Mit Pfirsichkörben hat es angefangen

offenbach - Der Schnee war Schuld: Vor 125 Jahren erfand der kanadische Trainer James Naismith den Sport Basketball. Zum Start flogen die Bälle noch in Pfirsichkörbe auf 3,05 Meter Höhe. Heute ist Basketball nicht nur in Amerika sehr populär und bietet eine große Show. Von Jörn Polzin

Erst kürzlich hat Frankfurts Fußball-Trainer Niko Kovac einen Vergleich gezogen: „Wir sind doch hier nicht beim Basketball“, hatte der Eintracht-Coach mit Blick auf die für ihn zu kleinliche Regelauslegung bei einem Bundesligaspiel seines Teams gesagt. Nach dem Motto: Basketball ist körperlos, im Fußball geht’s zur Sache. Eine Aussage, die dem Grundgedanken von Erfinder James Naismith nahe kommt, damals wie heute aber kaum der Realität entspricht.

Rückblick: Januar 1892, Springfield, USA. There must be a ball – Es muss einen Ball geben. Mit dieser Forderung beginnt vor 125 Jahren die Geschichte des Basketballs. Sie steht am Anfang der Überlegungen, die sich der 30-jährige Sportlehrer Naismith für eine neue Sportart gemacht hat. Innerhalb von zwei Wochen soll er auf Wunsch der Studenten eine Alternative für Football, Baseball und Fußball entwickeln. Heftiger Schneefall und kurze Tage machten es im Winter nicht möglich, diese Sportarten problemlos im Freien auszuüben. Es folgen 13 mit der Schreibmaschine getippte Spielregeln, die später ein besonders teures Dokument der Sportgeschichte werden. 2010 ersteigert ein amerikanischer Investment-Manager bei einer Auktion das Naismith-Original für 4,3 Millionen Dollar (damals 3,26 Millionen Euro).

Naismith’ Idee: Es soll eine weniger körperbetonte Sportart sein, als es beispielsweise der Football mit den üblichen harten „Tacklings“ ist. Wichtig dabei: Der Ball muss in der Luft bleiben. Naismith stellt sich auf beiden Hallenseiten Körbe vor, die man nur mit einem kräftigen Sprung erreichen kann. „Um Erfolg zu haben, mussten sich Geschicklichkeit und Wurfgenauigkeit mit Kraft, Schnelligkeit und Durchsetzungsvermögen verbinden“, wird er zitiert.

Lesen Sie dazu auch: Langener Jochen Kühl ist seit 50er Jahren dem Basketball eng verbunden Trotzdem unterschied sich Basketball in der Härte zunächst kaum von Football. Die Akteure liefen mit Arm- und Beinschoner auf, nutzten einen Brustschutz, um sich nicht zu verletzten. Es kam sogar zu Massenschlägereien. Auch heute geht es bei den Positionskämpfen gut zur Sache. Über die Colleges verbreitete sich das Spiel schnell, auch wenn die erste offizielle Partie am 20. Januar 1892 mit 1:0 endete. Etliche der von Naismith aufgestellten Regeln (siehe Extra-Artikel) haben sich im Laufe der Zeit geändert. Geblieben ist die Korbhöhe (3.05 Meter). Zunächst warfen die Spieler auf Pfirsichkörbe, dann auf Gestelle aus schwerem Draht. Das Anbringen des Basketballbretts sollte verhindern, dass die Zuschauer die Bälle mit Stöcken und Regenschirmen wegschlagen. Der Ball musste anfangs mit einer Leiter aus dem Korb geholt werden. Später stellte man den Hausmeister mit einer Trittleiter in die Nähe des Korbes. Heute unvorstellbar.

Was er beim Freiwurf singt: So tickt Dirk Nowitzki Zur Fotostrecke

1936 in Berlin wurde Basketball olympisch. Im Finale zwischen den USA und Kanada regnete es in Strömen. Trotz der Schlammschlacht sagte Naismith dem Sport eine große Zukunft voraus – und sollte recht behalten. Die erste deutsche Meisterschaft wurde 1939 in Hamburg ausgetragen. Meister: der Luftwaffen-Sportverein Spandau. 1946 wurde die US-Profiliga NBA gegründet, die stärkste Liga der Welt. Heute spielen 450 Millionen Menschen auf dem Globus Basketball. „Wer sich einmal in Basketball verliebt hat“, sagt Earvin „Magic“ Johnson, einer der legendären Spieler, „ist süchtig.“