Rodeln: Rennrodlerin Julia Taubitz auf der Bahn in Innsbruck.

Der Weltcup im Rodeln 2019/20 umfasst neun Veranstaltungen, zudem wird eine Rodel-WM ausgetragen. Alle Termine zur neuen Saison im Überblick.

Innsbruck - Mit dem Event in Innsbruck beginnt am 23.11.2019 die neue Weltcup-Saison im Rodeln. An neun Bahnen macht der Weltcup 2019/20 Station.

Zudem wird zwischen dem 14. und 16. Februar die Weltmeisterschaft im Rodeln ausgetragen. Die Rodel-WM findet in Sotschi (Russland) statt, wird aber nicht in den Weltcup einberechnet.

Rodel-Weltcup 2019/20: Finale am Königssee

Die deutschen Rodler und das internationale Starterfeld eröffnen den Rodel-Weltcup 2019/20 in Innsbruck (Österreich). Der Kampf um den Gesamtweltcup entscheidet sich spätestens am 01.03.2020, wenn das Saisonfinale am Königssee (Deutschland) steigt.

An einem Weltcup-Wochenende finden je eine Entscheidung im Einsitzer der Damen, Herren und Doppelsitzer statt. An manchen Standorten werden zudem Staffelrennen oder Sprintwettbewerbe ausgetragen.

Die Punktverteilung im Rodeln setzt sich nach einem festgelegten Schlüssel des Internationalen Rennrodelverbandes FIL zusammen.

Rodeln: Alle Termine zum Weltcup 2019/20

Nummer Datum Standort Sprint- oder Teamstaffel? Sieger Herren Sieger Damen Sieger Doppel Sieger Sprint bzw. Team 1 23.-24.11.2019 Innsbruck (Österreich) Teamstaffel Jonas Müller Tatjana Ivanova Toni Eggert/Sascha Benecken Teamwettbewerb: Italien 2 30.-01.12.2019 Lake Placid (USA) Sprintrennen 3 13.-14.12.2019 Whistler (Kanada) Sprintrennen 4 11.-12.01.2020 Altenberg (Deutschland) Teamstaffel 5 18.-19.01.2020 Lillehammer (Norwegen) Teamstaffel 6 25.-26.01.2020 Sigulda (Lettland) Sprintrennen 7 01.-02.02.2020 Oberhof (Deutschland) Teamstaffel 8 22.-23.02.2020 Winterberg (Deutschland) Teamstaffel 9 29.02-01.03.2020 Berchtesgaden-Königssee (Deutschland) Teamstaffel

Quelle: chiemgau24.de

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks



truf