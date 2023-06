Tilmann Engel über glorreiche Zeiten der Galaxy

Interview Football

+ © imago Regenschlacht im Waldstadion: Vier World-Bowl-Titel gewann die Frankfurt Galaxy (Runningback Jermaine Chaney mit dem Lederei), im Juni 1998 unterlag sie aber im Endspiel dem Lokalrivalen Düsseldorf Rhein Fire mit 10:34. © imago

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jörn Polzin schließen

Weitere schließen

Anfang der 90er Jahre bis 2007, das war die Zeit der Frankfurt Galaxy. Da spielten die Footballer im internationalen Vergleich groß auf, begeisterten die Massen. Viermal gewannen die „Men in Purple“ den World Bowl, acht Mal standen sie im Endspiel. Wie auch im Juni 1998, als sie aber im Waldstadion dem Rivalen Rhein Fire unterlagen – vor 47 846 Zuschauern. Mitverantwortlich für den Aufschwung: Tilman Engel. Im Interview spricht er über die Besonderheiten der Ära, die Bedenken an der aktuellen European League of Football, seine Beratertätigkeit und wie er dem Boom in Deutschland begegnet.

Herr Engel, Sie waren von 1991 bis 2007 für Frankfurt Galaxy tätig, ab 1998 als Geschäftsführer. Was bleibt besonders hängen, wenn Sie an die damalige Zeit und speziell an die Erfolge Ende der 90er Jahre zurückblicken?

Ich war 17 Jahre dabei, vom Ticket-Manager bis zum Geschäftsführer und in der Leitungsgruppe der NFL Europe. Es war sicher der prägendste Abschnitt meines Lebens. In den 90er Jahren war Football hierzulande mehr oder weniger noch Neuland. Wir sind gerade was Entertainment und Zuschauer angeht in andere Sphären vorgedrungen. Wir waren das innovativste Sportprodukt auf dem deutschen Markt. Und damals waren Internet und Social Media kaum ein Faktor.

+ Tilman Engel, früherer Galaxy-Geschäftsführer © imago sportfotodienst

Dafür sind die Power Partys vor den Spielen besonders in Erinnerung geblieben. Wie haben Sie die Begeisterung geweckt und wahrgenommen?

Ja, wir hatten regelmäßig 30 000, 40 000 Zuschauer im Waldstadion. Das war Top 10 in Deutschland bei sportlichen Ereignissen. Auch ein Uli Hoeneß war mal im Stadion. Zu unseren Spielen kamen im Schnitt mehr Fans als zur Eintracht. Das hat sich natürlich heute geändert. Aber uns ist es gelungen, ein anderes Kunden- und Fanverständnis zu leben als der sonstige Profisport. Daher waren wir bis zum Ende der NFL Europe 2007 häufiger ausverkauft.

Das ist anderen Teams nicht gelungen. Es war ein ziemliches Kommen und Gehen damals in der Liga.

Ja, das eine oder andere Front-Office hat das Ungewöhnliche dieses Geschäfts nicht richtig verstanden. Und zwar in jeder Hinsicht ein Alternativprodukt anzubieten. Zum Beispiel Barcelona, aber auch die Vertreter in England. Nur in den USA hat Football den Stellenwert des Fußballs. TV-Einnahmen hatten damals leider für uns kaum Potenzial. Dafür aber, auf regionale Änderungen zu reagieren und das Marketing den Zielgruppen anzupassen.

Waren diese Faktoren auch ein Grund, warum 1998 die World League in NFL Europe umbenannt wurde und 2007 komplett eingestellt wurde?

Das lag am Widerspruch unserer Existenz, den die NFL und ihre Eigner uns in die Wiege gelegt hatten: Die Spieler zu entwickeln, aber zugleich eine marktfähige, glaubwürdige Liga aufzubauen. Zum damaligen Commissioner Paul Tagliabue hatte ich auch danach immer einen guten Draht. Er hat mir versichert, dass die Liga unter ihm nicht eingestellt worden wäre. Aber 2006 hat Roger Goodell übernommen. Und wir waren als Teil der NFL sehr von den Entscheidungen in den USA abhängig.

Galt das auch für das spielende Personal? Auffällig ist die sehr hohe Quote an Amerikanern ...

Ja, wir haben viele Spieler aus der NFL bekommen, zu viele. Und die Qualität war häufig nicht so, dass sie hätten spielen müssen. Aber es gab das Abkommen mit den NFL-Eignern, diese bei uns zu entwickeln. Das führte zu manch einer Kollision, auch bei der Galaxy. Außerdem mussten die Spieler mit ihren potenziellen NFL-Gehältern versichert werden, wegen möglicher Verletzungen. Das hat die Kosten immens in die Höhe getrieben.

Sie haben neben Frankfurt auch die Standorte in Düsseldorf und Hamburg mitaufgebaut. Alle sind in der European League of Football vertreten. Wie bewerten Sie das Projekt?

So ein Projekt hängt an vielen Faktoren. In meinen Augen ist die Liga zu großräumig und beliebig. Man muss sich nur mal die TV-Präsenz anschauen und den Produktionsaufwand. Manchmal wirkt das eher wie Vorort-Football. Dazu kommen die wahnsinnigen Reisekosten und Strapazen. Das wirkt sich dann auch auf die Qualität und die Ergebnisse aus.

Auch die Galaxy hat zu kämpfen...

Es liegt wohl für 2022 ein Defizit von 250 000 Euro vor. Das muss man in 2023 über neue Einnahmen erstmal ausgleichen. Letztlich müssen sie aber selbst klären, warum es nicht mehr so gut läuft, wie bei anderen Teams.

Es wird von einem Football-Boom hierzulande gesprochen. Im November werden zwei NFL-Spiele in Frankfurt ausgetragen. Teilen Sie die Euphorie?

Es wurde schon vor 15 Jahren versprochen, dass die NFL nach Deutschland kommt. Und so neu ist es auch nicht. Okay, es sind diesmal reguläre Saisonspiele, aber generell hat es schon NFL-Begegnungen in Deutschland gegeben. Als Angehöriger der NFL war ich stark ins das Duell der San Francisco 49ers gegen die Chicago Bears 1992 vor 66 000 Zuschauern im Berliner Olympiastadion eingebunden. Das Interesse ist da, aber gelegentliche Team-Besuche reichen nicht, um belastbare Fan- und Geschäftsstrukturen zu schaffen. Wenn eine Mannschaft fest an einem europäischen Standsport spielen würde, wäre es etwas anderes.

Logistisch wäre das aber kaum zu stemmen oder?

Nun, wenn ein Team von der Ost- an die Westküste reist, muss man nur paar Stunden draufpacken und man wäre zum Beispiel in London. Und die NFL-Klubs haben ja eigene gecharterte Maschinen.

Wie nah sind Sie denn noch am Football dran?

Ich verfolge alles mehr aus der Distanz, das ist auch gut so. Ich habe das 20 Jahre lang intensiv betrieben und es gibt jetzt immer wieder neue Herausforderungen.

Wie sehen die aus?

Ich war dann als Liga-Direktor und Standortberater 15 Jahre in den arabischen Golfstaaten mit Schwerpunkt Katar aktiv. Wirtschaft und Sport ist dort immer Teil des Staatsapparates, erst recht rund um die Fußball-WM 2022. Aktuell leite ich ein Forschungprojekt der Bundeswehr. Da geht es um den Aufbau der Reserve, speziell um Kommunikation, die Ansprache der richtigen Zielgruppen und die Gewinnung von Kunden, also der Reservisten. Das braucht es eben überall.

Das Gespräch führte

Jörn Polzin