Skandalrennfahrer Fenati laut Fahrerliste auch 2019 in Motorrad-WM dabei

Rennlizenz nur fürs aktuelle Jahr entzogen

Das wäre ein echter Hammer: Romano Fenati startet in der kommenden Saison laut Fahrerliste in der Moto3. Der Italiener hatte einem Konkurrenten bei hohem Tempo in den Lenker gegriffen.