Rodlerin Hüfner rast zu ihrem fünften WM-Titel

Alleinige Rekordweltmeisterin: Tatjana Hüfner gewinnt in Igls den Titel.

Igls - Tatjana Hüfner hat sich zum fünften Mal zur Rodel-Weltmeisterin gekürt. Damit ist die 33-Jährige Rekord-Champion. Natalie Geisenberger verpasst das Podest.

Rennrodlerin Tatjana Hüfner (Blankenburg) hat zum fünften Mal den WM-Titel gewonnen und sich damit zur alleinigen Rekordweltmeisterin gekrönt. Die 33-Jährige setzte sich am Samstag in Igls in zwei Läufen durch, Olympiasiegerin Natalie Geisenberger (Miesbach) belegte nach einem schweren Fehler im ersten Durchgang völlig überraschend nur den sechsten Platz. Erin Hamlin (USA) und Kimberley McRae (Kanada) komplettierten das Podest. Junioren-Weltmeisterin Julia Taubitz (Oberwiesenthal) wurde Achte, Dajana Eitberger (Ilmenau) fuhr auf Platz neun.

Hüfner ist mit nun fünf Titeln sowie einer Silber- und einer Bronzemedaille erfolgreichste WM-Teilnehmerin bei den Frauen. Es folgen Sylke Otto (4/0/2) und Margit Schumann (4/0/0). Geisenberger (3/3/1) hätte in Igls aufschließen können. Als Vorjahressiegerin und Gesamtweltcupführende war sie als Favoritin nach Österreich gekommen, schon im Sprintwettbewerb zum WM-Auftakt am Freitag belegte die 28-Jährige aber nur den enttäuschenden 15. Platz.

sid