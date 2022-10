Red Bull einigt sich im Ausgabenstreit und zahlt Strafe

Red Bull Racing wurde mit einer Geldstrafe von sieben Millionen US-Dollar belegt. © picture alliance / dpa

Red Bull und der Internationale Automobilverband Fia haben sich im Streit um die Mehrausgaben des Teams im vergangenen Jahr geeinigt. Der Weltmeister-Rennstall des am 22. Oktober gestorbenen Dietrich Mateschitz nahm das Angebot eines sogenannten akzeptierten Vereinbarungsbruchs der Fia an, gaben die Regelhüter der Formel 1 bekannt.

Mexiko-Stadt - Demnach gab der Rennstall umgerechnet rund 2,15 Millionen US-Dollar mehr als die erlaubten 148,6 Millionen aus. Das Regelwerk wertet Verstöße unter fünf Prozent als „geringfügig“. Das Team wurde mit einer Geldstrafe von sieben Millionen US-Dollar belegt, die innerhalb von 30 Tagen zu zahlen ist. Zudem werden die Aerodynamik-Tests binnen eines Zeitraums von zwölf Monaten eingeschränkt.

Das Team um den zweimaligen Weltmeister Max Verstappen, der mit Kollege Sergio Perez am vergangenen Sonntag in Austin auch noch den Titel in der Konstrukteurswertung perfekt gemacht hatte, kann dem Regelwerk entsprechend nun keinen Einspruch mehr gegen die Strafe einlegen. Damit haben die Beteiligten eine über weitere Monate fortdauernde Auseinandersetzung um Ausgaben vom vergangenen Jahr abgewendet.

Wie die Konkurrenz, die zum Teil harte Sanktionen gefordert hatte, auf das jetzige Ergebnis reagiert, wird sich beim Großen Preis von Mexiko zeigen. dpa