Ski alpin heute im Liveticker: Schmid auf Top-Ten-Kurs, Odermatt startet furios in die Saison

Riesenslalom am Sonntag

+ © picture alliance/dpa/KEYSTONE | Gian Ehrenzeller Alexander Schmid auf der Strecke in Sölden. © picture alliance/dpa/KEYSTONE | Gian Ehrenzeller

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Tobias Ruf schließen

Weitere schließen

Am Sonntag starten die Herren in den Weltcup 2022/23 im Ski alpin. Mit dem Riesenslalom in Sölden beginnt eine lange und spannende Saison. Nach dem 1. Durchgang führt Marco Odermatt. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Sölden - Nach der Absage des Riesenslaloms der Damen in Sölden wird am Sonntag endlich der Weltcup 2022/23 im Ski alpin eröffnet. Die Herren fahren im Riesenslalom. Nach dem 1. Durchgang führt Marco Odermatt. Alexander Schmid ist Zehnter und noch auf Schlagdistanz. Das Finale startet um 13:00 Uhr. chiemgau24.de ist ab 12:55 Uhr im Liveticker mit dabei.

Liveticker hier aktualisieren

Ski alpin heute im Liveticker: Der Zwischenstand nach dem 1. Durchgang beim Riesenslalom in Sölden

1. Marco Odermatt (Schweiz) 59.88 Sekunden 2. Lukas Braathen (Norwegen) + 0.41 3. Zan Kranjec (Slowenien) + 0.69 10. Alexander Schmid (Deutschland) + 1:33 40. Fabian Gratz (Deutschland) + 3:09 44. Linus Straßer (Deutschland) + 3:49 58. Julian Rauchfuss (Deutschland) + 4:15 61. Anton Grammel (Deutschland) + 4:94 DNF Stefan Luitz (Deutschland) ausgeschieden

Fazit 1. Durchgang: Marco Odermatt macht da weiter, wo er vergangene Saison aufgehört hat. Der Schweizer führt das Rennen klar an, einzig Lukas Braathen ist noch auf Schlagdistanz.

Das Podest ist offen, die Rückstände von Zan Kranjec bis zum Zehnten sind aufholbar. Auf jenem zehnten Platz liegt Alexander Schmid, der ordentlich in diese Saison startet. Stefan Luitz ist nicht im Finale dabei, er schied aus. Julian Rauchfuß, Linus Straßer, Fabian Gratz und Anton Grammel haben das Finale klar verpasst. Um 13:00 Uhr geht es dann mit dem Finale weiter.

1. Durchgang: Die Top 30 sind durch, damit haben wir die stärksten Läufer der Vorsaison gesehen. Vier Deutsche kommen noch, bis dahin müssen wir uns aber noch etwas gedulden.

1. Durchgang: Luitz hat oben schon großen Rückstand, er geht jetzt volles Risiko. Im Übergang rutscht er weg, verpasst ein Tor und ist draußen. Das Comeback hat er sich sicher anders vorgestellt.

1. Durchgang: Unter zwei Sekunden sollte Luitz gleich bleiben, wenn er in den 2. Durchgang will. Der Allgäuer macht sich bereit, gleich geht es los.

1. Durchgang: Die Sonne kommt jetzt in den unteren Streckenabschnitt. Das könnte für die höheren Startnummern ein Vorteil werden. Die Sicht ist dadurch deutlich besser. Giovanni Borsotti aus Italien kann davon nicht profitieren, der Italiener ist 22. In den Top Ten gibt es weiter keine Veränderungen.

1. Durchgang: Gleich sehen wir dann das Comeback von Stefan Luitz. Nach langer Rennpause und nachlassender Piste wäre der 2. Durchgang schon ein Erfolg für den 30-Jährigen.

1. Durchgang: Schmid stabilisiert sich hier auf dem zehnten Rang. Da ist durchaus noch was möglich für den Allgäuer im 2. Durchgang.

1. Durchgang: Mit Patrick Feurstein und Marco Schwarz sehen wir jetzt zwei Österreicher. Das Bild ähnelt sich jetzt bei vielen Fahrern. Oben sind sie dran an Odermatt, ab dem Steilhang geht es aber dahin. Feurstein ist 1:65 zurück, Schwarz hat noch größere Probleme. Feller bleibt als Fünfter bester Österreicher.

1. Durchgang: 15 Fahrer sind unten, Marco Odermatt führt dieses Rennen an. Die Piste lässt etwas nach, Odermatt wird diese Führung mit in den 2. Durchgang nehmen.

1. Durchgang: Jetzt startet die Saison also auch für den deutschen Skiverband. Schmid ist oben leicht zurück, dann rutscht er im Steilen leicht weg. Die Piste ist nicht mehr bei 100 Prozent, Schmid verliert auch unten. Da war mehr drin, Schmid ist nur 10. 1:33 Sekunden fehlen auf Odermatt, über sechs Zehntel sind es aufs Podium.

1. Durchgang: Die Rückstände werden doch deutlicher jetzt. Hoffen wir, dass es nicht an der Piste liegt. Gleich kommt nämlich Alex Schmid. Zunächst müssen wir aber genau auf Loic Meillard blicken. Der Schweizer ist oben vorne, verliert im Steilhang aber auch über eine Sekunde. Mit 81 Hundertstel ist er Vierter und hat alle Optionen aufs Podest.

1. Durchgang: Es sind schon leichte Spuren in der Piste erkennbar. Auch Atle Lie McGrath verliert im Steilhang viel Zeit, da ist Odermatt förmlich geflogen. 97 Hundertstel ist der norweger im Ziel zurück, das ist zunächst der sechste Platz.

1. Durchgang: Luca de Aliprandini nimmt ein Tor mit und scheidet aus. Filip Zubcic verliert im Steilhang über eine Sekunde und ist mit 1:28 klar zurück.

1. Durchgang: Die Topfavoriten sind unten, Odermatt hat hier gleich zum Saisonstart ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Zeitnah sehen wir dann mit Alexander Schmid den ersten deutschen Läufer.

1. Durchgang: Lukas Braathen gehört hier zu den Mitfavoriten. Der Norweger kommt oben gut rein, er ist leicht vorne. Aber auch er verliert auf Odermatt im Übergang zum Steilhang. Im ziel sind es aber nur 41 Hundertstel, Braathen ist in Schlagdistanz.

1. Durchgang: Zan Kranjec war im Vorjahr Dritter hier, der Slowene kommt gut rein in dieses Rennen. Die Linie ist direkt, er schiebt sich auf den zweiten Rang. Auf Odermatt fehlen aber fast sieben Zehntel.

1. Durchgang: Henrik Kristoffersen fährt mit der neuen Marke von Marcel Hirscher. Die Skiwelt blickt gespannt auf den neuen Hersteller. Oben ist der Norweger voll dabei. Dann macht er bei der Ausfahrt im Steilen aber viel Zeit und ist fast eine Sekunde hinter Odermatt zurück.

1. Durchgang: Jetzt wird es richtig brennen hier. Topfavorit Marco Odermatt geht auf die Strecke. Er geht noch nicht ans Limit, die Linie ist dennoch direkt. Der Übergang ins Steile ist der Wahnsinn, er wird die Zeit von Feller pulverisieren. 89 !!! Hundertstel ist der Schweizer schneller, was eine Leistung.

1. Durchgang: Manuel Feller ist der erste Österreicher, der hier an den Start geht. Oben ist er schneller als Pinturault, dieses Rennen wird aber im Mittelteil entschieden. Feller ist weiter vorne, er schnappt sich die Bestzeit. 1:00.77 gilt es jetzt zu schlagen

1. Durchgang: Hinein in die neue Saison. Pinturault hat hier 2019 gewonnen und geht auf die Strecke. Der Franzose hat beste Bedingungen, der Übergang ins Steile war ordentlich. Mit 1:00.90 setzt er die erste Zeit.

Vor dem Rennen: In wenigen Minuten geht es los, Alexis Pinturault aus Frankreich wird das Rennen eröffnen.

Vor dem Rennen: Die Piste ist in gutem Zustand. Über Nacht haben die Temperaturen angezogen, zudem haben die Pistenarbeiter einen hervorragenden Job gemacht.

Vor dem Rennen: Der erste deutsche Starter ist Alexander Schmid mit der 12. Stefan Luitz hat die 25. Anton Grammel (53), Fabian Gratz (54) und Julian Rauchfuss (55) bestreiten den deutschen Dreierpack, Linus Strasser hat die 68 und ist der drittletzte Starter.

Vor dem Rennen: Werfen wir einen Blick auf die Startliste. Alexis Pinturault aus Frankreich eröffnet das Rennen. Die Topfavoriten Marco Odermatt und Henrik Kristoffersen folgen mit der 3 und 4.

Vor dem Rennen: Die beste Nachricht gibt es schon vor dem Start um 10:00 Uhr. Das Rennen kann gefahren werden, die Bedingungen in Sölden sind gut.

Vor dem Rennen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum Ski alpin heute in Sölden. chiemgau24.de begleitet Sie durch den ersten Riesenslalom der Saison.

Ski alpin heute im Liveticker: Der Vorbericht zum Riesenslalom in Sölden

Sechs deutsche Herren gehen zum Auftakt des Weltcups 2022/23 im Ski alpin an den Start. Beim Riesenslalom in Sölden ruhen die Hoffnungen des Deutschen Skiverbandes dabei auf zwei Spezialisten, die in den vergangenen Jahren zu den besten Riesenslalomfahrern der Welt gehörten.

Ski alpin heute im Liveticker: Schmid mit breiter Brust, Startnummer als Vorteil

Alexander Schmid etablierte sich in der vergangenen Saison in der Weltspitze. Der Allgäuer fuhr im Vorjahr seinen ersten Podestplatz im Riesenslalom ein und geht in Sölden mit einer vielversprechenden Startnummer ins Rennen.

Dies dürfte von großer Bedeutung sein. Durch starken Regen musste der Saisonstart der Damen am Samstag abgesagt werden. Kurz danach wurden auch die für das kommende Wochenende angesetzten Abfahrtsrennen in Zermatt abgesagt.

Lesen Sie auch Nächste Absage - Chaos im Ski-Weltcup wird zum Saisonstart immer größer Nächste Absage - Chaos im Ski-Weltcup wird zum Saisonstart immer größer

Sollte der Riesenslalom der Herren am Sonntag ausgetragen werden, ist zu erwarten, dass die Piste von Zeit zu Zeit aufweichen wird. Entsprechend wichtig ist eine niedrige Startnummer.

Ski alpin im Liveticker: „Ich bin positiv, aber es wird ein Kraftakt werden“

Ein Fragezeichen steht hinter der Austragung des Saisonauftakts bei den Herren. „In Hinblick auf Sonntag haben wir vielleicht eine Chance, wenn sich das Wetter am Nachmittag bessert und es aufklart, dass wir für den Herren-Riesentorlauf eine rennfertige Piste präparieren können. Ich bin positiv, aber es wird ein Kraftakt werden“, sagt Rainer Gstrein vom Organisations-Komittee.

Neben Schmid steht auch Stefan Luitz im Fokus. Nach langer Verletzungspause feiert der Allgäuer in Sölden sein Comeback. „Rücken und Körper fühlen sich gut an. Ich konnte die kompletten Umfänge trainieren. Die Operation war auf jeden Fall notwendig, und im Nachhinein bin ich froh, dass ich mich dazu entschlossen habe und jetzt wieder schmerzfrei Skifahren kann“, sagte Luitz im Vorfeld des Rennens.

Julian Rauchfuß, Linus Straßer, Fabian Gratz und Anton Grammel komplettieren das deutsche Herrenteam. Die Favoriten auf den Auftaktsieg kommen allerdings nicht aus den deutschen Reihen. Hier geht es zur Startliste

Ski alpin im Liveticker: Das sind die Favoriten auf den Sieg

Marco Odermatt aus der Schweiz war der stärkste Riesenslalomfahrer der vergangenen Saison. Der Gesamtweltcupsieger und Olympiasieger ist der Topfavorit auf den Sieg in Sölden.

Mit seinem neuen Ausrüster „Van Deer“, der Skimarke von Marcel Hirscher, richten sich auch viele Augen auf Henrik Kristoffersen. Der Norweger zählt ebenso zu den Favoriten wie sein Landsmann Lukas Braathen. Zudem gehören der Franzose Alexis Pinturault und der Slowene Zan Kranjec zu den Mitfavoriten.

Um 10:00 Uhr soll der 1. Durchgang beginnen, das Finale ist auf 13:00 Uhr terminiert. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Riesenslalom in Sölden mit dabei. Ob das Rennen der Damen wiederholt wird, ist unwahrscheinlich.

Quelle: chiemgau24.de

truf