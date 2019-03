Doping-Razzia bei Ski-WM: Ex-Biathlet Rösch beleidigt Betrüger aufs Übelste - Doper wieder auf freiem Fuß 

Bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften werden sieben Personen am Mittwoch in Seefeld festgenommen, dazu zwei in Erfurt. Michael Rösch holt nun zum Rundumschlag aus.

Bei einer Doping-Razzia im Rahmen der Nordischen Ski-WM im österreichischen Seefeld sind sieben Personen festgenommen worden.

Im Mittelpunkt der „Operation Aderlass“ soll der deutsche Sportmediziner Dr. Mark S. aus Erfurt stehen.

Nach Angaben des DSV war das deutsche Team von der Razzia nicht betroffen.

Auslöser der Razzia waren Aussagen des österreichischen Skilangläufers Johannes Dürr in einer ARD-Dokumentation.

Update vom 2.März, 12.08 Uhr: Der Doping-Skandal von Seefeld ist ein Schlag ins Gesicht jedes ehrlichen Sportlers. Das steht außer Frage. Ex-Biathlet Michael Rösch rechnet jetzt auf Facebook schonungslos mit den Betrügern ab.

Rösch, der jahrelang selbst auf höchstem Niveau aktiv war, versteht die Welt nicht mehr: „Andere Sportler, und wenn sie noch soweit zurück liegen, reißen sich jeden Tag den Arsch auf um auf ihrem Niveau das Beste zu geben. Und ihr Lappen bescheißt einfach? Konkurrenten, Fans, Betreuer, Sponsoren werden alle verraten und betrogen.“ Und weiter: „Euch braucht der Sport nicht, in keinster Weise! Ihr zerstört die Visionen der Kinder und Jugendlichen! Und kommt mir nicht mit dem Argument: ‚Ich hatte keine andere Wahl.‘ Jeder hat eine Wahl und kann immer das Richtige tun.“

Generell beäugt der Ex-Biathlet die Entwicklungen im Sport kritisch: „Und die meisten, die die Medaillen abräumen, waren schon mal gesperrt.“ Sein Mantra lautet: „Dann doch lieber Letzter aber dafür ehrlich!“

Video zeigt Langläufer beim Dopen - jetzt ist er wieder auf freiem Fuß

Update 1. März, 9.14 Uhr: Die während einer Doping-Razzia bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld verhafteten österreichischen Langläufer Max Hauke und Dominik Baldauf sind wieder auf freiem Fuß. Dies teilte die Staatsanwaltschaft Innsbruck mit. Auch der ebenfalls verhaftete kasachische Spitzenläufer Alexei Poltoranin wurde freigelassen. Zwei estnische Athleten waren am Donnerstagabend hingegen noch in Haft.

"Die Sportler haben das Eigenblutdoping zugestanden und umfangreiche Angaben gemacht. Da nach dem derzeitigem Ermittlungsstand nicht anzunehmen ist, dass die verdächtigten Athleten auf freiem Fuß die Ermittlungen beeinträchtigen würden, liegen keine Gründe für eine Untersuchungshaft vor", hieß es in einer von der Tiroler Tageszeitung zitierten Mitteilung der Staatsanwaltschaft.

Gegen die Sportler bestehe der Verdacht des Sportbetruges. Damit seien sie verdächtig, "trotz anderslautender Verpflichtungen und Erklärungen gegenüber Veranstalter, Verbänden und Sponsoren eine verbotene Dopingmethode angewendet und damit unrechtmäßig Unterstützungen und/oder Preisgelder erlangt oder zu erlangen versucht zu haben", so die Staatsanwaltschaft.

Video zeigt Langläufer beim Dopen

Update 1. März 2019, 7.23 Uhr: Bereits kurz nach der Doping-Razzia, die in sieben Festnahmen in Österreich sowie zweien in Erfurt mündete, wurde bekannt, dass einer der betroffenen Athleten von den Beamten auf frischer Tat ertappt wurde. Nun ist ein kurzes Video dieses Zugriffs publik geworden.

Darauf ist der österreichische Langläufer Max Hauke zu sehen, der eine Nadel im linken Arm hat und ganz entgeistert in die Kamera blickt. Auf die Frage eines Polizeibeamten, von dem nur die Uniform sichtbar ist, ob sonst noch jemand im Haus sei, schüttelt Hauke den Kopf und sieht im Anschluss ganz verstohlen von der Kamera weg. Mittlerweile wurde das Video von der Online-Plattform Youtube wieder gelöscht (Stand, 1. März, 9.49 Uhr).

Doping-Razzia bei Ski-WM: Zwei Deutsche in österreichischer Haft - Das droht dem Erfurter Arzt

Update 28. Februar 2019, 20.11 Uhr: Zwei deutsche Staatsangehörige, gegen die die Staatsanwaltschaft München I wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Dopings nach dem deutschen Anti-Doping-Gesetz ermittelt, bleiben vorerst in Haft. Das teilte die Staatsanwaltschaft Innsbruck am Donnerstag im Zuge der Ermittlungen rund um die Nordische Ski-WM in Seefeld mit. Bei den beiden Deutschen seien die Vernehmungen noch nicht abgeschlossen. Bei der Razzia des österreichischen Bundeskriminalamtes in Seefeld waren am Mittwoch sieben Verdächtige, darunter fünf Athleten aus Österreich, Kasachstan und Estland, verhaftet worden.

Bis spätestens Freitagvormittag muss die Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben entscheiden, ob zur Auslieferung an Deutschland Übergabehaft beantragt wird und sie in die Justizvollzugsanstalt Innsbruck gebracht werden. „Das weitere Ermittlungsverfahren gegen sie wird von der Staatsanwaltschaft München I gemeinsam mit den Ermittlungen gegen den deutschen Sportmediziner geführt werden“, hieß es.

Doping-Razzia: Festgenommener Sportmediziner in Erfurt: Diese Strafe droht ihm

Update 28. Februar 2019, 18.51 Uhr: Der im Zusammenhang mit den Doping-Razzien bei der Nordischen Ski-WM festgenommene Sportmediziner aus Erfurt bleibt in Haft. Ihm droht eine Gefängnisstrafe bis zu zehn Jahren. Der deutsche Spitzensport wehrt sich nun gegen einen Generalverdacht.

Kein deutscher Kader-Athlet sei in der Praxis des Sportarztes Mark S. betreut worden, beteuerte DOSB-Chef Alfons Hörmann am Donnerstag bei der Nordischen Ski-WM und konterte damit auch gegen Verdächtigungen von Österreichs Skiverbandspräsident Peter Schröcksnadel.

Er sei „sehr zuversichtlich, dass es genau bei dem Stand bleibt, dass der deutsche Sport im Sinne der Athletinnen und Athleten davon nicht direkt betroffen ist“, sagte Hörmann der ARD. Auch der Olympia-Stützpunkt in Erfurt habe „keinerlei Beziehung zu dieser Praxis“.

Update 28. Februar 2019, 15.21 Uhr: DOSB-Präsident Alfons Hörmann hat nach der Doping-Razzia Anschuldigungen des österreichischen Verbandschefs scharf zurückgewiesen. „Nach all dem, was mir bis zum jetzigen Zeitpunkt vorliegt, gibt es nicht einen deutschen Athleten, der von dieser Praxis betreut oder in irgendeiner Form untersucht wurde. Ich spreche jetzt von Kader-Athleten“, sagte der Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes im ZDF.

„Was er versucht darzustellen, entspricht schlichtweg nicht der Wahrheit. Ich kann es nur als wenig gelungenes Ablenkungsmanöver von den eigenen Unzulänglichkeiten im ÖSV werten“, so Hörmann weiter. ÖSV-Chef Peter Schröcksnadel hatte zuvor im ORF gesagt: „Ich habe auch gehört, es sind scheinbar auch deutsche Athleten betroffen, deutsche Ärzte betroffen.“ Man könne „das nicht immer auf das kleine Österreich abschieben“, sagte der 77-Jährige.

Update 28. Februar 2019, 15.15 Uhr: Eben kam als Eilmeldung, dass gegen den im Zusammenhang mit Doping-Razzien in Erfurt festgenommenen Sportmediziner Haftbefehl erlassen worden ist. Der Arzt soll nach einem Termin beim Ermittlungsrichter in die Münchner JVA Stadelheim gebracht, so ein Sprecher des Erfurter Amtsgerichtes.

Dopingskandal in Seefeld: Ausstieg vom Skilanglauf für ARD und ZDF kein Thema

Update 28. Februar 2019, 14.52 Uhr: Der im Zusammenhang mit Doping-Razzien in Erfurt festgenommene Sportmediziner ist einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden. Womöglich werde am Donnerstagnachmittag ein Haftbefehl gegen den Mann erlassen, so ein Sprecher des zuständigen Zollfahndungsamts München. Auch ein Sprecher des Amtsgerichts konnte noch keine genaueren Angaben machen.

Update 28. Februar 2019, 14.37 Uhr: Ein Ausstieg vom Skilanglauf ist für ARD und ZDF kein Thema. ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky sagte zum Dopingskandal: „Die aktuellen Ereignisse werden keine Auswirkungen auf unsere Übertragungen von Skilanglauf-Veranstaltungen haben. Wir werden weiter wie bisher sowohl über den Sport als auch über sämtliche Hintergründe offen, investigativ und objektiv berichten.“ ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann sagte: „Wir nutzen die Live-Berichterstattung, um auch über diese kriminellen Aspekte im Sportumfeld zu berichten. Ein Ausstieg aus der Berichterstattung hilft nicht weiter.“

Seefeld: Arzt in Doping-Praktiken verwickelt - jetzt spricht die Ärztekammer

Update 28. Februar 2019, 14.32 Uhr: Nach der Festnahme eines Arztes in Erfurt (Thüringen) droht dem Mediziner neben strafrechtlichen Konsequenzen auch ein berufsrechtliches Verfahren durch die zuständige Landesärztekammer. „Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, werden wir mit aller Härte vorgehen“, sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Das könne für den Arzt den Verlust der ärztlichen Zulassung bedeuten. „Wir sind sehr betroffen über das, was bekannt geworden ist“, so die Sprecherin.

Update 28. Februar 2019, 14.11 Uhr: Der Doping-Experte Fritz Sörgel hat den Skandal rund um die Nordische Ski-WM in Seefeld mit dem russischen Staatsdoping verglichen und ein hartes Durchgreifen gegen die österreichische Mannschaft gefordert. "Es ist schwer einzuschätzen, wie viele Athleten betroffen sind. Aber wenn ich ein Problem nicht lösen kann, dann muss ich mich davon trennen. Das ist in der Wirtschaft nicht anders." Sörgel sprach von einer neuen Dimension, nachdem ein österreichischer Athlet auf frischer Tat ertappt worden war. "Man muss sich das vor Augen führen: Der Athlet hat die Nadel noch im Arm stecken und die Ermittler kommen zur Tür herein."

Seefeld: Doping-Razzia - Frühestens Freitag geben Behörden neue Infos bekannt

Update 28. Februar 2019, 14.00 Uhr: Inzwischen ist klar, dass das österreichische BKA frühestens am Freitag wieder neue Informationen bekannt geben wird. „Wenn überhaupt, wir müssen erst einmal alles evaluieren. Es kann auch länger dauern, wir haben eine riesige Bandbreite an Sicherstellungen“, so ein Sprecher.

Update 28. Februar 2019, 12.14 Uhr: Dagmar Freitag ist Vorsitzende des Sportausschusses im Deutschen Bundestag. Die SPD-Politikerin sagte zur Doping-Razzia, dass sich nun wieder Verantwortliche im Sport „erschüttert“ zeigten. Dann schoss die Sozialdemokratin noch in Richtung des Deutschen Olympischen Sportbundes: „Um den Sport sauber zu halten, braucht es eine gesetzliche Grundlage, die wir in Deutschland seit Ende 2015 mit dem Anti-Doping-Gesetz gegen den erbitterten Widerstand des DOSB verabschiedet haben.“

Nach Doping-Razzia in Seefeld: Das sagt Whistleblower Johannes Dürr

Update 28. Februar 2019, 11.52 Uhr: Nach der Doping-Razzia hat sich nun auch der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) zu Wort gemeldet. Alfons Hörmann sagte: „Es gilt, den gemeinsamen Kampf gegen Doping weiterhin konsequent und wirkungsvoll fortzuführen, um damit auch die abschreckende Wirkung auf Sportler und vor allem die kriminell agierenden Hinterleute zu verstärken.“ Die Aktion nannte der 58-Jährige einen „großen Erfolg“.

Update 28. Februar 2019, 9.50 Uhr: Aussagen des Skilangläufers Johannes Dürr haben die Doping-Razzia ins Rollen gebracht. In einem Interview mit der „Sportschau“ sagte Dürr jetzt: „Im Rahmen der staatsanwaltschaftlichen Einvernahme habe ich auch die Namen genannt an dieser Stelle, wo ich felsenfest davon überzeugt bin, dass sie an der richtigen Stelle sind.“

Nach Razzia bei Ski-WM in Seefeld: Österreich zieht Langlauf-Staffel zurück

22.30 Uhr: Österreich wird in der Männer-Staffel bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld am Freitag nicht vertreten sein. Der gastgebende Skiverband verzichtet nach den Festnahmen von zwei Athleten wegen Blutdopingverdachts am Mittwoch auf eine Teilnahme. Der ÖSV verfügt in Seefeld nur noch über drei erfahrene Langläufer sowie zwei in der Staffel wohl überforderte Nachwuchsathleten. In der Frauen-Staffel am Donnerstag ist der mit nur zwei Athletinnen nach Seefeld gekommene Verband ebenfalls nicht am Start.

17.27 Uhr: Nach dem Razzia-Beben will der Österreichische Skiverband (ÖSV) reagieren. Präsident Peter Schröcksnadel will die Strukturen auf den Prüfstand stellen. Er sagte: „Ich werde dem Präsidium vorschlagen, nach dieser Saison den Langlauf-Sport im ÖSV völlig neu zu organisieren.“ Schröcksnadel betonte, dass es keine Hinweise darauf gebe, dass Betreuer des Verbands in den Dopingfall involviert seien. Der Präsident nahm die Athleten in die Pflicht. Schröcksnadel: „Die Verantwortung trägt jeder einzelne Athlet selbst, die Folgen auch. Klar ist, wer dopt, wird unverzüglich aus dem ÖSV ausgeschlossen. Die juristischen Konsequenzen werden die Behörden ziehen.“

16.43 Uhr: Müssen andere Sportler nach den Razzien in Österreich nun auch zittern? „Es werden sicherlich noch andere Sportarten betroffen sein“, sagte Dieter Csefan vom österreichischen Bundeskriminalamt. Der Beamte sprach von einer „kriminellen Organisation“, die seit Jahren weltweit agiere.

Ski-WM in Seefeld: Ministerpräsident ist „schockiert und fassungslos“ nach Anti-Doping-Razzia

16.11 Uhr: Der Ministerpräsident von Thüringen, Bodo Ramelow, hat sich erschüttert aufgrund der Doping-Razzia in Erfurt gezeigt. Der Politiker der Linken sagte „Ich bin schockiert und fassungslos.“ Fahnder hatte einen Sportmediziner in Erfurt festgenommen. Ramelow forderte die rasche und umfangreiche Aufklärung aller Vorwürfe. „Doping schadet dem Ansehen des Sports.

15.52 Uhr: Die deutsche Nationale Anti-Doping Agentur hat sich zu den Razzien zu Wort gemeldet. „Die NADA begrüßt das Zusammenwirken der staatlichen Ermittlungsbehörden aus Österreich und Deutschland für den sauberen Sport“, sagte deren Vorsitzende Andrea Gotzmann. Das zeige, dass das Anti-Doping-Gesetz wirke. Dieses trat Juli 2017 in Kraft und erleichtert die Strafverfolgung hierzulande. In Erfurt wurde im Zuge der Razzien bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld (Österreich) ein deutscher Sportmediziner festgenommen.

Ski-WM in Seefeld: Athlet bei Razzia auf frischer Tat ertappt

15.33 Uhr: Das österreichische Bundeskriminalamt hat bei der Razzia einen Athleten bei einem Dopingvergehen erwischt. „Uns ist es gelungen, auch einen Sportler auf frischer Tat zu erleben“, sagte Dieter Csefan vom Bundeskriminalamt bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Demnach sei ein Sportler mit Bluttransfusion im Arm angetroffen und festgenommen wurden. Um welchen der fünf betroffenen Sportler es sich handelt, wurde nicht bekannt. „Ich bitte um Verständnis, dass wir zu den einzelnen Sportlern keine Angaben machen“, sagte Csefan.

15.21 Uhr: Österreichs Vizekanzler und Sportminister Heinz-Christian Strache (FPÖ) will nach den Doping-Ermittlungen die Ermittlungsergebnisse abwarten, bevor über gesetzliche Verschärfungen beim Kampf gegen Doping beraten werden könnte. „Die aktuellen Vorkommnisse bestätigen, dass das Antidoping-Bundesgesetz eine ausgezeichnete Grundlage ist, um saubere Sportlerinnen und Sportler zu schützen und für einen fairen Wettkampf zu sorgen“, sagte Strache laut einer Mitteilung. „Ich bin an der lückenlosen Aufklärung interessiert, werde aber die Ergebnisse dieser Ermittlungen abwarten, ehe geprüft wird, ob zusätzliche Maßnahmen zum Schutz der sauberen und fairen Sportlerinnen und Sportler eingeleitet werden müssen.“

Sportlicher Leiter der Österreicher steht „unter Schockstarre“ - Seefeld/Tirol

15.05 Uhr: Markus Gandler, der Sportliche Leiter im Österreichischen Skiverband für Langlauf und Biathlon, hat sich nach der Doping-Razzia sehr betroffen gezeigt. „Es hat sich herausgestellt, dass an mehreren Stellen Athleten erwischt worden sind bei unerlaubten Methoden oder beim Dopen. Leider, das macht mich betroffen, zwei Athleten von uns sind dabei. Sie sind in Haft genommen worden“, sagte der 52 Jahre alte Gandler nach Angaben der Nachrichtenagentur APA: „Das ist ein harter Schlag für den Langlauf im Allgemeinen. Ich stehe unter Schockstarre. Es ist ja nicht das erste Mal, und wie es ausschaut nicht das letzte Mal.“ Seit 2003 ist Gandler für die Bereiche Langlauf und Biathlon im österreichischen Verband zuständig. Er war auch schon bei der Polizei-Razzia bei Olympia 2006 in Turin im Amt.

Alois Stadlober, Langlauf-Experte im ORF sowie Vater der beiden österreichischen WM-Starter Teresa und Luis, sagte: „Dümmer geht es nicht mehr, und tiefer kann man gar nicht mehr fallen. Ich glaube, wir waren mit dem österreichischen Langlauf schon tief, dann sind wir noch tiefer gefallen, und ich weiß gar nicht, wie tief es noch hinuntergeht.“

14.53 Uhr: Österreichs Langlauf-Koordinator Trond Nystad hat sich nach der Dopingrazzia schwer enttäuscht gezeigt. „Ich hätte gedacht, dass sie trainieren und nicht, dass sie so einen Scheiß machen“, sagte Nystad der Deutschen Presse-Agentur.

Der gebürtige Norweger und Mann der ehemaligen deutschen Langläuferin Claudia Nystad gilt als ein Anti-Doping-Kämpfer. Über seine Zukunft beim Österreichischen Skiverband (ÖSV) sagte der 48-Jährige: „Es ist klar, dass das die Aufgabe für mich uninteressant macht.“ Er wolle die WM nun aus Respekt vor den anderen Athleten zu Ende führen und dann Gespräche mit dem Verband führen, sagte Nystad.

Doping-Razzia bei Ski-WM in Seefeld: Österreichischer Athlet hat Ermittlungen in Gang gesetzt

14.34 Uhr: Die Aussagen des Skilangläufers Johannes Dürr waren laut Staatsanwaltschaft München Auslöser für die Doping-Ermittlungen und die Razzien in Seefeld und Erfurt. Der Österreicher hatte jüngst in einer ARD-Dokumentation umfassend über Dopingpraktiken im Leistungssport ausgepackt. „Die Staatsanwaltschaft hatte daraufhin zunächst ein Ermittlungsverfahrens gegen unbekannt wegen der Anwendung von Dopingmethoden am Zeugen Johannes Dürr eingeleitet, dieses ist nun in ein Ermittlungsverfahren gegen konkrete Beschuldigte übergegangen“, teilte Oberstaatsanwältin Anne Leiding in einer schriftlichen Mitteilung am Mittwoch mit.

14.23 Uhr: Nach Angaben des Deutschen Skiverbandes hat es beim deutschen WM-Team in Seefeld am Mittwoch keine Razzien gegeben. Dies sagte ein DSV-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Update vom 27. Februar, 14.02 Uhr: Das österreichische Bundeskriminalamt hat nach eigenen Angaben ein international agierendes Dopingnetzwerk zerschlagen. Bei mehreren Anti-Doping-Razzien wurden insgesamt neun Personen festgenommen und 16 Hausdurchsuchungen durchgeführt. Das teilte das BK mit. Im Mittelpunkt der "Operation Aderlass", die im Ski-WM-Ort Seefeld und in Deutschland durchgeführt wurde, soll demnach der in Erfurt ansässige Sportmediziner Dr. Mark S. stehen.

"Im Rahmen von seit mehreren Monaten andauernden internationalen Ermittlungen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Sportbetruges sowie der Anwendung von unerlaubten Wirkstoffen und Methoden zu Dopingzwecken konnte eine in Deutschland ansässige kriminelle Organisation um den Sportmediziner Dr. Mark. S. ausgeforscht werden", hieß es in einer Mitteilung des BK: "Diese aus Erfurt agierende kriminelle Gruppierung ist dringend verdächtig, seit Jahren Blutdoping an Spitzensportlern durchzuführen, um deren Leistung bei nationalen und internationalen Wettkämpfen zu steigern und dadurch illegale Einkünfte zu lukrieren."

Seefeld: Neun Festnahmen nach Doping-Razzia bei Ski-WM - deutscher Sportmediziner darunter

Seefeld - Das österreichische Bundeskriminalamt hat bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld sieben Personen, darunter fünf Sportler festgenommen. „Bei den festgenommenen Athleten handelt es sich um zwei österreichische, einen kasachischen und zwei estnische Spitzensportler“, teilte das BKA in einer Mitteilung am Mittwoch mit. Es handle sich der Mitteilung zufolge um ein „weltweit agierendes Dopingnetzwerk“, das man zerschlagen habe. Zudem wurde ein deutscher Sportmediziner sowie ein weiterer mutmaßlicher Komplize aus Deutschland festgenommen. Zuvor hatten die ARD-Dopingredaktion sowie die „Süddeutsche Zeitung“ von Razzien im WM-Ort in Tirol über die insgesamt neun Festnahmen berichtet. Außerdem wurden 16 Hausdurchsuchungen vollzogen.

„Im Rahmen von seit mehreren Monaten andauernden internationalen Ermittlungen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Sportbetruges sowie der Anwendung von unerlaubten Wirkstoffen und Methoden zu Dopingzwecken“ sei eine in Deutschland ansässige kriminelle Organisation um einen Sportmediziner ausgeforscht werden, schrieb das BKA in der Mitteilung.

BKA nach Doping-Razzia in Seefeld: „Dringend verdächtig seit Jahren Blutdoping durchzuführen“

„Diese aus Erfurt agierende kriminelle Gruppierung ist dringend verdächtig, seit Jahren Blutdoping an Spitzensportlern durchzuführen, um deren Leistung bei nationalen und internationalen Wettkämpfen zu steigern“ und illegale Einkünfte zu generieren, hieß es weiter.

Unter dem Titel „Operation Aderlass“ verbreitete das Bundeskriminalamt die Mitteilung. Um 15.00 Uhr sollen Vertreter des Bundeskriminalamtes und der Staatsanwaltschaft Innsbruck bei einer Pressekonferenz in Innsbruck über die ersten Ermittlungsergebnisse zu präsentieren. Das BKA bezeichnete das Vorgehen als „koordiniertes Einschreiten unter Beisein des deutschen Oberstaatsanwaltes“. Insgesamt wurden im Zusammenhang mit den Ermittlungen neun Personen festgenommen.

Die Nordische Ski-WM läuft für Deutschland momentan rund. Schon mehrere Goldmedaillen hat der DSV ergattert.

