NFL in München im Live-Ticker: Buccaneers gegen Seahawks – Allianz Arena platzt aus allen Nähten

Von: Christoph Klaucke

Das NFL Munich Game in der Allianz Arena zu München zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks zieht die Massen an. © David Bitzan/Imago

Im ersten NFL-Spiel in München treffen die Tampa Bay Buccaneers auf die Seattele Seahawks. Das Munich Game aus der Allianz Arena im Live-Ticker.

NFL in München: Tampa Bay Buccaneers gegen Seattle Seahawks, Sonntag, 15.30 Uhr

Munich Game: Die NFL spielt erstmals in Deutschland

Nagelsmann in der Allianz Arena : Bayern-Trainer unter NFL-Zuschauern

Dieser Ticker wird laufend aktualisiert

Update vom 13. Januar, 14.07 Uhr: Das Munich Game zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks lockt die Massen an. Im Rahmen des Spiels sind 260 Polizisten im Einsatz, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Zahl sei in etwa vergleichbar mit einem regulären Heimspiel des FC Bayern. Die Polizei bittet zudem Personen ohne gültiges Ticket, sich nicht auf den Weg zur Allianz Arena zu machen.

NFL Munich Game im Live-Ticker: Buccaneers gegen Seahawks

Vorbericht: München – In der Allianz Arena in München bei Fröttmaning wird am Sonntag, um 15.30 Uhr Geschichte geschrieben. Erstmals findet ein reguläres NFL-Spiel im American Football auf deutschem Boden statt. Die Tampa Bay Buccaneers mit Superstar Tom Brady empfangen als Heimteam die in Deutschland überaus beliebten Seattle Seahawks.

Allianz Arena Ort: München-Fröttmaning Plätze: 75.024 Eröffnet: 30. Mai 2005 Heimspielstätte: FC Bayern

NFL in München im Live-Ticker: Bucs gegen Seahawks in der ausverkauften Allianz Arena

Die Vorfreude aller Beteiligten und Fans auf das NFL-Spektakel in München ist riesig. Der Andrang auf Tickets war laut Organisatoren enorm, demnach hätten rund drei Millionen Karten verkauft werden können. Immerhin 67.000 Zuschauern bietet die aufwändig umgebaute Allianz Arena, die Heimspielstätte des Bundesliga-Riesen FC Bayern München, Platz.

Fans der Bucs und der Seahawks machten bereits im Vorfeld die Münchner Innenstadt zur Football-Zone, dabei soll jedoch alles friedlich abgelaufen sein. „In der ganzen Stadt ist die riesige Vorfreude zu spüren. Unglaublich, was hier los ist. Es ist die richtige Zeit für dieses Spiel in München“, sagte Roger Goodell. Kein Wunder, dass der NFL-Boss „mindestens vier“ weitere Spiele in Deutschland ankündigt.

Nagelsmann in der Allianz Arena: Bayern-Trainer unter NFL-Zuschauern

Die Anhänger konnten sich auf dem Fan-Event am Odeonsplatz, bei einer Live-Show auf dem Marienplatz oder in diversen Brauhäusern wie dem Augustiner Stammhaus oder dem Hofbräuhaus, die eigens zu Fan-Pubs umfunktioniert wurden, einstimmen. Am Sonntag soll es auch vor der Allianz Arena diverse Mitmachmöglichkeiten rund um das ovale Ei geben.

Wer keine Tickets für das Munich Game ergattert hat, kann das Spiel entweder in den Fan-Pubs oder beim Public Viewing im Audi Dome ansehen. Aber auch vom heimischen Sofa kann das Spiel, mit den etwas komplizierten Regeln, verfolgt werden, hier finden Sie alle Infos zur TV-Übertragung der NFL-Partie zwischen Seahawks und Bucs. Julian Nagelsmann will sich das Event in der Allianz Arena ebenfalls nicht entgehen lassen und hat sein Kommen angekündigt. Der Bayern-Trainer hofft auf „paar gute Touchdowns.“

NFL in München: Bucs gegen Seahawks im Live-Ticker – Vorfreude bei Brady und Smith

Das NFL Munich Game dürfte eine Begeisterung auslösen, wie es die Allianz Arena wohl noch nie gesehen hat. „Du wirst dich nicht an alle Spiele in deiner Karriere erinnern, aber an dieses wirst du dich erinnern“, sagte Buccaneers-Quarterback Tom Brady und verriet: „Die Fans freuen sich riesig, aber wir Spieler vielleicht noch ein bisschen mehr.“

Seahawks-Quarterback Geno Smith freut sich vor allem auf „laute und verrückte“ NFL-Fans. „Ich weiß, dass es in Deutschland eine große Football-Gemeinschaft gibt und wir wollen ihr eine gute Show bieten“, sagte Smith, dessen Team mit einer 6-3-Bilanz als leichter Favorit ins Spiel geht, vor seinem ersten internationalen Auftritt. „Ich bin sehr aufgeregt und will jeden Moment hier genießen.“

NFL in München im Live-Ticker: Buccaneers gegen Seahawks

Das NFL-Spiel in München soll aber nicht nur Werbung für die Sportart hierzulande sein, sondern bietet auch jede Menge sportliche Brisanz. Brady, der schon siebenmal den Super Bowl gewinnen konnte, steht mit seinen Bucs trotz einer 4-5-Bilanz an der Spitze der NFC South Division. Im Kampf um die Playoffs zählt jeder Sieg.

Nach der Trennung von seiner Frau Gisele Bündchen will der 45-Jährige wieder positive Schlagzeilen liefern. In unserem Live-Ticker zum NFL-Spiel in München zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks am Sonntag, um 15.30 Uhr, verpassen Sie nichts. (ck)