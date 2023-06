Ski alpin: Baby-News bei DSV-Star - „Wir sind unsagbar glücklich“

Dreßen ist Vater geworden

Birgit und Thomas Dreßen sind erstmals Eltern geworden. Der deutsche Abfahrer und seine Frau verkündeten am Mittwoch die frohe Botschaft.

Mittenwald - Der erfolgreichste deutsche Abfahrer der Geschichte hat in der Sommervorbereitung allen Grund zur Freude. Am Mittwoch gaben Thomas und Birgit Dreßen über die Sozialen Medien bekannt, dass ihre Tochter Elena das Licht der Welt erblickt hat.

„Herzlich Willkommen Elena. Wir sind unsagbar glücklich und freuen uns auf die Zukunft mit unserm kleinen Wunder“, schrieb das Ehepaar Dreßen bei Instagram. Für die junge Familie ist es der erste Nachwuchs.

2021 hatten Birgit und Thomas Dreßen geheiratet, jetzt freuen sich beide über den Familienzuwachs. Für Dreßen geht es in den kommenden Tagen dennoch mit der Vorbereitung auf die kommende Weltcup-Saison im Ski alpin weiter.

Dreßen hatte in der Vergangenheit mit großem Verletzungspech zu kämpfen und musste immer wieder längere Pausen einlegen. Vor allen Dingen anhaltende Knieprobleme machten ihm immer wieder zu schaffen.

Ski alpin: Schwere Saison liegt hinter Dreßen

In der abgelaufenen Saison ging der Mittenwalder bei neun Rennen an den Start, sein bestes Resultat war der achte Rang zum Saisonstart im kanadischen Lake Louise. Mitte Dezember zog sich der 29-Jährige bei der Abfahrt im italienischen Gröden eine weitere Verletzung zu und beschloss daraufhin, nur noch in der Abfahrt an den Start zu gehen. Super-G-Rennen bestritt er nach Gröden keine mehr.

Aktuell befinden sich Dreßen und seine Teamkollegen in Vorbereitung auf die neue Saison. Kraft- und Konditionseinheiten stehen derzeit im Fokus, ehe es im Hinblick auf den Winter voraussichtlich nach Südamerika zum Trainingslager auf Schnee gehen wird.

Mit fünf Weltcupsiegen ist Dreßen der erfolgreichste Abfahrer in der Geschichte des Deutschen Skiverbandes. Highlights seiner Karriere sind der Sieg auf der Streif in Kitzbühel 2018 und der Triumph auf der heimischen Kandahar 2020 in Garmisch-Partenkirchen.

