Ski alpin heute im Liveticker: Glänzt Dreßen auch in den USA? - Jocher fällt lange aus

Von: Dominik Größwang, Tobias Ruf

Ski alpin: Thomas Dreßen auf der Piste in Beaver Creek. © picture alliance/dpa/AP | Robert F. Bukaty

Der Weltcup 2022/23 im Ski alpin der Herren wird am Samstag fortgesetzt. In Beaver Creek steht eine Abfahrt auf dem Programm. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Beaver Creek - Im Ski alpin der Herren steht mit Beaver Creek die zweite Station in Nordamerika an. Die Herren sollten am Wochenende zwei Abfahrten und einen Super-G fahren. Am Freitag kam die erste Absage, nun soll es am Samstag weitergehen. Um 18:00 Uhr wird in der Abfahrt gefahren, chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Vor dem Rennen: Am Samstag soll es also losgehen in Beaver Creek. Warten wir ab, wie sich das Wetter entwickelt.

Vor dem Rennen: Gut drei Stunden vor dem geplanten Rennstart erfolgt die Absage. Das Wetter spielt nicht mit, zum vierten Mal schon wird in dieser Saison ein Rennen der Herren gestrichen.

Vor dem Rennen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum Ski alpin in Beaver Creek.

Ski alpin im Liveticker: Der Vorbericht zur Abfahrt

Die deutschen Speed-Herren um Rückkehrer Thomas Dreßen wollen in Beaver Creek in den USA ihre nächsten Weltcup-Punkte sammeln. Dabei geht das Team des Deutschen Skiverbandes (DSV) dezimiert in die Rennen auf der legendären Birds of Prey Piste.

Ski alpin heute im Liveticker: Sorgen um Simon Jocher nach Trainingssturz

Simon Jocher hat sich bei einem Trainingssturz eine Gehirnerschütterung sowie eine Lungen- und Rippenprellung zugezogen. Der 26 Jahre alte Sportsoldat vom SC Garmisch muss „mehrere Wochen“ pausieren, wie der DSV mitteilte.

„Der verletzungsbedingte Ausfall von Simon ist für das gesamte Team bitter“, kommentierte Bundestrainer Christian Schwaiger den Rückschlag für den DSV. Jocher war im ersten Abfahrtstraining am Mittwoch gestürzt und hatte die folgende Nacht in einer Klinik verbracht. In den nächsten Tagen soll der Oberbayer nach Deutschland zurückkehren, wo weitere medizinische Untersuchungen anstehen.

Ski alpin heute im Liveticker: Sechs DSV-Athleten am Start

Somit geht der DSV zu sechst in die Abfahrt am Freitag. Angeführt von Teamkapitän Thomas Dreßen (Startnummer 5) bestreiten Dominik Schwaiger (3), Josef Ferstl (4), Romed Baumann (16), Andreas Sander (25) und Youngster Luis Vogt (56) die zweite Abfahrt der Saison. Hier geht es zur Startliste

Die Hoffnungen ruhen dabei auf Dreßen, Schwaiger und Baumann, die bereits bei der ersten Abfahrt der Saison überzeugen konnten.

Mit Spannung erwartet wird dann auch wieder das Duell der bisherigen Überflieger der Saison 22/23. Aleksander Aamodt Kilde geht im Vergleich zu Marco Odermatt leicht favorisiert ins Rennen. Um 18:15 Uhr geht die erste Abfahrt von Beaver Creek los, chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei. Auch die Damen sind ab Freitag in Nordamerika im Einsatz, gefahren wird in Lake Louise.

