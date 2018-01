Olympia 2018: Diese 154 Athleten treten in Pyeongchang für Deutschland an

Alle Teilnehmer, alle Wettbewerbe

+ © dpa Wagen sich von der Schanze: Die Skispringer Markus Eisenbichler, Andreas Wellinger und Richard Freitag (v. l.) wollen in Pyeongchang Edelmetall ergattern. © dpa

Im Februar steigen in Pyeongchang die 23. Olympischen Winterspiele. In diesem Artikel verraten wir Ihnen, welche Athleten in Südkorea für Deutschland um Medaillen kämpfen.