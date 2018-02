Ticker: Norovirus-Alarm im olympischen Dorf? Das sagt der deutsche Arzt

Der Countdown für die Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang läuft. Wir halten Sie über alle Ereignisse vor dem Start auf dem Laufenden.

Die Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang beginnen am 9. Februar und dauern bis zum 25. Februar

Die Zeitverschiebung zwischen Südkorea und Deutschland beträgt acht Stunden

Wir berichten im 24-Stunden-Live-Ticker von den Winterspielen

Magen-Darm-Erkrankungen sorgen im Olympiaort für Unruhe



7.31 Uhr: Die Nationale Anti-Doping-Agentur erwartet, dass die 153 deutschen Athleten ohne Hilfe verbotener Mittel in Pyeongchang an den Start gehen werden. „Wir haben sehr viel dafür getan, dass es so ist und werden unser Programm der Nachmessungen weiterverfolgen“, erklärte die NADA-Vorstandsvorsitzende Andrea Gotzmann. Die Proben aller Athleten des Olympia-Teams gingen in die Langzeitlagerung. „Das ist das Pfand, das wir von den Sportlern haben“, sagte sie. Mit Unwohlsein und Sorge blickt die Chefin der Bonner Agentur auf die Teilnahme russischer Athleten nach dem Skandal um systematisches Doping und Proben-Manipulation bei den Winterspielen 2014 in Sotschi. „Die Tatsache des systematischen Dopings und Betrugs an sich ist schlimm genug, aber wie man damit umgegangen ist, ist nicht weniger fatal“, sagte Gotzmann. Mit anderen nationalen Agenturen hatte sich die deutsche Einrichtung für einen Komplett-Ausschluss Russlands ausgesprochen.

Nach einem Orchester hat Nordkorea auch eine große Jubelgruppe mit mehr als 200 Cheerleadern für die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang nach Südkorea geschickt. Unter der Leitung von Sportminister Kim Il Guk sei die Delegation mit 280 Mitgliedern am Mittwoch über die militärische Demarkationslinie im Westteil der Grenze eingereist, teilte das Vereinigungsministerium in Seoul mit. Die Gruppe umfasste neben den Cheerleadern auch 26 Taekwondo-Sportler, Sportfunktionäre und Journalisten.

Die Entsendung der Fangruppe und des Orchesters gilt als weitere Geste der kommunistischen Regierung in Nordkorea, die seit Anfang des Jahres betriebene Annäherung an Südkorea fortsetzen zu wollen. Nordkorea wird bei den Spielen, die am Freitag eröffnet werden, auch mit 22 Sportlern dabei sein, darunter zwölf Eishockeyspielerinnen für eine gemeinsame Mannschaft mit Südkorea. Geplant sind neben zwei Auftritten des nordkoreanischen Orchesters kurz vor und während der Spiele auch vier Taekwondo-Shows.

6.59 Uhr: Der deutsche Olympia-Arzt hat nach zahlreichen Magen-Darm-Erkrankungen und 32 Norovirus-Fällen bei den Sicherheitskräften Entwarnung gegeben. „Nach aktuellem Kenntnisstand gibt es keinen Anlass zur Sorge, bisher sind keine Fälle in den olympischen Dörfern beschrieben“, sagte Bernd Wolfarth am Mittwoch in Pyeongchang. „Die Südkoreaner haben schnell und gut reagiert und die betroffenen Mitarbeiter der Sicherheitsdienste ausgetauscht.“ Von deutscher Seite würden derzeit keine weiteren Maßnahmen ergriffen, „die über die üblichen Hygiene-Maßnahmen hinausgehen“.

Das Norovirus verursacht einen plötzlich auftretenden, heftigen Brechdurchfall. Die Viren können über verunreinigtes Essen oder Wasser übertragen werden. Bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften im Sommer in London waren zahlreiche Athleten vom Ausbruch einer Norovirus-Infektion betroffen, auch eine Reihe von deutschen Teilnehmern.

6.31 Uhr: Nach schwierigem Beginn hat der Ticketverkauf für die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) auf der Zielgeraden noch kräftig angezogen. 78 Prozent der Eintrittskarten waren am Mittwoch, zwei Tage vor dem Start der 23. Winterspiele, verkauft. Das sagte Präsident Lee Hee Beom vom Organisationskomitee POCOG der IOC-Vollversammlung in Pyeongchang.

Insgesamt wurden 1,18 Millionen Tickets für die Wettkämpfe angeboten. Der Verkaufsstart war mit Problemen verbunden. Anfang September waren erst 4,8 Prozent der Karten abgesetzt. Die politische Annäherung zwischen beiden koreanischen Staaten und der Fackellauf durch das Gastgeberland haben das Interesse an den Spielen gesteigert.

Die Ereignisse vom 6. Februar im Überblick

17.10 Uhr: Update: Aus den 41 Verdachtsfällen des Norovirus bei den Sicherheitskräften in Pyeongchang (siehe 12.15 Uhr) sind mittlerweile 32 bestätigte Magen-Darm-Erkrankungen geworden. Das gab es Organsationskomitee bekannt.

Hackl-“Schorsch“ bestreitet wilde Athleten-Partys

16.55 Uhr: Übrigens: Im Vorfeld der Spiele wurden im und ums Olympische Dorf insgesamt 110.000 Verhüterli verteilt. Jeder Athlet kommt hier auf stolze 36,7 Pariser. Aber geht es wirklich so wild zu, wie man bei diesen Zahlen denken kann? Einer der das wissen muss, ist der sechsmalige Olympia-Teilnehmer Georg Hack. Im Interview bei spox.com bestreitet er so manche Halbwahrheiten. „Das ist ein großer Mythos. [...] Das geht ganz gesittet zu. Wenn dann tatsächlich mal Männlein und Weiblein zusammenfinden, dann machen die das so, wie es sonst auch auf der ganzen Welt üblich ist: Die lassen sich dabei nicht zugucken. Von Gruppensex-Partys kann also keine Rede sein. Ich habe davon jedenfalls noch nie was mitbekommen - was auch immer das heißen mag.“

Und auf wilde Party-Nächte kann man sich als Athlet auch nicht freuen. „Im Olympischen Dorf gibt es überhaupt keine Partys. Würde man da eine schmeißen, gäbe es sofort Maßregelungen, weil andere Athleten vor ihren Wettkämpfen schlafen müssen.“

16.05. Uhr: Werfen wir mal einen Blick ins Olympische Dorf. Da lässt es sich ganz gut aushalten und für Freizeitbeschäftigungen zwischen den Wettkämpfen und Trainingseinheiten ist auch gesorgt. Bei Billardtischen, Tischkickern, Air-Hockey und Videospielen ist wahrscheinlich für jeden Athleten etwas dabei.

+ Ein Athlet aus der Schweiz spielt Billard im Olympischen Dorf. © dpa

Und wenn es mal etwas ruhiger zugehen soll, auch da haben die Südkoreaner eine Lösung gefunden. Bei den Massagesesseln wird man schon etwas neidisch.

+ Die Massagesessel im Olympischen Dorf. © dpa

15.15 Uhr: Manch ein deutscher Sportler kann sich in Pyeongchang wohl auf einen kleinen Geldregen freuen.Die Deutsche Sporthilfe zahlt den geförderten Athleten bis zu 20.000 Euro für eine Medaille. Für diese Summe müssen Laura Dahlmeier, Eric Frenzel und Co. Gold holen, für Silber gibt es 15.000 und für Bronze 10.000 Euro. Für einen achten Platz gibt es immerhin noch 1500 Euro. Bei Staffelwettbewerben gibt es eine gesonderte Aufteilung. Zum Vergleich: Vor vier Jahren in Sotschi schüttete die Sporthilfe insgesamt 548.000 Euro an Erfolgsprämien aus.

14.05 Uhr: Die norwegische Delegation hat ihren Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier am Freitag bekannt gegeben: Biathlet Emil Heglse Svnedsen. Der viermalige Olympiasieger freut sich auf seine Aufgabe. Winterspiele in Pyeongchang am Freitag die norwegische Flagge tragen. „Das ist eine ehrenvolle Aufgabe, die nicht viele in ihrer Karriere erfüllen dürfen“, sagte Svendsen laut Nachrichtenagentur NTB.

Wer deutscher Fahnenträger wird, ist noch nicht bekannt. Zur Auswahl stehen Eishockey-Profi Christian Ehrhoff, der nordische Kombinierer Eric Frenzel, Rodlerin Natalie Geisenberger, Eisschnelläuferin Claudia Pechstein und Abfahrerin Viktoria Rebensburg. Am Donnerstag will der Deutsche Olympische Sportbund bekannt geben, wer von den 154 deutschen Athleten und zahlreichen Fans gewählt wurde.

13.31 Uhr: Überraschung: Felix Neureuther wird doch bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang am Start sein - allerdings in neuer und ungewohnter Rolle am TV-Mikrofon.

+ Aljona Savchenko und Bruno Massot beim Training in der Gangneung Ice Arena. © dpa

12.57 Uhr: Kurz vor dem Start der Winterspiele scheinen die Nachwirkungen der Fußverletzung von Eiskunstlauf-Goldkandidatin Aljona Savchenko überwunden. Gemeinsam mit Partner Bruno Massot testete die 34-Jährige am Dienstag in Pyeongchang erstmals das olympische Eis. „Das Training war ganz gut, aber es waren harte Wochen“, sagte Savchenko vor ihrem fünften Olympia-Start: „Es ist ein tolles, ein besonderes Gefühl bei den Olympischen Spielen.“ Für Partner Massot, der zuletzt noch an Rückenproblemen laborierte, ist es hingegen die erste Teilnahme.

Beim ersten Training am Morgen wirkten die Paarlauf-Vizeweltmeister noch etwas unausgeschlafen, am Nachmittag lief es schon besser. „Die Reise war eigentlich okay, lang, aber gut“, sagte Savchenko. Nur der Jetlag schlug zu: „Es war eine kurze Nacht. Bis wir im Dorf waren, war es sechs Uhr, um sieben haben wir zu Abend gegessen. Dann bin ich eingeschlafen, und um 1.30 Uhr morgens war ich wach.“ Schlafen konnte sie dann erst nach dem Morgentraining wieder.

12.15 Uhr: Zahlreiche Fälle von akuten Magen-Darm-Erkrankungen bei Sicherheitskräften für die Olympischen Winterspiele sorgen kurz vor Beginn der Wettkämpfe für Unruhe. Es gebe unter dem privaten Sicherheitspersonal 41 Verdachtsfälle auf das Norovirus, teilte das Organisationskomitee am Dienstag mit. Die Menschen mit den Virussymptomen würden in ein Krankenhaus gebracht, weitere 1200 Bewohner in dem betroffenen Quartier im Landkreis Pyeongchang sollen isoliert werden, „bis keine weiteren Fälle mehr auftreten“. 900 Soldaten sollen dafür sorgen, dass keine Sicherheitslücken entstehen. Sie sollen den Angaben des OK zufolge an 20 Olympia-Schauplätzen postiert werden, um die vorerst ausgefallenen Sicherheitskräfte zu ersetzen. Die betroffene Unterkunft liegt abseits von den beiden Athletendörfern. Die Organisatoren unternähmen alles, um eine mögliche Verbreitung der Krankheit zu verhindern, sagte der Spiele-Exekutivdirektor des Internationalen Olympischen Komitees, Christophe Dubi.

Olympia 2018: Peta-Aktivistin sorgt bei Minusgraden für Aufsehen

+ In Unterwäsche und mit Hasenohren protestiert diese PETA-Aktivistin bei klirrender Kälte gegen den Einsatz von echtem Pelz. © AFP

11.19 Uhr: Bekleidet nur mit weißer Unterwäsche, hat eine Aktivistin der Tierrechtsorganisation Peta am Dienstag in der Olympiastadt gegen das Tragen von Pelz bei den Spielen in Pyeongchang protestiert. "Ich möchte die Botschaft verbreiten, dass echter Pelz bei Olympia im Jahr 2018 keinen Platz mehr haben darf", teilte Ashley Fruno einer staunenden Menschenmenge mit: "Champions tragen keinen Pelz." Polizisten, Touristen und ehrenamtlichen Olympiahelfern stand Fruno, mit Hasenohren aus Plüsch auf dem Kopf, geduldig für Selfies zur Verfügung. Die Australierin ist weltweit bekannt für Aktionen dieser Art. Bei der Mailänder Fashion Week sorgte sie zuletzt nackt und mit roter Farbe bemalt für permanentes Aufsehen während der Modenschauen. Fruno ist außerdem eine der Wortführerinnen in PETAs Kampf gegen den Hundefleischmarkt in Korea.

Olympia 2018: Nordkoreanische Künstler von Protesten empfangen

+ Aktivisten aus Südkorea protestieren im Mukho Hafen von Donghae beim Einlaufen der aus Nordkorea kommenden Fähre Mangyongbong-92. © dpa

10.21 Uhr: Wütende Demonstranten haben eine Gruppe nordkoreanischer Künstler empfangen, die anlässlich der Olympischen Winterspiele nach Südkorea gereist ist. Hunderte Menschen versammelten sich am Dienstag am Hafen der südkoreanischen Stadt Donghae, wo das Schiff mit den 120 Künstlern aus dem Norden ankam, und machten ihrem Unmut über die Politik Nordkoreas Luft. Die Demonstranten trugen Plakate mit durchgestrichenen Gesichtern des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un, einige zerknüllten die Plakate und zertraten sie auf dem Boden. "Wir befinden uns im Kriegszustand und wir laden die Prostituierten unseres Feindes ein", erregte sich einer der Demonstranten. Die Protestierer skandierten auch "Wir sind gegen die Olympischen Spiele von Pjöngjang". Sie werfen der nordkoreanischen Führung vor, die am Freitag beginnenden Winterspiele in Pyeongchang gekapert zu haben.

Kuriose Neulinge bei Olympia 2018: Einer schulte extra um

10.04 Uhr: Sechs Nationen, darunter Eritrea und Ecuador, fahren erstmals zu Olympischen Winterspielen. Sie entsenden Sportler mit märchenhaften Geschichten. Eine davon geht so: Ein Sommer-Olympionike von 2016 aus Tonga schult sich für die Winterspiele 2018 vom Taekwondo-Kämpfer zum Langläufer um.

10.00 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Countdown-Ticker zu den Olympischen Winterspielen 2018! Noch drei Tage, dann werden die 23. Winterspiele in Pyeongchang (Südkorea) eröffnet. Wir halten Sie über alle Ereignisse vor dem Olympia-Start auf dem Laufenden. Für Deutschland gehen 154 Athleten in 102 Wettkämpfen an den Start. Wegen der Zeitverschiebung finden zahlreiche Entscheidungen zu nachtschlafender Zeit in Deutschland statt, eine Übersicht über alle Termine und Wettkämpfe haben wir hier für Sie zusammengestellt.

