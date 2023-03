Perez mit erster Bestzeit - Hülkenberg wird 14.

Formel 1

+ © Hasan Bratic/dpa Red-Bull-Pilot Sergio Perez fuhr die Bestzeit. © Hasan Bratic/dpa

Red-Bull-Pilot Sergio Perez ist die erste Formel-1-Bestzeit der neuen Grand-Prix-Saison gefahren. Der WM-Dritte des vergangenen Jahres verwies in 1:32,758 Minuten Fernando Alonso im Aston Martin auf den zweiten Platz.

Sakhir - Der zweimalige Weltmeister aus Spanien war im Auftakttraining von Bahrain nur 0,438 Sekunden langsamer als Perez. Dritter wurde der amtierende Champion Max Verstappen im zweiten Red Bull. Ihm fehlten 0,617 Sekunden auf die Spitze.

Hülkenberg-Comeback

Nico Hülkenberg musste sich bei seinem Comeback als Formel-1-Stammpilot mit Platz 14 begnügen. Der Rheinländer fährt nun für Haas, das sich nach zwei Jahren von Mick Schumacher getrennt hatte.

Alonsos Aston-Martin-Teamkollege Lance Stroll schaffte es auf einen erstaunlichen sechsten Rang. Der Kanadier hatte die Testfahrten wegen eines Radunfalls verpasst. Dabei hatte sich Stroll das linke Handgelenk gestaucht und das rechte sogar gebrochen. Nach einer Operation gaben die Ärzte aber Grünes Licht für einen Einsatz an diesem Wochenende. Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes wurde nur Zehnter.

Die Formel 1 startet mit dem Grand Prix von Bahrain am Sonntag (16.00 Uhr MEZ/Sky) in ihre 74. Saison. Verstappen peilt seinen dritten WM-Titel nacheinander an. dpa