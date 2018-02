Olympia 2018 im Live-Ticker: Horror-Sturz beim Skicross - DEB-Stars sind „heiß“ auf Kanada

Schreibt Deutschland am 14. Tag der Olympischen Winterspiele Eishockey-Geschichte? Eine Medaille ist zum Greifen nah. Der Live-Ticker vom Freitag, 23. Februar.

Welche Entscheidungen am 14. Olympia-Tag wann und wo gezeigt werden, das erfahren Sie hier.

Die beiden emotionalsten Highlights werden bestimmt die Biathlon-Staffel der Männer (12.15 Uhr MEZ) und das Eishockey-Halbfinale zwischen Deutschland und Kanada werden (13 Uhr MEZ).

Alle Entscheidungen und Ergebnisse vom Donnerstag

Den Medaillenspiegel

Alle Informationen und Ereignisse vom vergangenen Wettkampftag

Hier geht's weiter: Olympia-Ticker für Freitag, 23. Februar 2018

06.47 Uhr (Abschlussfeier):

Bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang deutet sich in der Frage um die Aufhebung der Suspendierung gegen das Nationale Olympische Komitee Russlands (ROC) ein Kompromiss an. Eine Rückkehr unter Auflagen könnte es den Russen ermöglichen, am Sonntag zur Abschlussfeier der Spiele doch noch mit eigener Flagge einzulaufen.

"Die Aufhebung der Suspendierung kann teilweise oder auch vollständig erfolgen", sagte IOC-Sprecher Mark Adams am Freitagmorgen in Pyeongchang, ohne auch auf Nachfrage Details zu nennen. Die IOC-Exekutive könnte Russlands NOK wieder zulassen, dies aber an Bewährungsauflagen knüpfen, durch die mögliche Verstöße des Riesenreichs besonders hart bestraft würden - eine Maßnahme, mit der sich möglicherweise auch Russland anfreunden könnte, solange noch in Pyeongchang eine Rehabilitation erfolgt.

Das IOC hatte bei der Suspendierung Russlands am 5. Dezember die Möglichkeit in Aussicht gestellt, das Riesenreich kurz vor der Abschlussfeier zu begnadigen, falls sich die "Olympischen Athleten aus Russland" bei den Spielen in Pyeongchang nichts zuschulden kommen lassen.

Fraglich bliebe, ob vor allem die westlichen NOKs eine solche Entscheidung nicht als zu lasch gegenüber Moskau einschätzen würden. "Es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass einige olympische Komitees einen Boykott der Abschlusszeremonie erwägen", sagte ein nicht genanntes IOC-Mitglied der Nachrichtenagentur AFP.

Die Lage für Russland hatte sich erschwert, nachdem der russische Curler Alexander Kruschelnizki in Pyeongchang des Dopings überführt worden war. Dass Kruschelnizki das Ergebnis anstandslos akzeptierte und anders als seine Landsleute keinen Einspruch einlegte, wurde als Indiz dafür gewertet, dass hinter den Kulissen zwischen Russland und dem IOC bereits ein Deal ausgehandelt wurde, der auch den Auftritt bei der Abschlussfeier beinhaltet.

06.22 Uhr (Skicross): Nach den schweren Stürzen in Pyeongchang will sich Skicross-Sportdirektor Heli Herdt beim Weltverband offensiv für gemäßigtere Strecken bei den Olympischen Winterspielen 2022 einsetzen. „Ich werde dafür kämpfen, dass wir das in vier Jahren nicht so erleben, sondern schöner, dafür stehe ich ein“, sagte Herdt am Freitag. Beim Weltverband FIS sei er bekannt als jemand, „der das Herz auf der Zunge trägt. Das werde ich weiterhin so machen.“

06.19 Uhr (Eishockey):

Ein Erinnerungsstück an das "Miracle on Ice" von Lake Placid hat während der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang für eine stattliche Summe den Besitzer gewechselt. Der Schläger von Kapitän Mike Eruzione, der das College-Team der USA in der Finalrunde des olympischen Eishockey-Turniers 1980 zu einem nicht für möglich gehaltenen 4:3-Sieg über die UdSSR geschossen hatte, wurde für 290.000 Dollar (236.000 Euro) versteigert.

Der Verkauf fand am 38. Jahrestag des Spiels statt, ein kalifornisches Auktionshaus (SCP Auctions) gab einem privaten Bieter den Zuschlag. Der Verkäufer hatte den Stock vor fünf Jahren für 262.900 Dollar erworben.

Am Schläger ist noch das Original-Griff- und Schaufeltape, auf dem Schaft steht "February 22 1980 USA 4 Russia 3", "Winning Goal Stick Against Russia" und "1980 Gold" - geschrieben von Eruzione.

06.12 Uhr (Eishockey, Halbfinale): Ex-Nationalspieler Peter Draisaitl traut dem Eishockey-Nationalteam bei den Winterspielen den Halbfinalsieg gegen Olympiasieger Kanada zu. „Wer zweimal so gut gegen die Schweden spielt, hat gegen jedes Team eine Chance. Dieses Turnier ist die ganz große Chance, da die ganzen NHL-Stars fehlen. Das macht es einem Land wie Deutschland leichter“, sagte der Trainer der Kölner Haie der Bild.

06.09 Uhr (Langlauf, Frauen, 30km): Für Skilangläuferin Nicole Fessel sind die Olympischen Spiele nach zwei verkorksten Wochen vorzeitig beendet. Die gesundheitlich angeschlagene Oberstdorferin verzichtet auf einen Start im "Marathon" über 30 Kilometer am Sonntag (15.15 Uhr OZ/7.15 MEZ). Fessel hatte seit Olympia-Beginn über Hals- und Atemprobleme geklagt, ihr einziger Einsatz im Teamsprint geriet zu einem Fiasko.

06.07 Uhr (Medaillenspielen): Das war tatsächlich die erste Goldmedaille für Russland! Oder zumindest für das Team, das davon noch übrig ist und das teilnehmen darf.

05.54 Uhr (Eiskunstlauf, Kür, Frauen): Tränen, Emotionen, Freude! Das ist Eiskunstlauf. Osmond holt Bronze, Medvedeva schnappt sich Silber und Gold geht tatsächlich an die 15-jährige Zagitova. Welch ein Erfolg.

05.23 Uhr (Eiskunstlauf, Kür, Frauen): Jetzt geht‘s ans Eingemachte! Wunderbarer Lauf von Alina Zagitova, die sich damit klar an die Spitze setzt. Nun kommen noch zwei Läuferinnen. Kaetlyn Osmond aus Kanada und Evgenia Medvedeva von den russischen Startern. Mal sehen, wer sich am Ende durchsetzt.

05.21 Uhr (Eishockey, Halbfinale): Die Olympia-Auftritte der Eishockey-Auswahl sind beim deutschen Team in Pyeongchang sehr beliebt. Durch den unerwarteten Erfolg der Mannschaft von Bundestrainer Marco Sturm stieg die Nachfrage noch einmal an. DEB-Chef Franz Reindl erreichten auch zahlreiche Anfragen ehemaliger Athleten wie Maria Höfl-Riesch. „Die Nachfrage ist riesig. Ich musste beim Weltverband IIHF noch einmal Karten nachbestellen“, sagte Reindl der dpa vor dem Spiel.

05.11 Uhr (Bob, Vierer): Im letzten Training rasten die Schweizer um Rico Peter zur Trainingsbestzeit. Gefolgt von den Letten mit Oskars Melbradis. Johannes Lochner kam auf Platz drei. Die beiden anderen deutschen Bobs bekamen eine regenerative Pause (siehe 4.57 Uhr).

04.59 Uhr (Eishockey, Halbfinale):

Deutschlands Eishockey-Nationalteam geht personell unverändert in das Halbfinale gegen Olympiasieger Kanada an diesem Freitag (13.10 Uhr MEZ). „Es sind alle fit“, sagte Bundestrainer Marco Sturm nach einem leichten Aufwärmtraining am Freitagvormittag koreanischer Zeit. Im Tor steht erneut Danny aus den Birken vom Meister EHC Red Bull München.

Für Deutschland ist es das erste Halbfinale bei Winterspielen überhaupt. Auch gegen den großen Favoriten rechnet sich die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) eine Chance aus. „Die Spieler sind fokussiert. Man sieht es ihren Augen an: Sie sind heiß, sie sind bereit, sie freuen sich“, sagte Sturm.

Die Stunden nach dem Training bis zum Spielbeginn am späten Abend koreanischer Zeit verbrachten die Spieler um Kapitän Marcel Goc im Olympischen Dorf. „Wir haben jetzt gleich noch eine Besprechung, danach gibt es Mittagessen und dann ruhen wir uns noch etwas aus“, sagte Goc nach dem Training. Für 10.30 Uhr MEZ war die Abfahrt ins Stadion angesetzt.

04.57 Uhr (Bob, Vierer):

Nach zwei Goldmedaillen in zwei Wettbewerben geht Bundestrainer Rene Spies relativ gelassen in das abschließende Viererbob-Rennen. "Vor Olympia war der Druck enorm, aber die Ergebnisse im Zweier haben uns jetzt schon viel davon genommen", sagte der 44-Jährige mit Blick auf die Siege von Francesco Friedrich und Mariama Jamanka: "Und auch die Leistungsdichte dahinter war hervorragend, das ging vielleicht ein bisschen unter."

Am Samstag und Sonntag (jeweils 9.30 Uhr Ortszeit/1.30 Uhr MEZ) treten die Co-Weltmeister Friedrich und Johannes Lochner sowie der WM-Dritte Nico Walther mit ihren Teams in vier Läufen für Deutschland an, allen werden Chancen auf den Sieg eingeräumt.

Regenerative Pause für Olympiasieger Freidrich - Eichinger „stolz und zufrieden“

04.44 Uhr (Bob, Vierer):

Zweierbob-Olympiasieger Francesco Friedrich hat sich statt des Vierer-Abschlusstrainings bei Olympia lieber noch ein bisschen Schlaf gegönnt. Cheftrainer René Spies gab für die Extraportion Regeneration am Freitag seine Erlaubnis, nachdem Friedrich bei den Übungsfahrten zuvor überzeugt hatte. „Der Franz hatte durch die ganzen Veranstaltungen mit Pressekonferenzen und Siegerehrung wenig Schlaf bekommen, das zehrt natürlich“, sagte Spies.

Zudem betonte der Coach: „Franz hat mit dem Olympiasieg jetzt alles in seiner Karriere erreicht, da geht er mit einer gewissen Lockerheit ins Rennen. Selbst wenn er Fünfter werden würde, ist er trotzdem Olympiasieger, so fährt er jetzt auch. Er ist den oberen Bahnteil gestern sensationell gefahren.“ Na dann sind wir mal gespannt.

04.23 Uhr (Eiskunstlauf, Kür, Frauen): Aktuell liegt Maria Sotskova vorne. Die 17-Jährige, die für die vereinten russischen Athleten startet, liegt mit über 20 Punkten vor der Konkurrenz. Das war aber auch tatsächlich so erwartet worden, denn Sotskova hatte den ersten Durchgang ordentlich verpatzt.

04.02 Uhr (Skicross, Frauen):

Julia Eichinger ist trotz des frühen Scheiterns „stolz und zufrieden“. Die einzige deutsche Starterin musste sich in Pyeongchang bereits in der ersten K.o.-Runde im Achtelfinale geschlagen geben. „Ich war kein Medaillenkandidat und es war mir klar, dass hier fast ein Weltwunder passieren muss, dass ich ins Finale fahre. Andere sind viel stärker“, sagte Eichinger.

Die 25-Jährige hatte erst im Dezember ihr Comeback im Weltcup gegeben. „Ich habe zwei Jahre hintereinander das Kreuzband gerissen. Ich wusste überhaupt nicht, ob ich nochmal fahren kann“, betonte sie. „Für mich hier zu stehen und zu sagen, ich war bei Olympischen Spielen, das ist mein persönlicher Sieg.“

Horror-Sturz & Kurioses Finish bei den Skicrossern

03.31 Uhr (Eiskunstlauf, Kür, Frauen): Eine sehr, sehr gefühlvolle Darbietung. Technisch war das jetzt nicht auf dem allerhöchsten Niveau. An ihre persönliche Bestleistung aus Grenoble wird sie nicht rankommen. Für eine Medaille reicht es definitiv nicht. Am Ende wird es vermutlich Rang 18 oder 19.

03.24 Uhr (Eiskunstlauf, Kür, Frauen): Und nun ist auch Schott dran. Drücken wir die Daumen. Auf geht‘s, Nicole! Verzauber uns.

03.22 Uhr (Skicross, Frauen): Nix! Naeslund kommt nur als Vierte ins Ziel! Das ist ja nicht zu fassen, hat die Schwedin doch fast jedes Weltcup-Rennen gewonnen. Den Doppelsieg sichern sich die Kanadier. Nun gibt es aber wohl noch einen Videobeweis, weil Naeslund und Smith sich ordentlich behakt haben. Gold und Silber sind aber safe! Kelsey Serwa sichert sich Gold, Brittany Phelan Silber und nun ist‘s offiziell: Fanny Smith aus der Schweiz sichert sich Bronze. Naeslund geht leer aus.

03.19 Uhr (Skicross, Frauen): So, nach dem Lauf um die goldene Ananas kommt es nun gleich zum großen Showdown um die Medaillen. Holt sich Königin Naeslund die goldene? Gleich wissen wir‘s...

02.51 Uhr (Eiskunstlauf, Kür, Frauen): Inzwischen hat sich die Koreanerin Kim an die Spitze gesetzt. Die Halle tobte, bei der 15-Jährigen (!) flossen im Anschluss die Tränen. Hach Eiskunstlauf...

02.47 Uhr (Skicross, Frauen): Beide Favoritinnen stehen im Halbfinale. Fanny Smith und Sandra Naeslund lieferten sich einen netten Fight auf der Piste. Am Ende siegte die Schweizerin. Das wird spannend zu sehen sein, was im Finale so passiert. Im Lauf zuvor ist India Sherret aus Kanada leider schwer gestürzt. Wir wünschen gute Besserung!

02.36 Uhr (Eiskunstlauf, Kür, Frauen): Ob es jetzt am wenigen Schlaf in den letzten Tagen oder doch an den beeindruckenden Bildern von der Performance auf dem Eis liegt, kann man gerade nicht sagen. Aber diese Kür im Eiskunstlauf lässt einen richtig emotional werden. Wow!

02.22 Uhr (Eiskunstlauf, Kür, Frauen): Für die Leute, die sich gegebenenfalls wundern, warum hier nicht mehr über Eiskunstlauf steht, dem dürfen wir sagen, dass aktuell Lorena Hendrickx aus Belgien mit 171.88 Punkten führt. Unsere Deutsche Hoffnung Nicole Schott startet als Zehnte in einigen Minuten.

02.18 Uhr (Skicross, Frauen): Sensationelle Aktion! Die Italienerin stürzt am letzten Hügel auf kuriose Art und rutscht wie ein Käfer ganz knapp doch noch ins Viertelfinale. Verrückte Bilder hier...

Debora #Pixner cade in volo sul traguardo... Ma si qualifica comunque ai quarti dello ski cross del freestyle...



Che brivido...#PyeongChang2018 #HomeOfTheOlympics pic.twitter.com/6gVFUVJmh7 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 23. Februar 2018

02.14 Uhr (Skicross, Frauen): Schade! Für Julia Eichinger hat‘s im Achtelfinale nicht gereicht. Der 25-Jährigen hat die Erkältung in den letzten Tage wohl doch mehr zu schaffen gemacht. Kopf hoch, Julia!

02.03 Uhr (Skicross, Frauen): Direkt im ersten Lauf auch der erste Sturz. Sah jetzt nicht ganz so wild aus, ist für Marielle Thompson aber dennoch äußerst bitter...

Was bringt uns der heutige Tag aus deutscher Sicht?

01.48 Uhr (Eisschnelllauf, 1000 Meter, Herren): Über seine Paradestrecke 500 Meter musste sich der Chemnitzer Vizeweltmeister Nico Ihle mit Platz acht begnügen, auf der doppelten Distanz soll es doch noch die ersehnte Medaille für den Eisschnellläufer geben. Den 32-Jährigen erwartet über die 1000 Meter allerdings harte Konkurrenz, vor allem Kjeld Nuis aus den Niederlanden und der 500-Meter-Olympiasieger Havard Lorentzen aus Norwegen haben große Gold-Chancen.

01.43 Uhr (Biathlon, Herren-Staffel): Im letzten olympischen Biathlonrennen geht es bei den Männern um Gold in der Staffel. Während Russland als Olympiasieger von 2014 nach dem Dopingskandal in Sotschi gar kein Team aufbieten kann und erstmals fehlen wird, gehört Deutschland nach drei Medaillen in den Einzelrennen für Arnd Peiffer, Simon Schempp und Benedikt Doll zu den Mitfavoriten. Allerdings dürfte es erneut einen harten Kampf mit Norwegen und Frankreich geben.

01.38 Uhr (Eishockey, Halbfinale): Der große Außenseiter Deutschland kämpft bei Olympia erstmals seit 42 Jahren wieder um Medaillen. Nur ein Sieg fehlt noch, um den Traum wahr werden zu lassen. Nach dem Erfolg gegen Weltmeister Schweden hat die Mannschaft von Bundestrainer Marco Sturm auch im Halbfinale gegen die übermächtigen Kanadier am Freitag ab 13.10 Uhr MEZ nichts zu verlieren. Gelingt ein weiterer Coup, könnte die Bronze-Medaille von 1976 noch getoppt werden.

01.21 Uhr (Skicross, Damen): Gleich starten die Achtelfinals dieses spektakulären, aber auch gefährlichen Wettbewerbs. Bei den Männern gab‘s ja den einen oder anderen heftigen Sturz. Hoffen wir, dass bei den Girls alles glimpflich abläuft. Das Finale wird gegen 03.20 Uhr starten, wenn jemand so lange wach bleiben möchte.

22:22 (Biathlon, Damen) Laura Dahlmeier sieht die Schuld für den enttäuschenden achten Platz in der Biathlon Staffel nicht nur beim Wind. Ihren Team-Kolleginnen gibt sie einen kleinen Seitenhieb. "Ich kann nicht für die anderen sprechen. Bei mir war es zweimal beherrschbar. Mit einem Nachlader habe ich gezeigt, dass es möglich ist, zu treffen."

22.00 Uhr (Ski Alpin, Damen): Herzerwärmende Trauerbewältigung von US-Superstar Lindsey Vonn. Die 33-Jährige habe vor einigen Tagen die Asche ihres im November verstorbenen Großvaters in der Nähe der Olympia-Abfahrtsstrecke verstreut. „Ich weiß, dass es ihm viel bedeuten würde, wieder hier zu sein. Ein Teil von ihm ist immer in Südkorea“, sagte Vonn am Donnerstag der Nachrichtenagentur AP und der südkoreanischen Zeitung „The Chosun Ilbo“. Vonns Großvater war im Koreakrieg im Einsatz. Deshalb die Verbindung zwischen Vonn und Südkorea.

„I miss him so much“

Sowohl am Tag der Eröffnungsfeier als auch bei einer Pressekonferenz am vergangenen Freitag kamen Vonn, angesprochen auf ihren Großvater, die Tränen. Vonn bewältigt ihrer Trauer auch medial. Erst vor einer Woche postete die erfolgreiche Athletin ein Video von sich mit ihrem Großvater und schrieb „I miss him so much“.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker von Tag 14 der Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang.

Olympia 2018 im Live-Ticker: Schafft Deutschland die Sensation im Eishockey und holt sich eine Medaille?

Freud und Leid beim deutschen Team am 13. Wettkampftag bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Nachdem sich die Nordischen Kombinierer Johannes Rydzek, Eric Frenzel, Fabian Rießle sowie Vinzenz Geiger mit riesigem Vorsprung Gold in der Verfolgung sicherten, enttäuschten die Biathlon-Damen. Für das Quartett um Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier reichte es in der Staffel leider nur zu Rang acht. Das wollen die Biathlon-Männer am Freitag besser machen. Erik Lesser, Benedikt Doll, Arnd Peiffer und Simon Schempp haben in der Staffel gute Chancen auf eine Medaille.

Und dann noch DIE Überraschung dieser Spiele. Die deutschen Eishockey-Herren stehen nach dem Sensationserfolg gegen Weltmeister Schweden im Halbfinale gegen den aktuellen Titelverteidiger aus Kanada und spielen erstmals seit 1976 wieder um eine Medaille bei Olympia. Schon der vierte Platz bedeutet das beste Olympia-Ergebnis seit 42 Jahren! Also ein guter tag um Olympia-Geschichte zu schreiben.

Die Ippen-Digital-Zentralredaktion berichtet rund um die Uhr in ihrem Live-Ticker über Olympia 2018. Außerdem haben wir für Sie zusammengefasst, wann und wo alle Wettkämpfe live im TV laufen und welche Entscheidungen heute fallen. Den aktuellen Medaillenspiegel finden Sie hier.