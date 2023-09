Shorttrackerin Seidel lässt kommende Wettkampf-Saison aus

Legt eine Wettkampfpause ein: Shorttrackerin Anna Seidel. © Matthias Rietschel/dpa

Shorttrackerin Anna Seidel wird in der kommenden Saison eine Wettkampfpause einlegen. Dies teilte die 25 Jahre alte Dresdnerin in sozialen Medien mit.

Dresden - Nach über einem Jahrzehnt intensiver Wettkämpfe und täglichem Training sei ihr bereits vor einiger Zeit bewusst geworden, „dass ich einen Punkt der körperlichen und vor allem geistigen Erschöpfung erreicht habe“, schrieb die zweimalige EM-Zweite von 2021 bei Instagram. Deshalb wolle sie die anstehende Saison auslassen.

Sie wolle sich Zeit nehmen, „um zu diesem Funken zurückzufinden, der mich in den letzten Jahren vorangetrieben hat“, ergänzte Seidel. Sie freue sich auf ihre „zukünftige Reise auf und neben dem Eis“.

Seidel nahm in ihrer Karriere bislang an drei Olympischen Winterspielen teil, bei ihrer Premiere 2014 im russischen Sotschi war sie 15 Jahre alt. Zu diesem Zeitpunkt galt sie als Ausnahmetalent in ihrer Sportart. dpa