Seltene Fotos von Boris Becker mit jüngstem Sohn Amadeus begeistern Fans

Von: Marco Büsselmann

Auf Instagram teilt Boris Becker zwei private Fotos von seinem jüngsten Sohn Amadeus. Erfahren Sie hier, was auf den Bildern zu sehen ist:

Nach seiner Haftentlassung gewährt Boris Becker seinen Fans bei Instagram immer wieder private Einblicke. Am Donnerstag (16. Februar) postet die Tennis-Legende zwei privaten Schnappschüsse mit seinem jüngsten Sohn Amadeus, der vor Kurzem seinen 13. Geburtstag gefeiert hat. HEIDELBERG24 verrät, was auf den Fotos von Boris Becker zu sehen ist und was seine Fans dazu schreiben.

Übrigens: Beckers einzige Tochter Anna Ermakova nimmt an der RTL-Show Let‘s Dance teil.