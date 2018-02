Olympia 2018: Kanadierin Serwa gewinnt Gold im Skicross

Kelsey Serwa hat bei den Winterspielen von Pyeongchang Gold im Skicross gewonnen und die kanadische Dominanz in ihrer Disziplin fortgesetzt.

Pyeongchang - Die Silbermedaillengewinnerin von Sotschi 2014 setzte sich im Finale gegen ihre Landsfrau Brittany Phelan und die Vizeweltmeisterin Fanny Smith (Schweiz) durch. Weltmeisterin Sandra Näslund (Schweden), die dominierende Athletin des Weltcup-Winters, blieb nur Platz vier.

Die einzige deutsche Starterin Julia Eichinger (Neureichenau) schied ebenso im Achtelfinale aus wie die Kanadierin Marielle Thompson, Olympiasiegerin von Sotschi 2014. Damit gehen die deutschen Skicrosser wie bei der Olympia-Premiere ihrer Disziplin 2010 in Vancouver und 2014 in Sotschi leer aus. Bei den Männern war Paul Eckert (Samerberg) als 18. bester eines deutschen Trios.

Vor Serwa und Thompson hatte die Kanadierin Ashleigh McIvor 2010 in Vancouver die olympische Skicross-Premiere gewonnen. Damit gingen alle drei Goldmedaillen in dieser Disziplin bei den Frauen an die Nordamerikaner. Bei den Männern hatte der Kanadier Brady Leman in Pyeongchang Gold geholt.

