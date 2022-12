Ski alpin heute im Liveticker: Ferstl stark - Österreicher schlägt die beiden Überflieger

Von: Dominik Größwang

Ski alpin: Josef Ferstl zeigt am Donnerstag eine starke Leistung. © Robert F. Bukaty/dpa

Der Weltcup der Herren im Ski alpin wurde am Donnerstag mit der Abfahrt in Gröden fortgesetzt. Zum ersten Mal in der Saison hieß der Sieger nicht Aleksander Aamodt Kilde.

Gröden - Mit der nachgeholten Abfahrt aus Beaver Creek wurde der Weltcup der Herren im Ski alpin fortgesetzt. Die erste von zwei Abfahrten gewann zum ersten Mal in der Saison nicht Aleksander Aamodt Kilde, ein Österreicher durfte feiern.

Ski alpin im Liveticker: Der aktuelle Zwischenstand

1. Vincent Kriechmayr (Österreich) 1:25,44 Minuten 2. Marco Odermatt (Schweiz) +0,11 3. Matthias Mayer (Österreich) +0,13 6. Josef Ferstl (Deutschland) +0,28 11. Andreas Sander (Deutschland) +0,61 21. Romed Baumann (Deutschland) +1,10 25. Thomas Dreßen (Deutschland) +1,48 DNF Dominik Schwaiger (Deutschland) ausgeschieden

Zwischenfazit: Die beiden Überflieger Aleksander Aamodt Kilde und Marco Odermatt werden tatsächlich geschlagen, Vincent Kriechmayr steht vor dem Sieg in der Abfahrt in Gröden. Odermatt und Matthias Mayer werden das Podium komplettieren.

Bester Deutscher ist Josef Ferstl auf einem starken 6. Platz. Auch Andreas Sander überzeugte als starker Elfter. Romed Baumann und Thomas Dreßen verpassten die Top 20. Dominik Schwaiger stürzte und kam nicht ins Ziel.

Rennen: Jetzt kommt Romed Baumann, im Training war er der schnellste Deutsche. Sein Lauf sieht gut aus, er fährt mit viel Gefühl, verliert aber nach und nach immer mehr Zeit. Im Schlussteil geht gar nichts mehr, er kommt als 15. ins Ziel, hat über eine Sekunde Rückstand.

Rennen: Die ersten 15 Fahrer sind unten, jetzt kommt Thomas Dreßen. Auch er findet nicht wirklich in den Rhythmus, muss sogar den Sturz verhindern. Das war ganz knapp, er überquert die Ziellinie auch mit schmerzverzerrtem Gesicht, ist 14. Hoffentlich hat er sich da nicht verletzt.

Rennen: Ryan Cochran-Siegle schließt die Top zehn Fahrer ab. Der US-Amerikaner findet die Linie aber nie richtig, kommt als Zehnter ins Ziel.

Rennen: Johan Clarey fährt eigentlich recht sauber, kommt aber an die Zeit von Mayer nicht ganz heran. Der Franzose überquert die Ziellinie als Vierter.

Rennen: Es bleibt weiter spannend vorne, jetzt kommt Vincent Kriechmayr. Der Start sieht gut aus, auch die Buckel fährt er sauber. Kann er im Schlussteil Odermatt abhängen? Ja, der Österreicher kommt als Erster ins Ziel! Odermatt wird die Abfahrt also wieder nicht gewinnen.

Rennen: Jetzt kommt Marco Odermatt. Eigentlich ist jetzt alles angerichtet für seinen ersten Abfahrtssieg, doch der Führende im Gesamtweltcup verliert oben viel Zeit, ist schon drei Zehntel hinten. Wow, das holt er aber wieder auf, das wird ganz eng im Ziel. Und er schafft es! Zwei Hundertstel hat er Vorsprung an der Ziellinie und setzt sich an die Spitze.

Rennen: Niels Hintermann verliert im oberen Teil sehr viel Zeit, das kann der Schweizer nicht mehr aufholen. Am Ende beträgt der Rückstand auf Mayer eine halbe Sekunde.

Rennen: Der nächste Österreicher ist auf der Piste. Daniel Hemetsberger legt gut los und ist bei jeder Zwischenzeit vorne. Sehen wir eine österreichische Doppelführung? Nein! Hemetsberger stürzt und rutscht ins Fangnetz. Das ist ärgerlich. Zum Glück steht er sofort auf und zeigt an, dass er okay ist.

Rennen: Beat Feuz geht als nächstes an den Start, kann aber mit den vorherigen Fahrern nicht mithalten. Der Schweizer kommt als Fünfter ins Ziel.

Rennen: Jetzt kommt Matthias Mayer. Und der will es richtig wissen, greift sofort Kilde an. Das macht sich bezahlt, Mayer ist neuer Führender!

Rennen: Es wird ernst, Aleksander Aamodt Kilde geht an den Start. Auch der Norweger hat Probleme im buckeligen Teil, wie bisher jeder Fahrer. Es wird ganz eng im Ziel, aber Kilde ist vorne! Nur zwei Hundertstel war er schneller als Ferstl.

Rennen: Dominik Paris kommt weiterhin nicht in die Saison, ist enttäuscht von seiner Leistung, mit fast einer Sekunde Rückstand hat er die aktuell schlechteste Zeit.

Rennen: James Crawford startet eigentlich gut, dann verliert der Kanadier aber zu viel Zeit. Im Schlussteil holt er noch einmal auf, kann aber die Zeit von Ferstl nicht unterbieten.

Rennen: Christof Innerhofer kann über die gesamte Abfahrt nicht mithalten, verliert immer mehr Zeit und kommt dann mit über einer halben Sekunde Rückstand auf Ferstl ins Ziel.

Rennen: Aber direkt kommt der nächste Deutsche. Was kann Josef Ferstl jetzt ausrichten? Das sieht gut aus. Der Start gelingt ihm nicht so, wie Striedinger, dann steigert sich der DSV-Läufer aber und kommt dann mit 0,25 Sekunden Vorsprung ins Ziel.

Rennen: Der erste deutsche Läufer geht an den Start. Der Start von Dominik Schwaiger sieht gut aus, dann stürzt er aber! Schwaiger ist raus, hat sich aber augenscheinlich nicht verletzt. Er kann den Berg noch selbst nach unten fahren.

Rennen: Es geht los, Otmar Striedinger macht den Anfang. Der Österreicher setzt mit 1:25,97 Minuten die erste Zeit.

Vor dem Rennen: Wenn die beiden Überflieger heute wieder keine Fehler machen, dürfte sich der Sieg wieder zwischen Marco Odermatt und Aleksander Aamodt Kilde entscheiden. Für den Schweizer könnte es der erste Abfahrtssieg in der laufenden Saison werden.

Vor dem Rennen: Sechs deutsche Läufer gehen heute an den Start. Den Anfang macht Dominik Schwaiger (Startnummer 2), gefolgt von Josef Ferstl (3). Dann kommen Thomas Dreßen (16), Romed Baumann (20) und Andreas Sander (29). Den Abschluss macht Luis Vogt (58).

Vor dem Rennen: Herzlich Willkommen zum heutigen Liveticker zum Ski alpin. Um 12:00 Uhr geht es hier mit der ersten Abfahrt in Gröden los.

Ski alpin heute im Liveticker: Der Vorbericht

Die deutschen Speed-Herren nehmen am Donnerstag in Gröden das Podest in Angriff. Es sind die ersten Speed-Rennen in Europa. Nachdem vor allem Romed Baumann bei den letzten beiden Weltcups in Nordamerika überzeugen konnte, wollen die DSV-Läufer den nächsten Schritt gehen.

„Auf der Saslong haben wir in der Vergangenheit schon gute Rennen zeigen können, entsprechend positiv gehen wir an das lange Rennwochenende heran“, gibt sich Alpin-Bundestrainer Christian Schwaiger zuversichtlich.

Ski alpin im Liveticker: Setzt Kilde seine Abfahrt-Serie fort?

Die größten Chancen auf einen Platz unter den Top Drei dürfte sich Baumann ausmalen. Nach einem sechsten Platz in der Abfahrt in Beaver Creek und Rang acht im Super-G an selber Stelle war er auch im ersten Training in Gröden bester Deutscher. Der 36-Jährige freut sich auf das Event: „Gröden ist einer der coolsten Weltcup-Orte, es ist ein richtiger Klassiker. Ich freue mich auf jeden Streckenabschnitt: Mauer, Kamelbuckel, Ciaslatwiese - alles richtige Abfahrtselemente.“

Auch mit seiner Probefahrt war er zufrieden: „Beim gestrigen Training ist mir eine solide Fahrt gelungen.“ Die Trainingssession am Mittwoch musste wegen schlechter Wetterbedingungen abgesagt werden. In Gröden gehen wieder sechs DSV-Läufer an den Start, neben Baumann sind auch Thomas Dreßen, Josef Ferstl, Andreas Sander, Dominik Schwaiger und Luis Vogt mit dabei. Hier geht es zur Starliste

Favoriten auf den Sieg sind auch am Donnerstag wieder die beiden Überflieger Marco Odermatt (Schweiz), sowie der Norweger Aleksander Aamodt Kilde. Bei der Abfahrt hatte Kilde bisher stets die Nase vorn, mit einem Sieg in Gröden könnte der Gesamtweltcupsieger von 2019/20 seinen Rückstand auf Odermatt in der Gesamtwertung wieder verkürzen.

Die Abfahrt am Donnerstag startet um 12:00 Uhr, chiemgau24.de ist dann im Liveticker zum Ski alpin wieder mit dabei.

