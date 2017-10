Olympia 2018: Deutsche Eishockey-Gegner stehen fest

Bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang bestreitet die Auswahl Deutschlands ihr Auftaktspiel gegen Finnland. Auf wen die DEB-Auswahl noch trifft, sehen Sie hier.

München - Der Spielplan für das Olympia-Comeback der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft im kommenden Februar in Pyeongchang/Südkorea steht. In der Gruppe C trifft die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) beim Turnier in Gangneung am Japanischen Meer zuerst auf Finnland (15. Februar), dann auf Weltmeister Schweden (16. Februar) und zum Vorrundenabschluss auf Norwegen (18. Februar).

Olympia 2018: Deutschland mit Norwegen in der Underdog-Rolle

"Wir haben eine anspruchsvolle Gruppe abbekommen. Finnland und Schweden sind zwei Top-Nationen, die auch ohne ihre NHL-Spieler auf einen breiten und gut ausgebildeten Kader zurückgreifen können", sagte Bundestrainer Marco Sturm dem Fachblatt Eishockey-News: "Norwegen wird - genau wie wir auch - versuchen, die anderen beiden Nationen zu ärgern und ihnen ein Bein zu stellen."

+ Marco Sturm, Trainer der deutschen Nationalmannschaft. © dpa

In der Gruppe A duellieren sich Olympiasieger Kanada, Tschechien, die Schweiz und Gastgeber Südkorea. Die Gruppe B bilden Russland, die USA, die Slowakei und Slowenien. Die drei Gruppensieger sowie der beste Zweitplatzierte ziehen direkt ins Viertelfinale ein. Die übrigen acht Mannschaften spielen vier Play-off-Partien aus, von denen die Sieger die Runde der letzten Acht komplettieren.

sid