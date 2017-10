Schäfer gewinnt WM-Gold am Schwebebalken - Alt holt Bronze

Pauline Schäfer hat nach ihrer Goldmedaille am Schwebebalken Freudentränen in den Augen.

Pauline Schäfer hat in Montreal die zweite Goldmedaille für deutsche Turnerinnen am Schwebebalken bei Weltmeisterschaften seit 1981 erkämpft. Die Chemnitzerin kam nach glänzender Darbietung vor 10 000 Zuschauern im ausverkauften Olympic Stadium auf 13,533 Punkte.

Montreal - Die nach Bestwerten im Vorkampf und im Mehrkampf-Finale favorisierte Tabea Alt aus Ludwigsburg leistete sich kleinere Wackler, freute sich am Ende riesig über WM-Bronze (13,300).

Pauline Schäfer musste als Erste ans Gerät und bestach mit Perfektion ihrer Übungen. Nachdem sie ihre Schwierigkeit noch einmal um zwei Zehntel aufgestockt hatte, durfte sie sich über eine höhere Wertung als in de Qualifikation freuen. Sie hatte vor zwei Jahren in Glasgow WM-Bronze am einstigen Zittergerät der Deutschen gewonnen.

