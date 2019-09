Die Royal Air Force trauert um einen schrecklichen Verlust: Ein junger Soldat ist nach einem tragischen Unfall während eines Rugby-Spiels gestorben.

Aldershot - Scott Stevenson, bei der britischen Royal Air Force als Soldat angestellt, ist nach einem Spiel in der RAF Rugby League gestorben. Wie britische Medien berichten, wurde der 25-Jährige bei einem tragischen Unfall auf dem Platz tödlich verletzt.

RAF-Soldat während Rugby-Spiel tödlich verletzt - „tragisch und herzzerbrechend“

Das Spiel der ersten Mannschaft der RAF-Auswahl fand am vergangenen Freitag in Aldershot (Grafschaft Hampshire) statt. Während der Partie erlitt der junge Soldat unabsichtlich einen schweren Schlag gegen den Kopf. Stevenson wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht - doch die Rettungskräfte konnten ihm nicht mehr helfen. Am Montagabend erlag er dort seinen schweren Verletzungen, wie die BBC berichtet. Der Geschäftsführer der nationalen Rugby Football League (RFL), Ralph Rimmer, spricht von einer „tragischen und herzzerreißenden Nachricht“.

Erst im Junistarb ein 27-Jähriger Fußballspieler in Bayern am Spielfeldrand, wie tz.de* berichtete. Rettungskräfte konnten ihm nicht mehr helfen.

Verstorbener Rugby-Spieler: Familie veröffentlicht herzzerreißende Botschaft

Auf Facebook haben bereits tausende Menschen auf eine herzzerreißende Botschaft der Familie von Scott Stevenson reagiert. Auf der Seite der RAF Rugby League schreiben die Angehörigen, dass sie viel Trost darin finden, dass Stevenson bei einer Leidenschaft gestorben ist, die er geliebt hat, umgeben von seinen Mannschaftskameraden: „Nur wenige von uns haben das Glück, das Leben auf diese Art und Weise zu verlassen.“

Die Rugby Football League hat der Familie des Verstorbenen bereits finanzielle Unterstützung aus einem Hilfsfonds angeboten, wie der Guardian berichtet.

trk