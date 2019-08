Russische Hürdenläuferin (25) stirbt plötzlich beim Training 

Es hat ihr letzter Lauf werden sollen: Mitten während des Trainings ist eine begabte Leichtathletin verstorben.

Hundert Meter Hürden in unter 15 Sekunden - auch wenn die russische Leichtathletin Margarita Plawunowa vielleicht nicht zur nationalen Spitze ihres Heimatlandes gehörte, war sie dennoch eine äußerst begabte und gut trainierte Sportlerin. Umso überraschender und schockierender ist die Nachricht, die die Sportwelt jetzt ereilte, denn Plawunowa ist ganz plötzlich verstorben - mitten während ihres Trainings.

Mararita Plawunowa: Beim Training verstorben

Wie verschiedene Medien in Berufung auf eine Bestätigung des russischen Leichtathletik-Verbandes berichten, ist die Hürden- und Flachsprinterin während ihres Urlaubs bei einem Trainingslauf in einem kleinen Dorf im Distrikt Morschanski im westrussichschen Tamblow verstorben und wurde dort am Straßenrand gefunden.

Tod von Margarita Plawunowa: Herzstillstand vermutet

Wie Augenzeugen berichten, sei die junge Frau plötzlich zusammengebrochen. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Den Vermutungen zufolge erlitt die Athletin einen Herzstillstand. Eine Untersuchung wurde eingeleitet. Margarita Plawunowa wurde nur 25 Jahre alt.

