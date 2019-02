So sieht sie nicht mehr aus: Sabine Lisicki überrascht mit neuem Look - Lilly Becker: „Sooooo ....“

Die Tennisspielerin Sabine Lisicki überraschte ihre Fans mit einem neuen Aussehen. Sowohl Promis als auch Fans schienen sich einig zu sein, was sie von dem neuen Look halten.

Köln - Sabine Lisicki musste nach ihren langwierigen Verletzungsproblemen einige bittere Rückschläge einstecken, was ihre Tennis-Karriere betrifft. War das vielleicht Grund genug für die 29-jährige Athletin, eine äußerliche Wandlung durchzumachen - und damit so etwas wie einen symbolischen Neuanfang zu wagen?

So sah die die Tennisspielerin bis vor kurzem noch aus:

Vor kurzem teilte Lisicki ein Foto mit ihren Fans, das sie mit einem völlig neuen Look zeigt: Statt ihrer langen, blonden Haare, die weit bis über ihre Schulter reichen, betont eine schicke Kurzhaarfrisur das Gesicht der Tennisspielerin. Auf dem Bild lächelt sie in die Kamera und scheint über das ganze Gesicht zu strahlen. „Nach 20 Jahren mit langen Haaren habe ich sie endlich abgeschnitten“, schreibt sie dazu. „Ich wollte es schon so oft tun, aber ich hatte zu viel Angst.“ Jetzt, da es vollbracht ist, bereut Lisicki ihre Entscheidung aber keinesfalls. „Ich liebe es!“, teilt sie ihren Fans mit. Eine spontane Idee war es also nicht. Aber der Mut zur Veränderung scheint sie dann doch eher überraschend überkommen zu haben.

Sabine Lisicki und ihr neuer Look - das sagen Freunde und Fans

Ihre Fans sind jedenfalls ebenfalls begeistert. „Du siehst toll aus. Es passt zu dir!“, schreibt eine Userin beispielsweise unter das Foto. Ein anderer User verbindet die neue Frisur gleich mit neuen Erfolgen in ihrem Beruf: „Ganz toll Lady, steht dir gut! Jetzt noch volles Rohr an alte Erfolge anknüpfen!“, kommentiert er.

Doch nicht nur ihre Fans, sondern auch die Promis in ihrem Bekannten- und Freundeskreis kriegten sich schier nicht mehr ein. Lilly Becker kommentierte das Foto mit den Worten: „Sooooooo gooooooood!! Really really love it babe!“ (übersetzt: „Sooooooo guuuuuuuut!! Ich liebe es wirklich Babe!“) Der Moderatorin Laura Wontorra fällt zu dem Anblick nur noch ein Wort ein: „Hammer Hammer Hammer“, schreibt sie unter das Selfie der 29-Jährigen.

Lesen Sie auch: Lilly Becker postet heftiges Video: „Fu** you, B****“

Auch interessant: Profi-Golferin purzelt fast die Oberweite raus: Und das soll noch Sport sein?

nz