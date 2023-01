Nadal-Drama bei den Australian Open: Seine Frau weint bittere Tränen

Von: Patrick Mayer

Sichtlich gefrustet: Tennis-Star Rafael Nadal bei seinem frühen Aus bei den Australian Open. © IMAGO/Mike Frey

Titelverteidiger Rafael Nadal scheitert bei den Australian Open schon in der zweiten Runde. Der Tennis-Superstar liefert ein denkwürdiges Schauspiel, seine Frau bricht auf der Tribüne in Tränen aus.

München/Melbourne – Rafael Nadal winkte noch einmal ins Publikum, atmete tief durch und humpelte dann unter Schmerzen aus der Rod Laver Arena: Der Traum des Superstars von einer erfolgreichen Titelverteidigung bei den Australian Open ist früh und auf bittere Art und Weise zerplatzt. Der 36 Jahre alte Grand-Slam-Rekordchampion verlor sein Zweitrundenmatch gegen den US-Amerikaner Mackenzie McDonald an diesem Mittwoch deutlich angeschlagen 4:6, 4:6, 5:7.

Tennis-Star Rafael Nadal: Titelverteidiger scheidet bei Australian Open früh aus

„Ich wollte als Titelverteidiger nicht aufgeben“, sagte Nadal hinterher mit versteinertem Gesicht: „Es ist die Hüfte. Ich konnte die Rückhand überhaupt nicht schlagen und nicht mehr laufen. Aber ich wollte das Match zu Ende bringen.“ Ob es sich um eine Verletzung am Muskel oder Gelenk handelt, wisse er nicht. „Heute ist es ein schwerer Moment, ein schwerer Tag“, meinte der Mallorquiner. Mit noch nicht absehbaren Konsequenzen.

„Ich hoffe wirklich, dass mich die Verletzung nicht lange von den Plätzen fernhält“, erklärte Nadal sichtlich frustriert: „Denn dann ist es schwer, den ganzen Erholungsprozess wieder zu absolvieren.“

Der verletzungsgeplagte Topspieler meinte damit nicht allein die Genesung: „Es geht um die viele Arbeit, die man investieren muss, um wieder auf ein anständiges Niveau zu kommen.“ Nadal ließ seinem Frust bereits während des Matches freien Lauf.

So schimpfte der Routinier mit der Stuhlschiedsrichterin und schlug nach einem kassierten Break mit der Hand gegen seinen Schläger. Als seine Verletzung schlimmer wurde, ging er für eine medizinische Auszeit in die Kabine. Nadal hätte das Match auch einfach abbrechen können, wollte aber offenbar unbedingt weiterspielen. Gegen McDonald hatte Nadal von Beginn an Probleme - mit sich und mit seinem Gegner. Seiner Frau Maria Xisca Perello schienen die Szenen deutlich zuzusetzen, ihr liefen auf der Tribüne Tränen die Wange herunter.

Kämpfte in Melbourne mit den Tränen: Rafael Nadals Frau Xisca Perello. © IMAGO/LUKAS COCH

Nadal, der 2009 bei den Australian Open triumphiert hatte und auch im vergangenen Jahr überraschend zum Titelgewinn gestürmt war, kam dann noch einmal zurück. Doch er wirkte deutlich beeinträchtigt, ging auf schnelle Punktgewinne und spielte beinahe aus dem Stand. Am Ende reichte es nicht mehr und Nadal konnte sein schlechtestes Resultat bei einer Major-Teilnahme seit 2016 nicht mehr verhindern. Damals hatte er vor seinem Drittrundenmatch bei den French Open zurückgezogen.

Rafael Nadal: Tennis-Superstar ist nach Aus bei Australian Open frustriert

„Manchmal ist es frustrierend. Manchmal ist es schwer zu akzeptieren. Manchmal ist man all die Verletzungen einfach nur leid“, sagte Nadal. Er wird nun tatenlos mit ansehen müssen, ob sein serbischer Widersacher Novak Djokovic die Chance nutzt, nach Grand-Slam-Siegen mit ihm gleichzuziehen. (pm/SID)