Hawks gegen die Cleveland Cavaliers am Mittwoch (Ortszeit) mit 18 Punkten der erfolgreichste Punktesammler der Partie. Schröder versenkte in 25 Spielminuten sieben seiner 15 Wurfversuche.

Der deutsche Nationalspieler verbuchte außerdem vier Assists und zwei Rebounds beim Auswärtsspiel gegen den NBA-Vizemeister. Neben dem gebürtigen Braunschweiger konnten auch Taurean Prince (15 Punkte) und Dewayne Dedmon (13 Punkte) zweistellig für Atlanta punkten. Für Cleveland war Kay Felder mit 13 Punkten am erfolgreichsten. Kevin Love brachte es bei der Heimniederlage seiner Mannschaft auf zwölf Zähler und fünf Rebounds.

NBA-Superstar LeBron James kam beim ersten Vorbereitungsspiel der Cavaliers aufgrund einer Knöchelverletzung nicht zum Einsatz. Schröder, der am vergangenen Freitag in einem Vorort von Atlanta verhaftet wurde, trifft mit den Hawks am Freitag im dritten Vorbereitungsspiel auf die Detroit Pistons.

