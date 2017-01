Wiedererstarkter Schröder führt Hawks zum Krimi-Sieg in New York

Dennis Schröder (l.) von den Atlanta Hawks und Point Guard Derrick Rose von den New York Knicks.

New York - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat sein kleines Formtief in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA eindrucksvoll hinter sich gelassen.

Der Braunschweiger führte die Atlanta Hawks in einem Krimi bei den New York Knicks mit einem bärenstarken Auftritt zu einem 108:107-Erfolg. Dabei avancierte Schröder in der Crunchtime mit einem Drei-Punkte-Wurf 22 Sekunden vor dem Ende zum umjubelten Matchwinner.

Mit insgesamt 28 Punkten, drei Assists und drei Rebounds zeigte er nach seinen schwachen vergangenen zwei Auftritte mit jeweils nur sechs und vier Punkten eine extreme Leistungssteigerung. Bei den Knicks war Carmelo Anthony mit 30 Zählern der beste Mann des Abends.

Mit 24 Siegen und 17 Niederlagen liegen die Hawks in der Eastern Conference weiter auf dem vierten Rang.

SID