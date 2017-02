Rugby-Länderspiel in Offenbach mit dem WM-Pokal

Offenbach - Er verkörpert das große Ziel, das Deutschland und Belgien beim Länderspiel am 4. März (16.15 Uhr) im Offenbacher Sparda-Bank-Hessen-Stadion verfolgen und wird dort auch zu sehen sein: der Rugby World Cup.

Zuletzt gewannen ihn zweimal in Folge die „All Blacks“ aus Neuseeland. „Dass der WM-Pokal in Deutschland ausgestellt wird, verdeutlicht unsere Chancen und steigert den Siegeswillen zusätzlich. Wir haben Großes vor und hoffen auf die Unterstützung Deutschlands“, sagt Robert Mohr, Teammanager der DRV-Auswahl. Die Nationalmannschaft war bereits am 11. Februar zum Auftakt der „Rugby Europe Championship“, die Teil der WM-Qualifikation ist, in Offenbach zu Gast und besiegte sensationell den großen Favoriten Rumänien mit 41:38. Die damalige Marke von 2500 Zuschauern soll geknackt werden. „Wir merken, wie in Deutschland das Rugby-Fieber steigt“, sagt Mohr. (cd)