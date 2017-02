Rebensburg verfehlt Abfahrts-Medaille klar

St. Moritz - Fünf Tage nach ihrem vierten Platz im Super-G hat Deutschlands beste Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg bei der WM in St. Moritz eine Medaille in der Abfahrt klar verpasst.

Die 27-Jährige vom SC Kreuth musste sich am Sonntag in der Königsdisziplin mit Rang elf zufrieden geben. Auf einen Podestplatz fehlten Rebensburg 0,80 Sekunden. Weltmeisterin wurde Topfavoritin Ilka Stuhec aus Slowenien vor Stephanie Venier aus Österreich. Bronze ging an Lindsey Vonn (USA). Sie ist nun die älteste Medaillengewinnerin der WM-Geschichte. Rebensburg hat im Riesenslalom am Donnerstag noch die Chance auf die zweite WM-Plakette ihrer Laufbahn. Kira Weidle kam auf Rang 29.

dpa