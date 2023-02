Nordische Ski-WM 2023: Alle Termine und Ergebnisse zum Skispringen

Von: Tobias Ruf

Skispringen: Selina Freitag reist als Medaillenkandidatin zur Nordischen Ski-WM nach Planica. © picture alliance/dpa/APA | Georg Hochmuth

Die Nordische Ski-WM 2023 findet in Planica statt. Im Skispringen werden sieben Wettbewerbe ausgetragen. Hier gibt es die Termine und Ergebnisse im Überblick.

Planica - Mit der Eröffnungsfeier am 21. Februar beginnt die Nordische Ski-WM 2023 in Planica. Im Skispringen beginnen die Titelkämpfe am 23. Februar und enden am 5. März.

Die Damen und Herren suchen jeweils ihre Individualweltmeister von der Normalschanze und von der Großschanze. Das Teamspringen der Damen und das Mixed-Teamspringen werden auf der Normalschanze ausgetragen, das Teamspringen der Herren auf der Großschanze.

Nordische Ski-WM 2023: Skispringen, Langlauf und Nordische Kombination

Nordische Ski-WM 2023: Alle Termine und Ergebnisse zum Skispringen

22.02. (Mittwoch) - 16:30 Uhr - Qualifikation Damen Normalschanze

- Qualifikation Damen Normalschanze 23.02. (Donnerstag) - 17:00 Uhr - Wettkampf Damen Normalschanze - Zum Liveticker/Bericht - Weltmeisterin: - Das gesamte Ergebnis

- Wettkampf Damen Normalschanze - Zum Liveticker/Bericht - Weltmeisterin: - Das gesamte Ergebnis 24.02. (Freitag) - 17:45 Uhr - Qualifikation Herren Normalschanze

- Qualifikation Herren Normalschanze 25.02. (Samstag) - 12:15 Uhr - Teamspringen Damen Normalschanze - Zum Liveticker/Bericht - Weltmeister: - Das gesamte Ergebnis

- Teamspringen Damen Normalschanze - Zum Liveticker/Bericht - Weltmeister: - Das gesamte Ergebnis 25.02. (Samstag) - 17:00 Uhr - Wettkampf Herren Normalschanze - Zum Liveticker/Bericht - Weltmeister: - Das gesamte Ergebnis

- Wettkampf Herren Normalschanze - Zum Liveticker/Bericht - Weltmeister: - Das gesamte Ergebnis 26.02. (Sonntag) - 17:00 Uhr - Wettkampf Mixed-Team Normalschanze - Zum Liveticker/Bericht - Weltmeister: - Das gesamte Ergebnis

- Wettkampf Mixed-Team Normalschanze - Zum Liveticker/Bericht - Weltmeister: - Das gesamte Ergebnis 28.02. (Dienstag) - 18:30 Uhr - Qualifikation Damen Großschanze

- Qualifikation Damen Großschanze 01.03. (Mittwoch) - 17:00 Uhr - Wettkampf Damen Großschanze - Zum Liveticker/Bericht - Weltmeisterin: - Das gesamte Ergebnis

- Wettkampf Damen Großschanze - Zum Liveticker/Bericht - Weltmeisterin: - Das gesamte Ergebnis 02.03. (Donnerstag) - 17:30 Uhr - Qualifikation Herren Großschanze

- Qualifikation Herren Großschanze 03.03. (Freitag) - 17:30 Uhr - Wettkampf Herren Großschanze - Zum Liveticker/Bericht - Weltmeister: - Das gesamte Ergebnis

- Wettkampf Herren Großschanze - Zum Liveticker/Bericht - Weltmeister: - Das gesamte Ergebnis 04.03. (Samstag) - 16:30 Uhr - Teamspringen Herren Großschanze - Zum Liveticker/Bericht - Weltmeister: - Das gesamte Ergebnis

*Hinweis der Redaktion: Aufgrund von Witterungsverhältnissen kann es zu kurzfristigen Absagen oder Verschiebungen kommen.

Die WM in Planica ist nicht Teil des Weltcup 2022/23 im Skispringen. Die Ergebnisse der Events fließen nicht in die Gesamtwertung und die Nationenwertung ein. chiemgau24.de begleitet die Skispringen-Saison im Liveticker.

